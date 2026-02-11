Xã hội
Cập nhật:  GMT+7
Print Tiktok    

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Cẩm Phương trao 300 suất quà Tết tặng các hộ có hoàn cảnh khó khăn

Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, chiều 11/2, đồng chí Nguyễn Thị Cẩm Phương – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đã đến thăm và tặng quà Tết cho các hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại 3 xã An Nghĩa, Lạc Thủy và An Bình.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Cẩm Phương trao 300 suất quà Tết tặng các hộ có hoàn cảnh khó khăn

Đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Cẩm Phương tặng quà Tết cho các hộ nghèo tại xã An Bình.

Tại các xã, thay mặt Tỉnh ủy – HĐND – UBND – Ủy ban MTTQ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Cẩm Phương đã gửi lời chúc Tết tới các hộ nghèo, cận nghèo và các hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Đồng chí đã trao 300 suất quà, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng cho các gia đình. Nguồn kinh phí được huy động từ Quỹ Vì người nghèo cùng sự chung tay, đóng góp của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và các nhà hảo tâm.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Cẩm Phương trao 300 suất quà Tết tặng các hộ có hoàn cảnh khó khăn

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Cẩm Phương tặng quà Tết cho các hộ nghèo tại xã An Nghĩa.

Phát biểu tại chương trình, đồng chí Nguyễn Thị Cẩm Phương nhấn mạnh: Chương trình “Tết nhân ái” là hoạt động thường niên, nhân văn, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước và toàn xã hội đối với người nghèo, người yếu thế. Qua đó, không chỉ mang đến niềm vui ngày Tết mà còn tiếp thêm động lực để các gia đình vượt qua khó khăn, từng bước ổn định cuộc sống.

Hoạt động tặng quà Tết Xuân Bính Ngọ 2026 tiếp tục lan tỏa tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái trong cộng đồng, góp phần để mọi người dân đều được vui Xuân, đón Tết trọn vẹn, nghĩa tình.

Nguyễn Thuý – Thành Chung


Nguyễn Thuý – Thành Chung

 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng HĐND tỉnh Chủ tịch UBND Hoàn cảnh khó khăn Ban thường vụ tỉnh ủy Tặng quà tết Tết nguyên đán Hộ nghèo Quỹ vì người nghèo Ổn định cuộc sống
 {name} - {time}
 Trả lời
{body}
 {name} - {time}
{body}

Bình luận
0 bình luận
Xem thêm
Ý KIẾN CỦA BẠN (1000 ký tự)

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Để văn hóa truyền thống luôn tỏa sáng

Để văn hóa truyền thống luôn tỏa sáng
2026-02-11 07:03:00

baophutho.vn Sau một năm hoạt động đầy sôi động với hàng trăm lễ hội truyền thống được tổ chức thành công, Phú Thọ bước vào mùa lễ hội năm 2026 với tâm thế...

Tin liên quan

Gợi ý

English Facebook Liên hệ tòa soạn Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/0966.683988 (quangcao.baophutho@gmail.com)

Giám đốc: Vi Mạnh Hùng

Giấy phép hoạt động số 154/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24/3/2022

Trụ sở tòa soạn: Đường Nguyễn Tất Thành - P. Việt Trì - tỉnh Phú Thọ

Đường dây nóng: 039.558.7799; Email: info@baophutho.vn

Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/ 0966.683.988. Email:quangcao.baophutho@gmail.com

Mọi thông tin sao chép, khai thác và tổng hợp tin tức từ website đều phải ghi rõ nguồn baophutho.vn, gắn kèm liên kết gốc và phải được sự đồng ý của Báo và Phát thanh, Truyền hình Phú Thọ bằng văn bản

Chứng nhận tín nhiệm mạng

POWERED BY
Việt Long