Đầm ấm Tết Nhân ái

Trong tâm thức người Việt, Tết Nguyên đán không chỉ là thời khắc chuyển giao của đất trời, mà còn là thời điểm thiêng liêng của tình người, của sum vầy, sẻ chia và đùm bọc. Từ những giá trị cao đẹp ấy, mỗi dịp Tết đến, Xuân về, Đảng, Nhà nước, các cấp, các ngành, đoàn thể, cùng hàng triệu trái tim nhân ái lại cùng chăm lo cho gia đình chính sách, người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn và đồng bào bị ảnh hưởng bởi thiên tai... để mọi người, mọi nhà đều có Tết ấm áp trong yêu thương và hy vọng.

Các gia đình có hoàn cảnh khó khăn ở phường Tân Hòa nhận quà tại Chương trình “Tết Nhân ái” Xuân Bính Ngọ 2026.

Những ngày cuối năm, giữa tất bật việc chung, việc riêng, các tình nguyện viên của Nhóm Thiện nguyện Thanh Thủy, Phật tử chùa Đông Quang, đoàn viên thanh niên (ĐVTN) Chi đoàn Công an xã Thanh Thủy và ĐVTN Trung tâm Y tế khu vực Thanh Thủy vẫn miệt mài gói bánh chưng. Tranh thủ, khẩn trương, mỗi người một việc, người gói bánh, người buộc lạt, người xếp bánh, người chuẩn bị nồi luộc, củi lửa để chuẩn bị bắc bếp. Hàng nghìn chiếc bánh chưng đã theo các chuyến xe thiện nguyện lên với đồng bào các xã ở tỉnh Lai Châu và những hoàn cảnh còn khó khăn trên địa bàn tỉnh. Anh Bùi Văn Duy - Phó trưởng nhóm thiện nguyện chia sẻ: “Chúng tôi vui và hạnh phúc vì tiếp tục hành trình mang yêu thương đến với các hoàn cảnh khó khăn trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ. Vừa qua, nhóm tham gia Phiên chợ Tết 0 đồng được tổ chức tại xã Trung Sơn, chúng tôi đã góp một chút yêu thương với những chiếc bánh chưng, quần áo ấm và phần quà Tết dành cho bà con ở đây. Chúng tôi trao đi yêu thương và được nhận về những nụ cười hạnh phúc, ấm áp”.

Những ngày giáp Tết, giữa dòng người tất bật lo sắm sửa, có một khu “chợ” mang đến cảm giác rất khác. Tại đây, người dân chọn những nhu yếu phẩm cần thiết mà không phải bận lòng vì giá cả hay hóa đơn. Thứ được mang về là những phần quà thiết thực, là nụ cười nhẹ nhõm và cảm giác an tâm khi có một cái Tết đủ đầy hơn. Đó là những Phiên chợ Tết 0 đồng được tổ chức tại nhiều địa phương. Tại xã Đạo Trù, mặc dù thời tiết mưa, lạnh nhưng nhiều người dân vẫn có mặt để lựa chọn các nhu yếu phẩm cần thiết. Những gương mặt còn vất vả vì mưu sinh nhưng ánh lên niềm vui khi “mua” được các sản phẩm cần thiết chuẩn bị cho Tết cổ truyền đã làm không khí Phiên chợ 0 đồng thêm ấm áp. Mưa lạnh không làm gián đoạn hoạt động, cũng không làm giảm đi sự đồng lòng, sẻ chia tại Chợ Tết nhân ái Đạo Trù.

Đồng chí Lê Thị Quỳnh Trang - Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) tỉnh cho biết: “Trong những năm qua, phong trào “Tết Nhân ái” đã vượt ra khỏi khuôn khổ của một chương trình hỗ trợ Tết đơn thuần để trở thành phong trào xã hội sâu rộng, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân hảo tâm và đông đảo người dân, cùng chung tinh thần: Kết nối cộng đồng, lan tỏa yêu thương, để nỗi lo của những người yếu thế không bị lãng quên trong niềm vui chung của xã hội. Đối với tỉnh Phú Thọ, ngay trong lễ phát động, Ban tổ chức đã tiếp nhận sự hưởng ứng, chung tay đóng góp của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân với tổng giá trị đăng ký ủng hộ gần 9,5 tỷ đồng”.

Nhiều năm qua, Quỹ Thiện tâm là một trong những đơn vị luôn đồng hành cùng Hội CTĐ trong các hoạt động nhân đạo từ thiện. Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, thông qua Hội CTĐ các cấp, hơn 4.000 suất quà của Quỹ Thiện tâm đã đến với những hoàn cảnh khó khăn, góp phần hỗ trợ kịp thời giúp người dân có thêm điều kiện đón Tết cổ truyền trong không khí ấm áp, đủ đầy hơn. Sự đồng hành của Quỹ Thiện Tâm không chỉ mang ý nghĩa hỗ trợ nguồn lực mà còn thể hiện tinh thần trách nhiệm xã hội, sự quan tâm lâu dài đối với công tác an sinh và nhân đạo trên địa bàn tỉnh.

Những ngày giáp Tết, khi sắc Xuân lan tỏa trên từng con phố, cũng là lúc yêu thương được sẻ chia nhiều hơn. Với tinh thần “Tương thân tương ái - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, Chương trình “Tết Nhân ái” Xuân Bính Ngọ 2026 tại phường Tân Hòa đã mang mùa Xuân đến gần hơn với những hoàn cảnh còn nhiều khó khăn. Theo đó, 374 suất quà Tết, mỗi suất trị giá hơn 500.000 đồng đã được trao gửi đến hộ nghèo, hộ cận nghèo, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và các đối tượng yếu thế. Không chỉ là những phần quà, đó còn là những lời thăm hỏi ân cần, sự quan tâm, động viên kịp thời để bà con thêm vững tin, ấm lòng trong những ngày đầu Xuân. Nụ cười rạng rỡ, ánh mắt xúc động khi được trao quà là minh chứng rõ nét cho giá trị nhân văn mà chương trình mang lại. Đồng chí Bùi Thị Nhâm - Bí thư Đảng ủy phường Tân Hòa khẳng định: “Tết Nhân ái” không chỉ dừng lại ở hoạt động chăm lo Tết, mà còn là dịp kết nối những tấm lòng, lan tỏa truyền thống “Lá lành đùm lá rách” của dân tộc Việt Nam. Để rồi, trong mùa Xuân mới, mỗi người dân phường Tân Hòa đều cảm nhận được sự ấm áp của tình người, để mùa Xuân thực sự về với mọi nhà.

Một mùa Xuân sẻ chia - một cái Tết yêu thương, một hành trình nhân ái tiếp nối. Phong trào “Tết Nhân ái” Xuân Bính Ngọ 2026 tiếp tục khẳng định vai trò nòng cốt của Hội CTĐ tỉnh trong việc kết nối nguồn lực xã hội, lan tỏa tinh thần nhân đạo, góp phần xây dựng cộng đồng đoàn kết, nghĩa tình. Mỗi phần quà trao đi không chỉ là vật chất, mà còn là sự quan tâm, động viên, tiếp thêm niềm tin để người dân đón Tết đủ đầy, ấm áp và trọn vẹn hơn.

Thu Hà