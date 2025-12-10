Ngành Nội chính Đảng triển khai nhiệm vụ năm 2026

Chiều 10/12, Ban Nội chính Trung ương tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2025, triển khai nhiệm vụ của ngành Nội chính Đảng năm 2026. Dự hội nghị có các đồng chí: Trần Cẩm Tú - Thường trực Ban Bí thư; Phan Đình Trạc - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương. Dự hội nghị tại điểm cầu Phú Thọ có đồng chí Bùi Văn Quang - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Bùi Văn Quang dự tại điểm cầu Phú Thọ

Năm 2025, Ban Nội chính Trung ương đã tham mưu Bộ Chính trị, Ban Bí thư xây dựng 08 đề án lớn về công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và cải cách tư pháp. Ban Nội chính các Tỉnh ủy, Thành ủy đã tham mưu cấp ủy ban hành trên 3.460 văn bản cụ thể hóa chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và cải cách tư pháp. Tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thành ủy chỉ đạo giải quyết xong 218 vụ án, vụ việc. Từ đầu nhiệm kỳ Đại hội XIII đến nay, Ban Nội chính Trung ương đã tham mưu Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực theo dõi 149 vụ án, 84 vụ việc. Tham mưu ban hành cơ chế phối hợp trong phát hiện, xử lý tham nhũng, tiêu cực, đảm bảo sự thống nhất, đồng bộ giữa xử lý kỷ luật của Đảng với xử lý hành chính và xử lý hình sự. Phối hợp xử lý kịp thời những vấn đề phức tạp, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội, xử lý đơn thư, tiếp công dân. Thực hiện tốt công tác thẩm định tham gia ý kiến về công tác cán bộ, nhân sự cấp ủy, chính quyền địa phương khi hợp nhất, sáp nhập.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Phú Thọ

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Trần Cẩm Tú - Thường trực Ban Bí thư biểu dương kết quả ngành Nội chính Đảng đạt được trong năm 2025 và cả nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Đồng chí yêu cầu toàn ngành Nội chính Đảng tiếp tục tham mưu triển khai hiệu quả công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và cải cách tư pháp. Hoàn thành các đề án, chương trình công tác của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, của cấp ủy trong năm 2025. Tham mưu ban hành nghị quyết của BCH Trung ương Đảng về tăng cường công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong tình hình mới. Tham mưu chỉ đạo, xử lý dứt điểm các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo thu hồi tối đa tài sản tham nhũng; kiểm tra, giám sát công tác xây dựng chính quyền địa phương 02 cấp. Phối hợp tăng cường công tác phòng, chống lãng phí trong công tác sử dụng tài sản công sau sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính; giải quyết tốt các kiến nghị của công dân ngay từ cơ sở; xử lý dứt điểm các vụ việc khiếu kiện, đảm bảo an ninh, trật tự, không để phát sinh điểm nóng. Triển khai thực hiện hiệu quả sắp xếp tổ chức bộ máy cơ quan nội chính từ Trung ương đến địa phương.

Ngọc Tuấn