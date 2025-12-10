“Đặc sản” quyến rũ du khách Quốc tế

Trong bối cảnh ngành du lịch toàn cầu ngày càng tìm kiếm những trải nghiệm chân thực và bản địa, Hát Xoan Phú Thọ nổi lên như một điểm nhấn văn hóa độc đáo, một “viên ngọc quý” của di sản phi vật thể Việt Nam có sức hấp dẫn đặc biệt đối với du khách quốc tế. Vượt ra ngoài khuôn khổ của một nghi lễ truyền thống, Hát Xoan đang được định hình trở thành một sản phẩm du lịch chiến lược, mở ra hướng phát triển mới, bền vững cho du lịch vùng Đất Tổ.

Sức hấp dẫn vượt thời gian

Hát Xoan là loại hình dân ca nghi lễ, gắn liền với tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương, được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Giá trị cốt lõi của Hát Xoan nằm ở sự giao thoa hài hòa giữa âm nhạc mộc mạc (chỉ với trống và phách tre), vũ điệu uyển chuyển và lời ca mang đậm triết lý nhân sinh, lịch sử.

Đối với du khách quốc tế - những người thường tìm kiếm chiều sâu văn hóa và sự khác biệt, Hát Xoan mang đến một trải nghiệm nguyên bản hiếm có. Không gian trình diễn Hát Xoan không phải là sân khấu hiện đại mà là tại các đình, miếu cổ kính như đình An Thái, đình Thét, miếu Lãi Lèn. Chính bối cảnh lịch sử này đã tạo nên một “bữa tiệc” giác quan hoàn hảo, cho phép du khách đắm chìm hoàn toàn vào không khí linh thiêng, cảm nhận nhịp sống và tín ngưỡng của người Việt cổ.

Du khách quốc tế cùng trải nghiệm Hát Xoan với các nghệ nhân và Nhân dân phường xoan An Thái tại đình Hùng Lô, xã Vân Phú.

Sự tương tác giữa nghệ nhân (kép, đào) và công chúng trong phần Hát giao duyên cũng là một điểm cộng lớn. Du khách không chỉ ngồi xem thụ động mà có thể tham gia, học hỏi vài động tác múa, thử đánh phách tre, tạo nên những kỷ niệm cá nhân khó quên. Đây chính là yếu tố “trải nghiệm” mà du lịch hiện đại đang hướng tới. Nhận thức rõ tiềm năng to lớn này, tỉnh Phú Thọ đã có những bước đi bài bản trong việc biến di sản văn hóa thành tài nguyên du lịch kinh tế. Sản phẩm du lịch tiêu biểu nhất là chương trình “Hát Xoan làng cổ”. Chương trình này được thiết kế đặc biệt, đưa du khách về các làng cổ Hùng Lô, Kim Đái, An Thái. Thay vì chỉ tổ chức trình diễn vào mùa lễ hội đầu xuân, các phường Xoan gốc đã sẵn sàng phục vụ du khách quanh năm. Du khách nước ngoài, thông qua các công ty lữ hành, có thể đặt tour tham quan kiến trúc đình làng cổ kính, tìm hiểu lịch sử Hát Xoan, thưởng thức một buổi trình diễn Xoan đích thực, và kết thúc bằng việc thưởng thức ẩm thực địa phương.

Sản phẩm này thành công nhờ tính “đóng gói” chuyên nghiệp: Có thuyết minh song ngữ, có tài liệu giới thiệu chi tiết và đặc biệt là sự chân thành, mến khách của các nghệ nhân. Sự kết hợp giữa tham quan di tích lịch sử và thưởng thức nghệ thuật dân gian tạo nên một chuỗi giá trị du lịch tích hợp, hấp dẫn hơn nhiều so với việc chỉ tham quan một điểm đến đơn lẻ.

Từ di sản đến “kinh tế sáng tạo”

Để thu hút mạnh mẽ hơn nữa du khách quốc tế, ngành du lịch Phú Thọ đang mở rộng hướng phát triển theo hướng kinh tế sáng tạo: “Tour đêm Đền Hùng” và sự kết hợp đa di sản. Việc ra mắt sản phẩm “Tour đêm Đền Hùng” là một ví dụ điển hình về việc tích hợp Hát Xoan vào một hành trình du lịch quy mô lớn hơn. Hát Xoan trở thành một phần của trải nghiệm tâm linh, lịch sử về nguồn cội dân tộc trong không gian lung linh huyền ảo về đêm. Điều này giúp tăng thời gian lưu trú của du khách tại Phú Thọ và nâng tầm giá trị của Hát Xoan trong chuỗi sản phẩm du lịch quốc gia.

Mô hình giáo dục và trải nghiệm sâu: Du khách quốc tế, đặc biệt là khách du lịch ba lô (backpackers) hoặc khách du lịch học thuật, rất quan tâm đến các workshop (lớp học ngắn hạn). Các lớp học trải nghiệm đánh phách, học hát Xoan cơ bản đang được phát triển, biến du khách từ người xem thành người tham gia trực tiếp, mang lại giá trị giáo dục và giải trí cao. Số hóa và quảng bá toàn cầu: Việc số hóa các bài Hát Xoan, xây dựng các video clip chất lượng cao có phụ đề tiếng Anh, và sử dụng các nền tảng mạng xã hội quốc tế để quảng bá là chiến lược quan trọng để tiếp cận thị trường nước ngoài. Công nghệ giúp Hát Xoan vượt qua rào cản địa lý và ngôn ngữ, khơi dậy sự tò mò trước khi du khách đặt chân đến Việt Nam.

Việc phát triển du lịch Hát Xoan không chỉ mang lại lợi ích kinh tế (tăng thu nhập cho nghệ nhân, người dân địa phương) mà còn đóng vai trò then chốt trong việc bảo tồn di sản một cách bền vững. Nguồn thu từ du lịch được tái đầu tư vào việc tu bổ di tích, hỗ trợ các lớp truyền dạy và tạo động lực cho thế hệ trẻ gắn bó với Hát Xoan. Hát Xoan Phú Thọ đang chứng minh rằng di sản văn hóa truyền thống hoàn toàn có thể song hành cùng sự phát triển của ngành công nghiệp không khói. Bằng cách định vị Hát Xoan như một sản phẩm du lịch văn hóa độc đáo, Việt Nam không chỉ quảng bá được bản sắc dân tộc mà còn mở ra một hướng đi mới đầy triển vọng cho ngành du lịch, thu hút du khách quốc tế bằng chính những giá trị cốt lõi, chân thật và giàu bản sắc nhất của mình.

Quốc Hội