Xuân ấm - Hướng về công nhân lao động

Những ngày cuối năm, Khu công nghiệp (KCN) Lương Sơn, xã Lương Sơn không chỉ rộn ràng tiếng máy chạy hết công suất cho những đơn hàng cuối cùng, mà còn ấm lên bởi những chương trình chăm lo thiết thực giữa doanh nghiệp, tổ chức Công đoàn hướng về người lao động.

Công đoàn KCN tổ chức “Chợ tết” cho công nhân lao động tại KCN Lương Sơn

Động lực để công nhân thêm vững niềm tin

Bà Lê Diệu Hoàn - Phó Ban Công đoàn Khu công nghiệp, phụ trách khu vực Hoà Bình, khẳng định: “Chúng tôi ưu tiên chăm lo cho đoàn viên, công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn, ốm đau, ở trọ... không có điều kiện về kinh tế, trong đó có nhiều công nhân tại KCN Lương Sơn”. Trong dịp Tết Nguyên đán này có hơn 3.400 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn được Tổng LĐLĐ Việt Nam, LĐLĐ tỉnh trao quà Tết, phiếu mua hàng và hỗ trợ vé xe về quê với tổng kinh phí hơn 1,83 tỷ đồng thể hiện rõ sự quan tâm, sẻ chia của tổ chức công đoàn chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động.

Một trong những điểm nhấn nổi bật là chương trình “Tết Sum vầy - Chợ Tết Công đoàn Xuân Bính Ngọ 2026”, diễn ra trong những ngày cuối năm gồm chuỗi hoạt động ý nghĩa như: Chợ Tết cho công nhân, hội thi kéo co, hội thi bày mâm ngũ quả, giao lưu văn nghệ... tạo nên một “ngày hội” đúng nghĩa của công nhân lao động các KCN.

Theo ông Võ Văn Trường, trưởng phòng tổ chức Công ty CP BĐS An Thịnh - đơn vị đầu tư hạ tầng KCN Lương Sơn, cho biết, KCN Lương Sơn hiện thu hút 39 dự án đầu tư, trong đó có 17 dự án FDI; giải quyết việc làm cho hơn 15.000 lao động, chủ yếu là lao động địa phương, thu nhập cơ bản ổn định. Đặc biệt là thời gian hiện nay, phía sau những con số ấy là hàng nghìn câu chuyện mưu sinh, là những cái Tết được trông chờ sau một năm làm việc vất vả.

Tại Công ty TNHH Midori Apparel Việt Nam Hoà Bình, không khí sản xuất những ngày giáp Tết diễn ra khẩn trương nhưng trật tự. Hơn 1.000 công nhân nơi đây đang trực tiếp sản xuất các sản phẩm bảo hộ lao động chất lượng cao như giày, mũ, quần áo, đồng phục công nghiệp và văn phòng.

Chị Hoàng Thị Tâm, công nhân của công ty, cho biết: “Lương cơ bản của chúng tôi hiện đảm bảo trang trải cuộc sống, dù vẫn còn nhiều khoản phải lo”.

Với chị Tâm, Tết năm nay có ý nghĩa hơn khi ngoài thưởng của Công ty thì chị thuộc diện được LĐLĐ tỉnh và Công đoàn KCN quan tâm hỗ trợ. Là hộ nghèo, sức khỏe yếu, chồng làm lao động tự do, thu nhập không ổn định, chị Tâm hiểu rõ giá trị của sự sẻ chia: “Quà Tết không chỉ là tiền. Đó là sự động viên rất lớn, để mình thấy rằng công đoàn và doanh nghiệp luôn quan tâm đến công nhân”.

Được biết, dịp Tết này, LĐLĐ tỉnh đã triển khai hỗ trợ khoảng 1 triệu đồng/người cùng nhiều suất quà Tết, ưu tiên cho những trường hợp khó khăn. Khoản hỗ trợ tuy không quá lớn, nhưng là điểm tựa tinh thần để công nhân bớt lo toan khi Tết đến.

Không chỉ trong KCN, tại Công ty TNHH Xi măng Vĩnh Sơn, xã Liên Sơn, công tác chăm lo Tết cũng được quan tâm. LĐLĐ tỉnh cũng có nhiều suất quà Tết dành tặng công nhân của công ty. Anh Hoàng Cao Phượng - công nhân công ty cho biết, doanh nghiệp hiện có khoảng 220 cán bộ, công nhân viên và đã bố trí thời gian nghỉ Tết linh hoạt, thực tế lên tới khoảng 10 ngày, giúp người lao động có thêm thời gian nghỉ ngơi, sum họp gia đình.

Sự chủ động của doanh nghiệp trong việc chăm lo đời sống người lao động không chỉ giúp công nhân an tâm đón Tết, mà còn góp phần xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định, nền tảng quan trọng cho phát triển bền vững.

Để tất cả người lao động đều có Tết

Xác định Tết là thời điểm nhạy cảm, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống và tâm lý công nhân, LĐLĐ tỉnh đã triển khai hàng loạt hoạt động chăm lo có trọng tâm, trọng điểm, với phương châm xuyên suốt: “Tất cả đoàn viên, người lao động đều có Tết”.

Không dừng lại ở hỗ trợ vật chất, LĐLĐ tỉnh, Công đoàn KCN còn chỉ đạo các cấp công đoàn phối hợp với doanh nghiệp công khai phương án lương, thưởng Tết; giám sát thời gian làm việc, làm thêm giờ; hỗ trợ vé xe cho công nhân về quê và quay lại làm việc an toàn, thuận lợi sau Tết.

Cũng theo bà Lê Diệu Hoàn, chăm lo Tết cho công nhân không chỉ là hoạt động mang tính thời điểm: “Chúng tôi gắn việc chăm lo Tết với việc nắm bắt quan hệ lao động, kịp thời bảo vệ quyền lợi chính đáng của người lao động”.

Bên cạnh đó, các hoạt động chăm lo tinh thần như tặng quà Tết, thưởng Tết, “Bữa cơm Tất niên Công đoàn”... đã và đang được triển khai rộng khắp tại các địa bàn vùng Nam của tỉnh, tạo không khí ấm cúng, gắn kết công nhân, doanh nghiệp và công đoàn.

Trong dòng chảy hối hả của những ngày cuối năm, những phần quà, chuyến xe, bữa cơm tất niên nghĩa tình... đã và đang góp phần làm nên một mùa Xuân ý nghĩa tới đội ngũ công nhân lao động, mùa Xuân của sự sẻ chia và hy vọng.

Hồng Trung