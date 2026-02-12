Thời tiết ngày 12/2: Bắc Bộ mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 12/2, thời tiết Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ duy trì trạng thái rét về đêm và sáng, trong khi Nam Bộ tiếp tục nắng ráo.

Tại khu vực Bắc Bộ, phổ biến có mưa vài nơi, sáng sớm xuất hiện sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều hửng nắng. Riêng khu vực Đông Bắc Bộ trong ngày 12/2, vào sáng và đêm có mưa phùn kèm sương mù rải rác, gây giảm tầm nhìn. Trời rét về đêm và sáng sớm, người dân cần chú ý giữ ấm, nhất là tại các tỉnh vùng núi.

Trên địa bàn Hà Nội, hình thái thời tiết tương tự khu vực Bắc Bộ với mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Đêm và sáng trời rét, biên độ nhiệt ngày - đêm chênh lệch tương đối lớn, có thể ảnh hưởng đến sức khỏe người già và trẻ nhỏ.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến TP Huế có mưa vài nơi, sáng sớm xuất hiện sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Từ ngày 13/2, khu vực này trưa chiều trời hửng nắng. Nhiệt độ ban đêm và sáng sớm ở mức rét, cần đề phòng hiện tượng sương mù làm hạn chế tầm nhìn khi tham gia giao thông.

Tại duyên hải Nam Trung Bộ, ngày trời nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Đáng lưu ý, khu vực phía Bắc của vùng này trong các ngày từ 17-19/2 và ngày 22/2 có khả năng xuất hiện mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Từ ngày 22/2, phía Bắc khu vực sáng sớm và đêm trời chuyển lạnh.

Khu vực cao nguyên Trung Bộ ít mưa, ngày nắng, song sáng sớm và đêm trời rét. Trong khi đó, Nam Bộ tiếp tục duy trì trạng thái ít mưa, ngày nắng, thời tiết nhìn chung thuận lợi cho các hoạt động sản xuất và sinh hoạt ngoài trời.

Trên biển, trạm Huyền Trân ghi nhận gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6. Vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, biển động; sóng cao từ 2-4m. Khu vực từ Khánh Hòa đến TP Hồ Chí Minh và phía Tây của khu vực Nam Biển Đông (bao gồm phía Tây đặc khu Trường Sa) có gió mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7; sóng biển cao 2-3m, biển động.

Cơ quan khí tượng khuyến cáo ngư dân và các phương tiện hoạt động trên biển theo dõi chặt chẽ các bản tin dự báo, chủ động biện pháp đảm bảo an toàn trước diễn biến gió mạnh và sóng lớn.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước:

TP. Hà Nội nhiều mây, sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù; sau có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 17-19 độ C. Nhiệt độ cao nhất 21-23 độ C.

Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ C, có nơi dưới 15 độ C. Nhiệt độ cao nhất 20-23 độ C, có nơi trên 24 độ C.

Đông Bắc Bộ nhiều mây, sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác; sau có mưa vào nơi. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ C, vùng núi có nơi dưới 15 độ C. Nhiệt độ cao nhất 20-23 độ C.

Thanh Hóa đến Huế nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác; riêng phía Nam trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 22-25 độ C; phía Nam 25-27 độ C

Duyên hải Nam Trung Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C. Nhiệt độ cao nhất 26-29 độ C, có nơi trên 29 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ C. Nhiệt độ cao nhất 26-29 độ C, có nơi trên 30 độ C.

Nam Bộ có mây, ngày nắng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

TP. Hồ Chí Minh có mây, ngày nắng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-32 độ C.

