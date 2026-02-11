Trao 120 suất quà tặng bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ

Sáng 11/2, Hội Chữ thập đỏ tỉnh phối hợp với Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ tổ chức chương trình trao quà Tết tặng bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại bệnh viện nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Dự chương trình có đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy cùng các đơn vị đồng hành.

Các đại biểu trao quà Tết tặng bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại bệnh viện.

Tại chương trình, Ban tổ chức đã trao 100 suất quà tặng các bệnh nhân, mỗi suất gồm một cặp bánh chưng và 200 nghìn đồng tiền mặt. Những phần quà tuy nhỏ nhưng thể hiện sự quan tâm, sẻ chia của cộng đồng đối với những bệnh nhân đang phải điều trị tại bệnh viện trong những ngày giáp Tết. Qua đó tiếp thêm động lực, giúp bệnh nhân và người nhà vơi bớt khó khăn, yên tâm điều trị.

Đại diện Hội Chữ thập đỏ tỉnh trao ghi nhận Tấm lòng vàng nhân đạo tặng các đơn vị đồng hành.

Nhân dịp này, Viettel Phú Thọ trao 20 suất quà tặng bệnh nhân đang điều trị tại Khoa Thận lọc máu, với tổng trị giá 16 triệu đồng.

Đăng Khoa