Xã Lạc Lương tổ chức lễ đón nhận và an táng hài cốt liệt sỹ

Trong 2 ngày 9 và 10/12, Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Lạc Lương, tỉnh Phú Thọ đã tổ chức Lễ đón nhận và an táng hài cốt liệt sĩ Bùi Văn Phiển.

Chính quyền địa phương và gia đình làm lễ đón nhận và an táng hài cốt Liệt sỹ Bùi Văn Phiến.

Liệt sỹ Bùi Văn Phiến, sinh ngày 25 tháng 3 năm 1956, tại xóm Yên Tân, xã Lạc Lương, huyện Yên Thủy, tỉnh Hoà Bình (nay là xã Lạc Lượng, tỉnh Phú Thọ). Nhập ngũ tháng 8 năm 1976, cấp bậc Binh nhất, công tác tại Đại đội 20, Sư đoàn 320, Quân đoàn 3. Đã anh dũng hy sinh năm 1978 tại chiến trường Tây Ninh vì sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc, và được an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ Đồi 82- Tây Ninh (xã Tân Biên, tỉnh Tây Ninh). Với nguyện vọng của gia đình được đưa phần mộ liệt sỹ Phiển về quê nhà để thuận tiện cho việc chăm lo phần mộ.

Ngày 9/12/2025, hài cốt anh hùng liệt sỹ Bùi Văn Phiến đã được gia đình cùng chính quyền địa phương, đưa về quê nhà tại xã Lạc Lương tổ chức phúng viếng theo phong tục địa phương. Ngày 10/12/2025, trong không khí trang nghiêm, các đại biểu đã dâng hương, dâng hoa, bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với công lao to lớn của liệt sĩ Phiển đã anh dung hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Sau phần nghi lễ, hài cốt liệt sĩ Bùi Văn Phiển được an táng tại nghĩa trang liệt sỹ xã Yên Thủy (nghĩa trang huyện Yên Thủy, tỉnh Hoà Bình cũ) theo đúng quy định và phong tục truyền thống.

Buổi lễ thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và chính quyền địa phương trong công tác đền ơn đáp nghĩa, tri ân các anh hùng liệt sỹ. Chính quyền và nhân dân xã Lạc Lương nguyện sẽ tiếp tục chăm lo, giữ gìn, bảo vệ phần mộ liệt sĩ, góp phần giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ mai sau.

Giang Xuân Thiên (Lạc Lương)