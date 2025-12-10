Xung kích lập công

Phát huy vai trò xung kích, tiên phong trên các lĩnh vực công tác, Đoàn thanh niên Công an tỉnh đã đẩy mạnh Phong trào “Thanh niên công an Nhân dân (CAND) xung kích lập công vì an ninh Tổ quốc”, góp phần cùng lực lượng Công an tỉnh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, giữ vững an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn.

Các cơ sở Đoàn thuộc Đoàn Thanh niên Công an tỉnh ký giao ước thi đua thực hiện phong trào “3 nhất” gắn với nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị, góp phần xây dựng hình ảnh người chiến sĩ công an bản lĩnh, nhân văn, vì Nhân dân phục vụ.

Trưởng Ban Thanh niên Công an tỉnh Hoàng Tuấn Việt cho biết: Đoàn viên thanh niên (ĐVTN) Công an tỉnh chiếm tỷ lệ gần 60% toàn lực lượng, được bố trí ở hầu hết ở các đơn vị, địa bàn, lĩnh vực công tác. Giai đoạn 2022 - 2025, các phong trào hành động cách mạng, trọng tâm là phong trào “Thanh niên CAND học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy” được triển khai hiệu quả, rộng khắp, tạo môi trường và động lực to lớn để ĐVTN phấn đấu, rèn luyện, cống hiến, trưởng thành, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội. Trong nhiệm kỳ, 100% cơ sở Đoàn và đoàn viên tổ chức thực hiện hiệu quả phong trào “Thanh niên CAND học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy” gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Bám sát phương châm “Công tác Đoàn luôn gắn liền và phục vụ công tác chuyên môn”, tuổi trẻ Công an tỉnh đã phát huy vai trò nòng cốt, xung kích, đi đầu thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương.

Ở các đơn vị an ninh, ĐVTN luôn quán triệt tư tưởng an ninh chủ động, đi đầu tình nguyện có mặt tại các địa bàn trọng điểm, phức tạp về dân tộc, tôn giáo để nắm tình hình, kịp thời tham mưu, triển khai các phương án trinh sát, đấu tranh hiệu quả với hoạt động của các thế lực thù địch, phản động, hoạt động lợi dụng tôn giáo, dân tộc, các hành vi xâm phạm chủ quyền an ninh quốc gia. Đồng thời, tham mưu và giải quyết khiếu kiện, những mâu thuẫn trong nội bộ Nhân dân, không để bị động, bất ngờ, phát sinh điểm nóng về ANTT. Phối hợp, hướng dẫn chính quyền, Nhân dân triển khai thực hiện các phong trào: “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, tự quản về ANTT trong các cơ quan, doanh nghiệp, bảo vệ an toàn các mục tiêu chính trị, kinh tế quan trọng của tỉnh.

Chiếm lực lượng đông đảo nhất, ĐVTN các đơn vị cảnh sát đã xung kích có mặt ở tuyến đầu đấu tranh phòng, chống tội phạm, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội. Hưởng ứng phong trào do tổ chức Đoàn phát động, hàng nghìn lượt đoàn viên đã xung kích tham gia hiệu quả các đợt tấn công, trấn áp tội phạm, sẵn sàng cơ động chiến đấu, tuần tra bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông các dịp cao điểm lễ, Tết, sự kiện lớn; lập nhiều thành tích, chiến công lớn trong đấu tranh với tội phạm về hình sự, ma túy, kinh tế, tham nhũng, lãng phí, buôn lậu, môi trường. Đặc biệt, ĐVTN đóng vai trò nòng cốt trong thực hiện Đề án 06 của Chính phủ về phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030...

ĐVTN các đơn vị tham mưu, xây dựng lực lượng, hậu cần cùng với làm tốt nhiệm vụ chuyên môn còn tham mưu triển khai hiệu quả các cơ chế phối hợp giữa Bộ Công an với Trung ương Đoàn, Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam về phát huy vai trò của thanh thiếu niên trong đảm bảo ANTT. Đồng thời, tham mưu triển khai cơ chế mới góp phần phòng, chống tội phạm trong thanh thiếu nhi và hướng dẫn, chỉ đạo, tổ chức các hoạt động thanh niên tham gia xây dựng, củng cố phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”. Phát động phong trào “Mỗi đơn vị, địa phương một mô hình góp phần đảm bảo ANTT và xây dựng lực lượng CAND” và phong trào xung kích đảm nhận công tác tại đơn vị cơ sở, lực lượng trực tiếp chiến đấu khi có yêu cầu.

Phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ, kết quả phân loại hằng năm có trên 96% đoàn viên, 95% tổ chức Đoàn trong lực lượng hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Trong phong trào thi đua Vì an ninh Tổ quốc, hằng năm từ 95% trở lên đoàn viên hoàn thành nhiệm vụ; từ 75% trở lên ĐVTN đạt danh hiệu chiến sĩ tiên tiến, có 5% đoàn viên đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua.

Lệ Oanh