Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ trời lạnh và có sương mù, Nam Bộ ngày nắng

Dự báo ngày và đêm 13/2, Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ có mưa, sương mù, trời lạnh và rét về đêm và sáng sớm, trong khi đó Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ ngày nắng.

Sương mù ở khu vực hồ Hoàn Kiếm. (Ảnh: Mai Hiền/TTXVN phát)

Thời tiết các khu vực ngày và đêm 13/2:

Phía Tây Bắc Bộ

- Có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng, sáng và đêm trời rét. Gió nhẹ.

- Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ C, có nơi dưới 15 độ C. Nhiệt độ cao nhất 22-25 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ

- Sáng và đêm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác, trời rét. Gió nhẹ.

- Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ C, vùng núi có nơi dưới 15 độ C. Nhiệt độ cao nhất 21-24 độ C, có nơi trên 24 độ C.

Thành phố Hà Nội

- Sáng và đêm có mưa phùn và sương mù rải rác, sáng và đêm trời lạnh. Gió nhẹ.

- Nhiệt độ thấp nhất 19-21 độ C. Nhiệt độ cao nhất 23-25 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Thanh Hóa đến Huế

- Có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng, sáng và đêm trời lạnh. Gió nhẹ.

- Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C. Nhiệt độ cao nhất 23-26 độ C, phía Nam có nơi 26-28 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ

- Ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3.

- Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ

- Ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3.

- Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ C, có nơi trên 19 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C.

Nam Bộ

- Ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào vài nơi. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3.

- Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C.

Thành phố Hồ Chí Minh

- Ngày nắng, đêm không mưa. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3.

- Nhiệt độ thấp nhất 22-24 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-33 độ C.

Theo khuyến cáo của ngành y tế, người dân nên hạn chế ra ngoài khi thời tiết quá lạnh và có gió mạnh, đặc biệt trong khoảng thời gian từ đêm muộn đến sáng sớm.

Khi buộc phải ra ngoài, người dân cần mặc quần áo ấm có khả năng chắn gió để giữ nhiệt cho cơ thể. Đồng thời, việc giữ cơ thể luôn khô ráo, tránh ẩm ướt, nhất là vùng cổ, tay và chân, cũng góp phần hạn chế nguy cơ mắc các bệnh do cảm lạnh.

