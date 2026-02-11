Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Cẩm Phương trao 300 suất quà Tết tặng các hộ có hoàn cảnh khó khăn

{title}
{publish}
{head}
Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, chiều 11/2, đồng chí Nguyễn Thị Cẩm Phương – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đã đến thăm và tặng quà Tết cho các hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại 3 xã An Nghĩa, Lạc Thủy và An Bình.
Đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Cẩm Phương tặng quà Tết cho các hộ nghèo tại xã An Bình.
Tại các xã, thay mặt Tỉnh ủy – HĐND – UBND – Ủy ban MTTQ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Cẩm Phương đã gửi lời chúc Tết tới các hộ nghèo, cận nghèo và các hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Đồng chí đã trao 300 suất quà, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng cho các gia đình. Nguồn kinh phí được huy động từ Quỹ Vì người nghèo cùng sự chung tay, đóng góp của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và các nhà hảo tâm.
Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Cẩm Phương tặng quà Tết cho các hộ nghèo tại xã An Nghĩa.
Phát biểu tại chương trình, đồng chí Nguyễn Thị Cẩm Phương nhấn mạnh: Chương trình “Tết nhân ái” là hoạt động thường niên, nhân văn, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước và toàn xã hội đối với người nghèo, người yếu thế. Qua đó, không chỉ mang đến niềm vui ngày Tết mà còn tiếp thêm động lực để các gia đình vượt qua khó khăn, từng bước ổn định cuộc sống.
Hoạt động tặng quà Tết Xuân Bính Ngọ 2026 tiếp tục lan tỏa tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái trong cộng đồng, góp phần để mọi người dân đều được vui Xuân, đón Tết trọn vẹn, nghĩa tình.
Nguyễn Thuý – Thành Chung
baophutho.vn Chiều 11/2, Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức trao 100 suất quà Tết tặng công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn tại Khu công nghiệp Thụy Vân.
baophutho.vn Nhân dịp đón Tết cổ truyền của dân tộc, sáng 11/2, lãnh đạo Bảo hiểm xã hội tỉnh đã thăm, tặng quà 20 bệnh nhân khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế...
baophutho.vn Sáng 11/2, Hội Chữ thập đỏ tỉnh phối hợp với Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ tổ chức chương trình trao quà Tết tặng bệnh nhân có hoàn cảnh khó...
baophutho.vn Sau một năm hoạt động đầy sôi động với hàng trăm lễ hội truyền thống được tổ chức thành công, Phú Thọ bước vào mùa lễ hội năm 2026 với tâm thế...
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 11/2, thời tiết trên cả nước ổn định, Bắc Bộ chịu ảnh hưởng của không khí lạnh, một số khu vực xuất hiện mưa rải rác,...
baophutho.vn Báo và phát thanh, truyền hình Phú Thọ phối hợp trao quà Tết cho học sinh trường Giáo dục Chuyên biệt
baophutho.vn Nằm trong chuỗi hoạt động mừng Xuân Bính Ngọ 2026, Xưởng sửa chữa xe tăng X32, trực thuộc Cục Hậu cần - Kỹ thuật, Binh chủng Tăng thiết giáp đã...