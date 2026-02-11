Thời tiết ngày 11/2: Bắc Bộ và Hà Nội rét, nhiều khu vực có mưa rải rác

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 11/2, thời tiết trên cả nước ổn định, Bắc Bộ chịu ảnh hưởng của không khí lạnh, một số khu vực xuất hiện mưa rải rác, sương mù và trời rét về đêm và sáng sớm.

Khu vực Bắc Bộ có mưa vài nơi, sáng sớm xuất hiện sương mù và sương mù nhẹ rải rác, gây hạn chế tầm nhìn ở một số địa bàn. Riêng khu vực Đông Bắc Bộ, trong ngày 11/2 và thời kỳ từ khoảng ngày 18/2, dự báo có mưa và mưa nhỏ rải rác. Nhiệt độ ban đêm và sáng sớm duy trì ở mức thấp, trời rét, vùng núi có nơi rét đậm.

Khu vực Hà Nội trời có mưa vài nơi, sáng sớm xuất hiện sương mù và sương mù nhẹ. Riêng sáng 11/2 và thời kỳ từ khoảng ngày 18/2, Thủ đô có khả năng xảy ra mưa và mưa nhỏ rải rác. Đêm và sáng trời rét, người dân cần chú ý giữ ấm, nhất là người già và trẻ nhỏ.

Từ Thanh Hóa đến thành phố Huế, do ảnh hưởng của không khí lạnh, đêm và sáng sớm trời rét, nền nhiệt giảm nhẹ so với những ngày trước, thuận lợi cho sinh hoạt, nhưng có thể ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp tại một số địa phương.

Đông Bắc Bộ dự báo có mưa nhỏ rải rác. Ảnh: TTXVN

Khu vực duyên hải Nam Trung Bộ, ban ngày trời nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Riêng ngày và đêm 11/2, khu vực phía Đông từ Gia Lai đến Khánh Hòa được dự báo có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, mưa tập trung chủ yếu vào chiều tối và đêm.

Khu vực cao nguyên Trung Bộ, thời tiết ít mưa, ban ngày trời nắng. Sáng sớm và đêm trời rét, nhiệt độ thấp nhất phổ biến ở mức thấp, người dân cần chủ động các biện pháp bảo vệ cây trồng, vật nuôi.

Khu vực Nam Bộ tiếp tục duy trì trạng thái ít mưa, ban ngày trời nắng. Tuy nhiên, trong hai ngày 11–12/2, một số nơi có khả năng xuất hiện mưa rào và dông cục bộ, người dân cần đề phòng thời tiết thay đổi đột ngột vào chiều tối.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước:

Thủ đô Hà Nội nhiều mây, sáng có mưa, mưa nhỏ rải rác; sau có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 17-19 độ C. Nhiệt độ cao nhất 21-23 độ C.

Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, riêng khu Tây Bắc trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ C, có nơi dưới 15 độ C. Nhiệt độ cao nhất 20-23 độ C, riêng khu Tây Bắc 23-26 độ C, có nơi trên 26 độ C.

Đông Bắc Bộ nhiều mây, sáng có mưa, mưa nhỏ rải rác; sau có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ C, vùng núi 13-16 độ C. Nhiệt độ cao nhất 19-22 độ C, có nơi trên 22 độ C.

Thanh Hóa đến Huế nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ C. Nhiệt độ cao nhất 22-25 độ C, có nơi trên 25 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng phía Đông các tỉnh từ Gia Lai đến Đắk Lắk và Khánh Hòa có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C. Nhiệt độ cao nhất 26-29 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ C. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ C, có nơi trên 30 độ C.

Nam Bộ có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C, miền Đông có nơi trên 33 độ C.

TP Hồ Chí Minh có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 23-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-33 độ C.

Theo baotintuc.vn