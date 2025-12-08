Khai mạc Kỳ họp thứ Hai, HĐND tỉnh khóa XIX:

Khẳng định năng lực vận hành mô hình chính quyền hai cấp

Sáng 8/12, HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 khai mạc Kỳ họp thứ Hai - kỳ họp thường lệ cuối năm.

Các đồng chí: Bùi Đức Hinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Trung Kiên - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Thị Cẩm Phương - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Thị Hồng Lâm - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ tọa kỳ họp. Dự Kỳ họp có các đồng chí: Bùi Minh Châu - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Trương Quốc Huy - Bí thư Tỉnh ủy; Bùi Văn Quang - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Trần Duy Đông - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Thường trực Tỉnh ủy, Thường trực HĐND tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; đại biểu Quốc hội tỉnh Phú Thọ; thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể; đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX.

Đồng chí Bùi Đức Hinh – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu khai mạc Kỳ họp thứ Hai.

Phát biểu khai mạc, đồng chí Bùi Đức Hinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: 2025 là năm đầu tiên tỉnh triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp sau sáp nhập, một dấu mốc lịch sử quan trọng đặt ra yêu cầu mới về tư duy quản lý, tổ chức bộ máy và cách thức vận hành của chính quyền các cấp. Trong bối cảnh thế giới tiếp tục biến động, thiên tai ảnh hưởng nặng nề và khối lượng công việc sau sáp nhập rất lớn, tỉnh vẫn giữ được nhịp phát triển tích cực: GRDP ước tăng 10,52%; GRDP bình quân đầu người đạt 111,4 triệu đồng; thu ngân sách ước đạt trên 57 nghìn tỷ đồng; mô hình chính quyền hai cấp bước đầu vận hành ổn định. Các lĩnh vực công nghiệp, thương mại, dịch vụ, môi trường, chuyển đổi số, an sinh xã hội đều có chuyển biến rõ nét, khẳng định nỗ lực điều hành quyết liệt và tinh thần đồng lòng của cả hệ thống chính trị.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và đại biểu tham dự phiên khai mạc Kỳ họp thứ Hai, HĐND tỉnh khóa XIX.

Đồng chí nhấn mạnh: Những kết quả đạt được trong bối cảnh khối lượng công việc lớn và yêu cầu đặt ra ngày càng cao đã thể hiện rõ năng lực tổ chức, điều hành và sự thích ứng nhanh của chính quyền sau sáp nhập; đồng thời tạo nền tảng để tỉnh bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu cao hơn về hiệu quả phục vụ Nhân dân và chất lượng quản trị địa phương.

Kỳ họp lần này xem xét, thảo luận và dự kiến thông qua 25 nghị quyết quan trọng thuộc nhiều lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội, phân bổ ngân sách, đầu tư công, giáo dục, môi trường, an toàn phòng cháy chữa cháy, cơ chế hỗ trợ phát triển thanh niên, danh mục dự án cần thu hồi đất... Đây là cơ sở pháp lý cần thiết để triển khai nhiệm vụ năm 2026 - năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ Nhất, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Chương trình kỳ họp diễn ra trong 2,5 ngày, với các phiên khai mạc, chất vấn - giải trình và bế mạc được truyền hình trực tiếp nhằm đảm bảo tính công khai, minh bạch.

Toàn cảnh phiên khai mạc Kỳ họp thứ Hai, HĐND tỉnh khóa XIX.

Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các đại biểu HĐND tỉnh tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, nghiên cứu kỹ lưỡng tài liệu, đóng góp ý kiến xác đáng vào từng nội dung. Đồng thời yêu cầu UBND tỉnh và các sở, ngành giải trình rõ các vấn đề cử tri quan tâm, xác định giải pháp và lộ trình thực hiện cụ thể, qua đó tạo chuyển biến mới trong điều hành phát triển kinh tế - xã hội năm 2026 và những năm tiếp theo.

Với tinh thần đó, đồng chí Bùi Đức Hinh tuyên bố khai mạc Kỳ họp thứ Hai, HĐND tỉnh khóa XIX.

Nguyễn Yến - Ngọc Tuấn - Phương Thanh