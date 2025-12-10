Thời tiết ngày 10/12: Bắc Bộ sáng sương mù, Trung Bộ mưa lớn, biển động mạnh

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 10/12, Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Trị duy trì trạng thái mưa vài nơi, sáng sớm xuất hiện sương mù và sương mù nhẹ rải rác, tầm nhìn giảm. Đến trưa và chiều, trời hửng nắng, đêm và sáng sớm trời rét, riêng vùng núi có nơi rét đậm.

Tại Trung Bộ, mưa tiếp tục diễn ra trên diện rộng. Sáng 10/12, khu vực TP Huế, TP Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa có mưa, mưa vừa, cục bộ xuất hiện điểm mưa to. Dự báo trong ngày và đêm 10/12, TP Huế và dải duyên hải Nam Trung Bộ có mưa vừa đến mưa to, lượng mưa phổ biến 40–70mm, có nơi vượt 150mm.

Khu vực Bắc Bộ sáng sớm xuất hiện sương mù và sương mù nhẹ rải rác.

Các tỉnh Tây Nguyên ghi nhận mưa rào và dông rải rác, lượng mưa 10–30mm, cục bộ có nơi trên 70mm. Ở Nam Bộ, mưa cũng gia tăng, nhiều nơi có mưa vừa, mưa to, tổng lượng mưa 20–50mm, một số điểm vượt 100mm.

Cơ quan dự báo cảnh báo mưa lớn có thể gây ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu dân cư, khu công nghiệp, nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ và sạt lở đất tại khu vực miền núi. Từ ngày 11/12, mưa lớn ở TP Huế và duyên hải Nam Trung Bộ có xu hướng giảm dần.

Trên biển, miền Bắc Biển Đông đang có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, trạm Phú Quý ghi nhận gió giật cấp 7. Rãnh áp thấp nối với vùng áp thấp ở khoảng 8,0 - 9,0 độ vĩ Bắc và 111,0-112,0 độ kinh Đông hoạt động yếu dần. Dự báo trong ngày và đêm 10/12, vùng áp thấp di chuyển theo hướng Tây Tây Nam với tốc độ khoảng 20km/giờ và suy yếu, tan dần.

Do ảnh hưởng gió mạnh, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển Hoàng Sa), vùng biển phía Tây Nam Biển Đông (trong đó có phía Tây vùng biển Trường Sa) và vùng biển từ Khánh Hòa đến Cà Mau có gió Đông Bắc cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8–9, biển động mạnh, sóng biển cao từ 2–4m. Khu vực giữa và Nam Biển Đông, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Cà Mau, từ Cà Mau đến An Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, kèm nguy cơ lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6–7.

Người dân, tàu thuyền hoạt động trên biển cần theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết để chủ động các biện pháp đảm bảo an toàn.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước:

Thủ đô Hà Nội có mây, ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ C. Nhiệt độ cao nhất 25-27 độ C.

Các tỉnh phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét, có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ C, có nơi dưới 14 độ C. Nhiệt độ cao nhất 23-26 độ C, có nơi trên 26 độ C.

Khu vực phía Đông Bắc Bộ có mây, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Sáng và đêm trời rét, vùng núi có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ C, vùng núi có nơi dưới 15 độ C. Nhiệt độ cao nhất 24-27 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Huế nhiều mây, phía Bắc có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng; phía Nam có mưa rải rác, riêng TP Huế có mưa vừa, mưa to. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 23-26 độ C.

Khu vực duyên hải Nam Trung Bộ nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông. Gió đông bắc cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 26-29 độ C, phía Nam có nơi trên 29 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C. Nhiệt độ cao nhất 24-27 độ C.

Nam Bộ nhiều mây, có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C, miền Đông có nơi dưới 21 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C

TP Hồ Chí Minh nhiều mây, có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C.

Nguồn baotintuc.vn