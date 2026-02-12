Chuẩn bị chu đáo cho nhân dân đón Tết Nguyên đán

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 23/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 1/2026, trong đó yêu cầu các địa phương chuẩn bị chu đáo cho nhân dân đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026; quan tâm, hỗ trợ, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho các tầng lớp nhân dân, bảo đảm mỗi người, mỗi nhà đều được vui Xuân, đón Tết.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chỉ thị tổ chức Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm.

Nghị quyết nêu rõ: Năm 2026 là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, chúng ta vừa tập trung thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển kinh tế-xã hội năm 2026, trong đó có chỉ tiêu tăng trưởng đạt 2 con số, vừa phải tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy, nhất là đơn vị sự nghiệp công lập; tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, làm tốt công tác chăm lo đời sống, chuẩn bị Tết cho nhân dân, vừa tiếp tục xử lý khó khăn, vướng mắc, tồn tại kéo dài và ứng phó kịp thời, hiệu quả với những vấn đề phát sinh...

Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương rà soát kỹ lưỡng các nhiệm vụ trong tháng 2 và quý I/2026 để ưu tiên nguồn lực, tập trung chỉ đạo, thực hiện hiệu quả, tạo đà cho những tháng tiếp theo; Trong đó chú trọng một số nội dung như: Khẩn trương soạn thảo, trình ban hành các văn bản quy định chi tiết các luật, nghị quyết có hiệu lực từ ngày 1/3/2026; Các cơ quan chức năng cần theo dõi sát diễn biến tình hình, điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt; Quan tâm, hỗ trợ, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho các tầng lớp nhân dân, bảo đảm mỗi người, mỗi nhà đều được vui Xuân, đón Tết...

Chính phủ yêu cầu Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm như:

Chủ động, tích cực triển khai Kế hoạch thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 ban hành kèm theo Nghị quyết số 408/NQ-CP của Chính phủ, bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng, hiệu quả, tiết kiệm, tránh hình thức, lãng phí.

Chuẩn bị chu đáo cho nhân dân đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 phù hợp với điều kiện, khả năng của địa phương; quan tâm, hỗ trợ, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho các tầng lớp nhân dân, bảo đảm mỗi người, mỗi nhà đều được vui Xuân, đón Tết.

Quản lý chặt chẽ công tác vận chuyển hành khách, hàng hóa dịp cuối năm, bảo đảm an toàn, thuận lợi, thông suốt; tăng cường kiểm tra việc thực hiện kê khai giá cước, niêm yết giá cước vận tải, giá vé tàu, vé xe theo quy định. Theo dõi sát tình hình, chủ động chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra thực hiện kịp thời, hiệu quả các biện pháp phòng, chống thiên tai, dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi, triển khai kế hoạch sản xuất vụ đông xuân 2025-2026.

Căn cứ vào tình hình thực tiễn, khả năng, điều kiện của địa phương quyết định việc tổ chức bắn pháo hoa chào mừng năm mới, tạo không khí đoàn kết, vui tươi, phấn khởi trong nhân dân và bảo đảm an toàn, tiết kiệm theo đúng quy định tại Nghị định số 137/2020/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo. Chỉnh trang đô thị, các tuyến phố, đường làng, ngõ xóm, khu dân cư bảo đảm sáng, xanh, sạch, đẹp.

