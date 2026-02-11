Xã hội
Trao quà Tết tặng công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn tại Khu công nghiệp Thụy Vân

Chiều 11/2, Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức trao 100 suất quà Tết tặng công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn tại Khu công nghiệp Thụy Vân.

Lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh cùng các đại biểu trao tặng quà Tết tặng các công nhân có hoàn cảnh khó khăn.

Đây là hoạt động thiết thực nhằm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, người lao động, với mục tiêu mọi công nhân đều được đón Tết trong không khí sum vầy, đầm ấm. Chương trình cũng góp phần động viên người lao động hăng hái thi đua sản xuất, kinh doanh.

Những suất quà Tết góp phần động viên người lao động hăng hái thi đua sản xuất, vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.

Được biết, dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, toàn tỉnh có 1.500 đoàn viên công đoàn và người lao động có hoàn cảnh khó khăn được lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, MTTQ Việt Nam, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và lãnh đạo tỉnh đến thăm, tặng quà.

