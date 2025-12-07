Cụm thi đua số 2, Hội Truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh Việt Nam tổng kết hoạt động năm 2025

Sáng 7/12, tại Lữ đoàn 604, Quân khu 2, Cụm thi đua số 2, Hội Truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh (TTTS - Đường HCM) Việt Nam tổ chức tổng kết hoạt động, phong trào thi đua năm 2025 và ký kết giao ước thi đua năm 2026.

Dự hội nghị có Thiếu tướng Hoàng Anh Tuấn - Phó Chủ tịch Thường trực Hội TTTS - Đường HCM Việt Nam; lãnh đạo Lữ đoàn 604, Quân khu 2 và Hội TTTS - Đường HCM các tỉnh trong Cụm thi đua số 2.

Các đại biểu dự hội nghị.

Năm 2025, Cụm thi đua số 2, Hội TTTS - Đường HCM Việt Nam gồm các tỉnh: Phú Thọ, Tuyên Quang, Lào Cai, Sơn La và thành phố Hải Phòng với tổng số gần 18.500 cán bộ, hội viên, trong đó Hội TTTS - Đường HCM tỉnh Phú Thọ là Cụm trưởng. Trong năm 2025, toàn cụm phát triển được 325 hội viên, trong đó có khoảng 10% là cán bộ lãnh đạo các đoàn thể địa phương. Hội TTTS - Đường HCM các tỉnh trong cụm đã phát động thi đua chào mừng các ngày lễ trọng đại của dân tộc, tổ chức thăm các di tích lịch sử, ôn lại những mốc son, nhất là cuộc tổng tiến công mùa Xuân năm 1975 giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Cụm đã tổ chức 83 buổi tuyên truyền, giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ, thu hút hơn 13.000 người tham gia. Các hội trong cụm thi đua đã tổ chức dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại các nghĩa trang, đài tưởng niệm địa phương; thăm và tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng; đưa hơn 6.600 lượt hội viên thăm lại chiến trường xưa.

Các hội trong cụm thi đua còn động viên hội viên tham gia ủng hộ đồng bào bị thiệt hại nặng nề do thiên tai; hỗ trợ xây 8 nhà tình nghĩa đồng đội, trị giá hơn 510 triệu đồng; tặng 1.173 suất quà nhân dịp lễ, Tết; vận động hội viên hiến hơn 5.400m2 đất và 3.200 ngày công, góp phần xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Đại diện các hội trong Cụm thi đua số 2 ký kết giao ước thi đua năm 2026.

Phát huy truyền thống bộ đội Trường Sơn anh hùng, năm 2026, Cụm thi đua số 2 xác định tiếp tục nâng cao hiệu quả tuyên truyền, vận động hội viên chấp hành nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước; kiện toàn tổ chức các cấp hội sau sáp nhập đơn vị hành chính; đẩy mạnh các phong trào thi đua, xây dựng mô hình sản xuất kinh doanh giỏi...

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm.

Hội nghị đã tiến hành bàn giao đơn vị Cụm trưởng Cụm thi đua số 2 năm 2026 cho Hội TTTS - Đường HCM thành phố Hải Phòng.

Hồng Nhung