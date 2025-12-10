Khát vọng vươn mình thành Khu du lịch Quốc gia

Phường Xuân Hòa là vùng đất hội tụ nhiều tiềm năng du lịch hiếm có: cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp, bản sắc văn hóa đặc trưng, vị trí địa lý thuận lợi và con người hiếu khách. Trong chiến lược phát triển du lịch vùng trung du Bắc Bộ, Xuân Hòa đang đứng trước cơ hội lớn để bứt phá, trở thành khu du lịch tầm cỡ quốc gia, góp phần lan tỏa sức hấp dẫn của du lịch tỉnh Phú Thọ.

Vẻ đẹp hài hòa, hữu tình của núi rừng, hồ nước Đại Lải đem đến cho nơi đây một khung cảnh say đắm lòng người

Hồ Đại Lải được ví như “viên ngọc xanh” của Xuân Hòa, bao quanh bởi hàng nghìn ha rừng, mặt nước trong xanh, khí hậu trong lành, mát mẻ quanh năm. Địa hình đa dạng tạo nên khả năng phát triển nhiều loại hình du lịch nghỉ dưỡng, sinh thái, thể thao mặt nước và khám phá trải nghiệm. Cùng với đó là những giá trị văn hóa độc đáo của đồng bào Sán Dìu, di tích lịch sử cách mạng, làn điệu Soọng cô, lễ hội truyền thống... tất cả tạo nên bản sắc riêng khó nơi nào có được.

Tuy nhiên, tiềm năng ấy vẫn chưa được khai thác đúng tầm. Hạ tầng du lịch còn thiếu đồng bộ, sản phẩm còn nghèo nàn, hoạt động quảng bá chưa hiệu quả. Các mô hình du lịch cộng đồng, homestay, farmstay phát triển rời rạc, quy mô nhỏ, thiếu tính kết nối. Du khách đến rồi đi nhanh, thời gian lưu trú ngắn, chi tiêu chưa cao. Đó là những nút thắt mà địa phương cần sớm tháo gỡ bằng tư duy mới, cách làm mới và quyết tâm cao hơn.

Một góc thiên đường xanh Flamingo Đại Lải resort

Theo đồng chí Đào Văn Dũng - Chủ tịch UBND phường Xuân Hòa, địa phương đã xác định phát triển du lịch là hướng đi chiến lược, đồng thời tập trung triển khai nhiều giải pháp cụ thể, phường đang phối hợp với các ngành chức năng thành phố và tỉnh hoàn thiện quy hoạch phát triển du lịch giai đoạn 2025-2030; trong đó ưu tiên xây dựng hạ tầng đồng bộ quanh hồ Đại Lải, tạo điều kiện thuận lợi thu hút doanh nghiệp đầu tư, phát triển các sản phẩm du lịch đặc trưng gắn với văn hóa bản địa. Cùng với đó, phường đẩy mạnh tuyên truyền để người dân nâng cao nhận thức, tích cực tham gia làm du lịch, góp phần thay đổi diện mạo quê hương.

Xác định phát triển du lịch phải được là khâu đột phá trong cơ cấu kinh tế của địa phương, thời gian qua, cấp ủy, chính quyền đã có sự đổi mới tư duy, coi du lịch là ngành kinh tế tổng hợp, vừa khai thác lợi thế tự nhiên, vừa gìn giữ văn hóa, môi trường và nâng cao đời sống người dân. Đã triển khai xây dựng nghị quyết chuyên đề, đề án phát triển du lịch - dịch vụ làm kim chỉ nam hành động, định hướng dài hạn, tránh tư duy nhiệm kỳ hoặc phong trào.

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm là quy hoạch và đầu tư hạ tầng du lịch đồng bộ. Những tuyến đường trục quanh hồ Đại Lải, các tuyến kết nối trung tâm phường, khu du lịch, khu dân cư cần được mở rộng, nâng cấp; đồng thời hoàn thiện hệ thống điện, nước, viễn thông, bến đỗ, chiếu sáng, wifi công cộng, trung tâm thông tin du lịch. Cơ sở hạ tầng tốt sẽ mở đường cho các dự án đầu tư, tạo điều kiện để Xuân Hòa thu hút doanh nghiệp chiến lược phát triển khu nghỉ dưỡng cao cấp, khu vui chơi giải trí, khách sạn, homestay và dịch vụ phụ trợ.

Anh Nguyễn Hữu Công - Quản lý khu nghỉ dưỡng La Pitaya Valley tại Xuân Hòa cho biết: “Chính quyền phường đã tạo điều kiện rất thuận lợi cho nhà đầu tư, nhất là trong công tác giải phóng mặt bằng, hỗ trợ thủ tục hành chính. Chúng tôi mong muốn địa phương tiếp tục có cơ chế ưu đãi, đầu tư thêm hạ tầng giao thông và quảng bá du lịch chuyên nghiệp hơn. Với cảnh quan đẹp, khí hậu trong lành, Xuân Hòa hoàn toàn có thể trở thành điểm đến hấp dẫn, cạnh tranh với các khu du lịch nổi tiếng khác”.

Song song với hạ tầng là nhiệm vụ tạo ra sản phẩm du lịch đặc trưng, có bản sắc riêng. Xuân Hòa cần tập trung khai thác lợi thế hồ Đại Lải và rừng xanh để phát triển du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng cao cấp kết hợp trải nghiệm nông nghiệp, du lịch cộng đồng. Cần phục dựng, bảo tồn và phát huy các di tích lịch sử cách mạng, kết nối thành tuyến tham quan “Đại Lải - Ngọc Thanh - Xuân Hòa”, để du khách vừa nghỉ dưỡng, vừa tìm hiểu văn hóa, lịch sử địa phương. Các mô hình du lịch đêm - phố đi bộ, chợ ẩm thực, biểu diễn văn hóa Soọng cô - cũng cần được tổ chức bài bản, vừa tạo sinh kế cho người dân, vừa gia tăng trải nghiệm cho du khách.

Cùng với đó, địa phương cần chú trọng đào tạo nguồn nhân lực du lịch, nhất là kỹ năng giao tiếp, ngoại ngữ, nghiệp vụ dịch vụ và văn hóa ứng xử. Người dân cần được trang bị kiến thức quản lý, kinh doanh du lịch, ý thức bảo vệ cảnh quan và môi trường. Khi người dân thực sự tham gia, du lịch mới bền vững và lan tỏa.

Khung cảnh thơ mộng, bình yên, song không kém phần sang trọng, đẳng cấp tại thiên đường xanh Flamingo Đại Lải resort

Công tác quảng bá, xúc tiến du lịch cũng cần đổi mới mạnh mẽ. Xuân Hòa nên xây dựng thương hiệu “Du lịch Đại Lải - Xuân Hòa” với biểu tượng nhận diện riêng, gắn với thông điệp du lịch xanh, thân thiện, trải nghiệm và bản sắc. Cần ứng dụng công nghệ số, mạng xã hội, website, hợp tác với các công ty lữ hành, tổ chức sự kiện văn hóa - thể thao - ẩm thực thường niên để thu hút khách. Liên kết tour tuyến với Hà Nội, Thái Nguyên, Tam Đảo, Phú Thọ sẽ tạo chuỗi du lịch hấp dẫn, đa dạng.

Một vấn đề quan trọng là đảm bảo phát triển du lịch bền vững, hài hòa với môi trường. Quy hoạch xây dựng phải hạn chế mật độ, không san đồi lấp hồ, giữ nguyên rừng tự nhiên và mặt nước hồ Đại Lải. Công tác xử lý rác thải, nước thải phải được kiểm soát chặt chẽ. Các mô hình du lịch xanh, sử dụng vật liệu thân thiện, tiết kiệm năng lượng, tái chế cần được khuyến khích.

Khát vọng xây dựng Xuân Hòa - Đại Lải thành khu du lịch quốc gia không chỉ là mục tiêu kinh tế, mà còn là mong muốn nâng cao chất lượng sống, bảo tồn giá trị văn hóa, gìn giữ môi trường sinh thái cho mai sau. Khi ý Đảng hòa cùng lòng dân, khi thiên nhiên, văn hóa và con người cùng hội tụ, Xuân Hòa nhất định sẽ trở thành điểm đến hấp dẫn trên bản đồ du lịch Việt Nam - nơi con người tìm thấy sự bình yên, tươi đẹp và niềm tự hào về quê hương giàu tiềm năng, giàu khát vọng.

Trong tầm nhìn phát triển vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ, Xuân Hòa cần được xác định là hạt nhân trong chuỗi du lịch sinh thái - văn hóa gắn kết với Tam Đảo, Tây Thiên, hồ Hòa Bình và Phú Thọ. Khi có sự chỉ đạo thống nhất của tỉnh, sự đồng hành của doanh nghiệp và sự chung tay của người dân, Xuân Hòa sẽ vươn mình trở thành điểm sáng du lịch phía Bắc Thủ đô, góp phần hiện thực hóa khát vọng xây dựng Phú Thọ trở thành vùng phát triển năng động, xanh và bền vững.

Quốc Minh