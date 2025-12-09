Xã hội
Hội nghị Báo cáo viên 6 tháng cuối năm 2025

Sáng 9/12, Đảng uỷ các cơ quan Đảng tỉnh tổ chức hội nghị báo cáo viên 6 tháng cuối năm 2025.

Dự hội nghị có đồng chí Ninh Viết Thủy - Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy các quan Đảng tỉnh; các đồng chí Uỷ viên BCH Đảng bộ; các Bí thư, Phó Bí thư các chi, đảng bộ cơ sở; Bí thư các chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở; lãnh đạo, cán bộ, đảng viên các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Đảng ủy; Bí thư, Phó Bí thư Đoàn Thanh niên các cơ quan Đảng tỉnh.

Toàn cảnh hội nghị báo cáo viên 6 tháng cuối năm 2025

Tại hội nghị, PGS.TS Lê Văn Cương - Nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược, Bộ Công an thông tin cho các đại biểu về: Bối cảnh kinh tế toàn cầu, những điểm sáng, khó khăn và giải pháp trong việc giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô; thông tin về tình hình quốc phòng - an ninh tập trung vào các thách thức, diễn biến các điểm nóng quốc tế, đáng chú ý là xung đột Nga - Ukraine, cùng yêu cầu nâng cao cảnh giác, đấu tranh với thông tin xấu độc, tăng cường và bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng. Hoạt động đối ngoại với cập nhật xu hướng ngoại giao thế giới, kết quả đối ngoại của Việt Nam thời gian gần đây và những yêu cầu đặt ra trong tiến trình hội nhập...

Hội nghị là dịp để đội ngũ cán bộ, đảng viên, đặc biệt là đội ngũ cán bộ chủ chốt nắm vững quan điểm, đường lối của Đảng, nâng cao nhận thức chính trị, trách nhiệm trong công tác tuyên truyền, từ đó tạo động lực và củng cố niềm tin để toàn Đảng bộ phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ thời gian tới.

