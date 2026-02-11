Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Cẩm Phương trao 300 suất quà Tết tặng các hộ có hoàn cảnh khó khăn

Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, chiều 11/2, đồng chí Nguyễn Thị Cẩm Phương – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đã đến thăm và tặng quà Tết cho các hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại 3 xã An Nghĩa, Lạc Thủy và An Bình.

Đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Cẩm Phương tặng quà Tết cho các hộ nghèo tại xã An Bình.

Tại các xã, thay mặt Tỉnh ủy – HĐND – UBND – Ủy ban MTTQ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Cẩm Phương đã gửi lời chúc Tết tới các hộ nghèo, cận nghèo và các hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Đồng chí đã trao 300 suất quà, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng cho các gia đình. Nguồn kinh phí được huy động từ Quỹ Vì người nghèo cùng sự chung tay, đóng góp của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và các nhà hảo tâm.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Cẩm Phương tặng quà Tết cho các hộ nghèo tại xã An Nghĩa.

Phát biểu tại chương trình, đồng chí Nguyễn Thị Cẩm Phương nhấn mạnh: Chương trình “Tết nhân ái” là hoạt động thường niên, nhân văn, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước và toàn xã hội đối với người nghèo, người yếu thế. Qua đó, không chỉ mang đến niềm vui ngày Tết mà còn tiếp thêm động lực để các gia đình vượt qua khó khăn, từng bước ổn định cuộc sống.

Hoạt động tặng quà Tết Xuân Bính Ngọ 2026 tiếp tục lan tỏa tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái trong cộng đồng, góp phần để mọi người dân đều được vui Xuân, đón Tết trọn vẹn, nghĩa tình.

Nguyễn Thuý – Thành Chung