Hội sách thiện nguyện thu hút đông đảo người yêu sách

Sáng 7/12, tại khuôn viên Khu vui chơi Aladin, phường Vĩnh Phúc, Hội sách thiện nguyện chung tay ủng hộ đồng bào bị lũ lụt miền Trung đã thu hút đông đảo người dân quan tâm. Hoạt động do nhóm tình nguyện trẻ phối hợp cùng nhiều nhà xuất bản và câu lạc bộ yêu sách tổ chức, nhằm gây quỹ hỗ trợ đồng bào các tỉnh miền Trung chịu thiệt hại nặng nề bởi thiên tai.

Hội sách thiện nguyện gây quỹ từ thiện ủng hộ đồng bào bị lũ lụt.

Điểm đặc biệt tạo nên sức hút của hội sách năm nay là mô hình bán sách cũ theo cân, với mức đồng giá 59.000 đồng/kg, phù hợp với học sinh, sinh viên và những người yêu sách muốn sưu tầm, đọc mở mang kiến thức mà không tốn nhiều chi phí. Bên cạnh đó, hàng nghìn đầu sách mới thuộc các thể loại văn học, kỹ năng, thiếu nhi, khoa học, kinh tế... cũng được giảm giá mạnh từ 30% - 80%, tạo nên không khí mua sắm nhộn nhịp trong suốt buổi sáng. Đây cũng là không gian để học sinh có thể tìm đọc nhiều cuốn sách miễn phí.

Hội sách thu hút bạn đọc ở nhiều lứa tuổi tham quan, mua sách.

Ghi nhận tại sự kiện, nhiều gia đình đưa con nhỏ đến chọn sách, trong khi các bạn trẻ tranh thủ lục tìm những cuốn cũ quý hiếm. Một số người lớn tuổi cho biết họ đến không chỉ để chọn vài đầu sách yêu thích, mà còn để góp phần nhỏ bé ủng hộ đồng bào vùng lũ. “Mua sách vừa có ích, vừa giúp người khác. Đây là việc làm ý nghĩa mà ai cũng có thể tham gia” - chị Tạ Kim Huệ, phường Vĩnh Yên chia sẻ.

Nhiều bạn đọc đã lựa chọn cho mình những thể loại sách yêu thích với giá cả hợp lý.

Hội sách đã thu hút đông đảo người dân ở nhiều độ tuổi tham gia. Với tinh thần hướng về miền Trung ruột thịt, Hội sách thiện nguyện gây quỹ từ thiện ủng hộ đồng bào bị thiệt hại bởi thiên tai được kỳ vọng quyên góp được nguồn kinh phí đáng kể, góp phần hỗ trợ bà con sớm vượt qua khó khăn.

Kim Liên