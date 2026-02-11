Trao 120 suất quà tặng bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ

{title}
{publish}
{head}
Sáng 11/2, Hội Chữ thập đỏ tỉnh phối hợp với Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ tổ chức chương trình trao quà Tết tặng bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại bệnh viện nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Dự chương trình có đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy cùng các đơn vị đồng hành.
Các đại biểu trao quà Tết tặng bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại bệnh viện.
Tại chương trình, Ban tổ chức đã trao 100 suất quà tặng các bệnh nhân, mỗi suất gồm một cặp bánh chưng và 200 nghìn đồng tiền mặt. Những phần quà tuy nhỏ nhưng thể hiện sự quan tâm, sẻ chia của cộng đồng đối với những bệnh nhân đang phải điều trị tại bệnh viện trong những ngày giáp Tết. Qua đó tiếp thêm động lực, giúp bệnh nhân và người nhà vơi bớt khó khăn, yên tâm điều trị.
Đại diện Hội Chữ thập đỏ tỉnh trao ghi nhận Tấm lòng vàng nhân đạo tặng các đơn vị đồng hành.
Nhân dịp này, Viettel Phú Thọ trao 20 suất quà tặng bệnh nhân đang điều trị tại Khoa Thận lọc máu, với tổng trị giá 16 triệu đồng.
Đăng Khoa
baophutho.vn Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, chiều 11/2, đồng chí Nguyễn Thị Cẩm Phương – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đã...
baophutho.vn Chiều 11/2, Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức trao 100 suất quà Tết tặng công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn tại Khu công nghiệp Thụy Vân.
baophutho.vn Nhân dịp đón Tết cổ truyền của dân tộc, sáng 11/2, lãnh đạo Bảo hiểm xã hội tỉnh đã thăm, tặng quà 20 bệnh nhân khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế...
baophutho.vn Sau một năm hoạt động đầy sôi động với hàng trăm lễ hội truyền thống được tổ chức thành công, Phú Thọ bước vào mùa lễ hội năm 2026 với tâm thế...
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 11/2, thời tiết trên cả nước ổn định, Bắc Bộ chịu ảnh hưởng của không khí lạnh, một số khu vực xuất hiện mưa rải rác,...
baophutho.vn Báo và phát thanh, truyền hình Phú Thọ phối hợp trao quà Tết cho học sinh trường Giáo dục Chuyên biệt
baophutho.vn Nằm trong chuỗi hoạt động mừng Xuân Bính Ngọ 2026, Xưởng sửa chữa xe tăng X32, trực thuộc Cục Hậu cần - Kỹ thuật, Binh chủng Tăng thiết giáp đã...