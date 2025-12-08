Thảo luận sôi nổi đối với nhiều nội dung trình tại Kỳ họp thứ Hai

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ Hai - HĐND tỉnh khóa XIX, chiều 8/12, các đại biểu HĐND tỉnh làm việc 5 tổ thảo luận về các nội dung trình tại Kỳ họp, với sự tham dự của Thường trực Tỉnh ủy, lãnh đạo UBND tỉnh, các sở, ngành liên quan nhằm ghi nhận, giải trình và làm rõ thêm những nội dung đại biểu nêu ra.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Đức Hinh phát biểu kết luận

Với tinh thần trách nhiệm cao, các vị đại biểu HĐND tỉnh đã tham gia phát biểu nhiều ý kiến tâm huyết, sôi nổi, thể hiện quan điểm về các nội dung trình tại kỳ họp. Các ý kiến cơ bản tán thành, nhất trí cao với nội dung các Báo cáo, Tờ trình và dự thảo nghị quyết trình tại Kỳ họp. Khi được thông qua, các nghị quyết có ý nghĩa rất quan trọng, đáp ứng kịp thời yêu cầu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; là căn cứ, cơ sở pháp lý quan trọng để UBND tỉnh, các cấp, các ngành, địa phương chủ động huy động, sử dụng hiệu quả các nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh, phấn đấu hoàn thành thắng lợi kế hoạch năm 2026 – năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ Nhất, nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Các đại biểu tại tổ thảo luận số 2

Không chỉ đánh giá kết quả thực hiện năm 2025, các ý kiến đi sâu bóc tách tính khả thi của từng chính sách, làm rõ những vấn đề cần hoàn thiện để nghị quyết khi ban hành thực sự phát huy hiệu lực trong đời sống. Từ kinh tế, ngân sách đến quy hoạch, hạ tầng, nhiều nội dung lớn được trao đổi thẳng thắn, thể hiện tinh thần trách nhiệm và sự chủ động trước yêu cầu phát triển của tỉnh trong giai đoạn mới.

Đại biểu Lê Hồng Trung - Giám đốc Sở Y tế phát biểu thảo luận tại tổ số 2

Đại biểu các tổ thảo luận nêu rõ: Khối lượng nội dung lớn, phạm vi điều chỉnh rộng, trong đó có nhiều vấn đề tác động trực tiếp đến phát triển kinh tế – xã hội và việc hoàn thiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp sau sáp nhập. Do đó, việc thảo luận cần đi vào trọng tâm, làm rõ tính cần thiết, cơ sở pháp lý, tính khả thi của từng dự thảo nghị quyết; đồng thời đánh giá sát tình hình thực hiện các mục tiêu năm 2025 và phương hướng năm 2026.

Tham gia ý kiến vào báo cáo kinh tế – xã hội năm 2025 và các chỉ tiêu năm 2026, đại biểu Nguyễn Xuân Phương - Tổ đại biểu HĐND cụm Tam Dương, Tam Đảo băn khoăn về mục tiêu thu ngân sách. Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh đặt mục tiêu tăng trưởng thu ngân sách giai đoạn tới bình quân trên 10% mỗi năm, tuy nhiên chỉ tiêu thu ngân sách năm 2026 lại chỉ đặt ở mức tăng hơn 3%, thấp hơn đáng kể so với cả kết quả thực hiện năm 2025 và định hướng phát triển mà tỉnh đã xác định., trong khi đó dư địa và năng lực tăng thu của của tỉnh còn rất lớn.

Đại biểu Nguyễn Xuân Phương đề nghị tỉnh xem xét điều chỉnh lại chỉ tiêu thu ngân sách năm 2026 theo hướng sát hơn với tình hình thực tế và phù hợp với mục tiêu qua đó tạo động lực mạnh mẽ cho toàn hệ thống trong quá trình tổ chức thực hiện.

Đóng góp ý kiến tại tổ đại biểu khu vực Kim Bôi- Cao Phong, đại biểu Nguyễn Ngọc Thuỷ rất ấn tương với những con số tăng trưởng về kinh tế năm 2025. Sau khi chính quyền địa phương 2 cấp đi vào hoạt động, các xã miền núi, vùng cao còn gặp nhiều khó khăn, hhaj tầng thiết yếu còn thiếu, đại biểu Thuỷ đề nghị cần ưu tiên vốn đầu tư công cho khu vực này,; có cơ chế điều hoà các nguồn vốn cho các xã không có nguồn thu từ đấu giá đất; rà soát nhiệm vụ chi để cấp bù cho các xã khó khăn. Cần hoàn thiện hệ thống dữ liệu về đất đai, tăng cường công tác đối thoại, giải quyết dứt điểm các vấn đề tồn động trong các lĩnh vực, tránh khiếu kiện, đơn thư kéo dài.

Đại biểu Nguyễn Đắc Thủy - Tổ đại biểu khu vực Việt Trì cho rằng: Là tỉnh có thu hút đầu tư FDI lớn, quan hệ đối ngoại với các đại sứ, tổ chức quốc tế rất nhiều, Phú Thọ cần tiếp tục quan tâm đến công tác đối ngoại, hợp tác quốc tế, xây dựng thương hiệu, quảng bá hình ảnh và tiềm năng thế mạnh của tỉnh. Đồng thời cần nhanh chóng điều chỉnh, hoàn thiện quy hoạch các địa phương trong tỉnh, các ngành, lĩnh vực để đảm bảo sự nhất quán trong định hướng phát triển lâu dài và thu hút đầu tư.

Đại biểu Nguyễn Đắc Thủy - Tổ đại biểu khu vực Việt Trì phát biểu tại phiên thảo luận

Trong lĩnh vực kinh tế, các đại biểu cho rằng để phát huy hiệu quả thu hút đầu tư, tỉnh cần tiếp tục hoàn thiện hạ tầng các khu, cụm công nghiệp đặc biệt là xây dựng trạm xử lý nước thải tập trung; yêu cầu các nhà đầu tư có cam kết và lộ trình cụ thể; bố trí quỹ đất tại các khu, cụm công nghiệp để cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ thuê... Đồng thời. đề nghị tỉnh có định hướng đầu tư các công trình trọng điểm ở mỗi địa phương; tiếp tục quan tâm đến nông nghiệp, nông thôn, tiếp tục chuyển giao, ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất, đẩy mạnh sản xuất tập trung, liên kết theo chuỗi, khắc phục tình trạng manh mún, nhỏ lẻ. Đề nghị UBND sớm có quy định, tiêu chí xây dựng nông thôn mới phù hợp với tình hình hiện nay.

Trong lĩnh vực văn hóa - xã hội, các đại biểu quan tâm đến công tác duy trì và phát huy giá trị của di sản và các lễ hội diễn ra tại thành phố Việt Trì trước đây đã được định hướng phát triển trở thành “Thành phố lễ hội về với cội nguồn dân tộc Việt Nam”. Một số ý kiến quan tâm đến công tác đảm bảo an ninh trật tự ở cơ sở; đề nghị chú trọng giải quyết đơn thư, khiếu nại tố cáo đặc biệt là trước thềm Đại hội Đảng toàn quốc; chú trọng công tác thông tin tuyên truyền, ngăn chặn thông tin xấu độc trên mạng xã hội; kiên quyết xử lý các hành vi vi phạm để đảm bảo môi trường mạng an toàn, văn minh, đúng định hướng.

Các đại biểu dự thảo luận tại Tổ thảo luận số 1

Cùng với đó, đại biểu đề nghị làm rõ một số vấn đề cử tri quan tâm như: Tiến độ giải ngân và các dự án trọng điểm; chất lượng giải quyết khiếu nại, tố cáo; kết quả đấu tranh phòng, chống tội phạm; hiệu quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; công tác sắp xếp tổ chức bộ máy và giao biên chế năm 2026.

Kết luận phiên thảo luận tại tổ, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Đức Hinh đề nghị Tổ thư ký nghiên cứu, tổng hợp các ý kiến, nội dung mà cử tri và Nhân dân, đại biểu quan tâm để đề nghị các cơ quan chuẩn bị giải trình, chất vấn tại Kỳ họp.

Ngọc Tuấn – Phương Thanh