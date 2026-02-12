Khoảnh khắc Xuân qua những khung hình ngày giáp Tết

Những ngày giáp Tết Nguyên đán, khi nhịp sống trở nên hối hả hơn thường lệ, không khí Xuân vẫn hiện hữu rõ nét qua từng góc phố, nếp chùa, con đường quen thuộc. Trong dòng chảy tất bật ấy, nhiều bạn trẻ đã lựa chọn ghi lại những khoảnh khắc đời thường bằng máy ảnh, điện thoại như một cách lưu giữ Tết theo cách rất riêng. Những khung hình mộc mạc, tinh tế không chỉ phản ánh nhịp sống ngày cuối năm mà còn lan tỏa cảm xúc ấm áp, bình yên của mùa Xuân đang về.

Những khung hình ngày giáp Tết mang đến một mùa Xuân gần gũi, chân thật, nơi truyền thống và hiện đại giao thoa trong từng khoảnh khắc.

Đối với nhiều bạn trẻ, phố phường những ngày cuối năm là nơi dễ cảm nhận nhất không khí Xuân đang đến rất gần. Khi ánh đèn trang trí bắt đầu sáng lên từ sớm, khi các tuyến phố rực rỡ sắc đỏ của băng rôn, cờ hoa, cũng là lúc nhiều bạn trẻ tranh thủ dạo phố, chụp ảnh, ghi lại nhịp sống những ngày cuối năm.

Qua từng khung hình, phố Tết hiện lên vừa náo nhiệt, vừa ấm áp. Đó là hình ảnh dòng người tất bật mua sắm, những gánh hàng rong chở đầy đào, quất, là những cửa hàng treo câu đối đỏ, bày bán bánh chưng xanh.

Tất cả tạo nên bức tranh Xuân sinh động, phản ánh rõ nét không khí chuẩn bị đón năm mới của người dân. Nhiều bạn trẻ cho rằng, việc ghi lại những khoảnh khắc này không chỉ để lưu giữ kỷ niệm, mà còn để cảm nhận rõ hơn giá trị của Tết truyền thống trong đời sống hiện đại. “Mỗi lần đi chụp ảnh ngày giáp Tết, mình thấy Tết đến rất gần. Không cần đi xa, chỉ cần dạo một vòng phố quen cũng thấy Xuân đang về,” chị Nguyễn Thị Đào ở phường Vĩnh Yên chia sẻ.

Giữa nhịp sống hối hả, nhiều bạn trẻ chọn ghi lại những khoảnh khắc giáp Tết, lưu giữ nét đẹp truyền thống trong hơi thở hiện đại.

Khi nhà chùa trở thành không gian ghi dấu mùa Xuân

Bên cạnh phố phường nhộn nhịp, các ngôi chùa những ngày giáp Tết cũng là điểm đến được nhiều bạn trẻ lựa chọn. Không gian thanh tịnh, trầm mặc của chùa chiền mang đến một sắc Xuân rất khác, chậm rãi, an yên và sâu lắng.

Qua ống kính của người trẻ, hình ảnh dòng người đi lễ chùa cuối năm, thắp nén hương cầu bình an, xin chữ đầu Xuân hay lặng lẽ dâng lễ lên Tam bảo trở nên gần gũi, đời thường hơn bao giờ hết. Những bức ảnh không chỉ ghi lại kiến trúc cổ kính, mà còn bắt trọn nét thành tâm, trang nghiêm trên gương mặt mỗi người.

Nhiều người dân cho biết, việc đến chùa ngày giáp Tết không đơn thuần là một thói quen tâm linh, mà còn là khoảng thời gian để lắng lại sau một năm bận rộn. “Chụp ảnh ở chùa ngày cuối năm giúp mình cảm nhận Tết theo cách rất khác. Không vội vàng, không ồn ào, chỉ thấy lòng mình nhẹ hơn,” chị Nguyễn Tuyết Mai, phường Vĩnh Phúc chia sẻ.

Không gian thanh tịnh nơi cửa chùa trở thành điểm dừng chân của nhiều bạn trẻ những ngày cuối năm

Ghi lại Tết bằng cảm xúc, không chỉ bằng hình ảnh

Điểm chung trong những khung hình ngày giáp Tết của giới trẻ là sự chân thật và cảm xúc. Không quá chú trọng vào kỹ thuật hay sự cầu kỳ, nhiều bức ảnh được chụp bằng điện thoại, nhưng vẫn truyền tải trọn vẹn không khí Xuân qua những chi tiết rất nhỏ: Nụ đào hé nở bên hiên chùa, chiếc áo dài thấp thoáng giữa dòng người, ánh nắng chiều rơi trên mái ngói rêu phong.

Với người trẻ, mỗi khung hình là một câu chuyện. Đó có thể là câu chuyện về Tết quê, về những giá trị truyền thống vẫn được gìn giữ giữa nhịp sống hiện đại; cũng có thể là những cảm xúc rất riêng khi năm cũ sắp khép lại, năm mới đang mở ra với nhiều hy vọng.

Tà áo dài thướt tha, nụ cười rạng rỡ của tuổi trẻ như góp thêm gam màu tươi mới cho bức tranh của mùa xuân

Lan tỏa vẻ đẹp Tết Việt trong không gian số

Không dừng lại ở việc lưu giữ cho riêng mình, nhiều bạn trẻ còn chia sẻ những khoảnh khắc giáp Tết lên mạng xã hội. Những bộ ảnh phố xuân, chùa xuân nhanh chóng nhận được sự quan tâm, tương tác lớn, góp phần lan tỏa vẻ đẹp của Tết Việt đến cộng đồng. Thông qua các nền tảng số, hình ảnh Tết truyền thống được kể lại bằng ngôn ngữ hiện đại, gần gũi với giới trẻ. Điều này không chỉ giúp Tết trở nên sống động hơn trong đời sống hôm nay, mà còn góp phần nuôi dưỡng tình yêu văn hóa, lòng tự hào về những giá trị tốt đẹp của dân tộc.

Tết không chỉ đến trong khoảnh khắc giao thừa, mà đã bắt đầu từ những ngày giáp Tết, từ từng bước chân trên phố, từ làn khói hương nơi cửa chùa, và từ những khung hình đầy yêu thương được người trẻ nâng niu lưu giữ.

Hoàng Thủy