Thời tiết ngày 8/12: Áp thấp tiến vào Biển Đông, gió mạnh gây biển động trên diện rộng

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, lúc 1 giờ ngày 8/12, tâm áp thấp nhiệt đới nằm ở khoảng 11,7 độ Vĩ Bắc, 121,5 độ Kinh Đông, ngay ven biển phía Tây miền Trung Philippine. Sức gió mạnh nhất cấp 6, giật cấp 8, áp thấp di chuyển theo hướng Tây Tây Nam với tốc độ khoảng 15 km/giờ.

Dự báo đến 1 giờ ngày 9/12, tâm áp thấp sẽ ở vào khoảng 11,2 độ Vĩ Bắc - 117,8 độ Kinh Đông, thuộc vùng biển phía Đông khu vực giữa Biển Đông. Cường độ gió duy trì cấp 6, giật cấp 8, hướng đi tiếp tục theo trục Tây Tây Nam với tốc độ 15–20 km/giờ.

Đến 1 giờ ngày 10/12, áp thấp được dự báo đi sâu xuống khu vực phía Nam Biển Đông, tâm ở vào khoảng 9,8 độ Vĩ Bắc - 113,5 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây khoảng 200 km. Sức gió mạnh nhất vẫn ở mức cấp 6, giật cấp 8. Sau đó, hoàn lưu suy yếu dần và khả năng cao tan thành vùng áp thấp.

Vị trí và đường đi của áp thấp nhiệt đới. Ảnh: thoitietvietnam.gov.vn

Trong khi đó, gió mùa Đông Bắc tiếp tục hoạt động mạnh trên Bắc Biển Đông. Ghi nhận tại trạm Huyền Trân cho thấy gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8; trạm Phú Quý đã xuất hiện các đợt gió giật cấp 7.

Dự báo trong ngày và đêm 8/12, khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm vùng biển Hoàng Sa, có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8–9; biển động mạnh, sóng cao phổ biến 4–6m. Vùng biển phía Đông Nam khu vực giữa Biển Đông, trong đó có vùng biển phía Đông Bắc vùng biển Trường Sa, duy trì gió cấp 6, giật cấp 8; biển động, sóng cao 2–4m.

Các khu vực còn lại của giữa Biển Đông và vùng biển từ Đà Nẵng đến Đắk Lắk có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7–8; biển động, sóng cao 3–6m. Vùng biển từ Khánh Hòa đến Cà Mau và phía Tây Nam Biển Đông, bao gồm vùng biển phía Tây vùng biển Trường Sa, có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8–9; biển động mạnh, sóng cao 3–5m.

Riêng vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Huế có gió Đông Bắc cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7–8; biển động, sóng cao 2–4m.

Ngoài ra, trong ngày và đêm 8/12, vùng biển phía Đông Nam khu vực giữa Biển Đông và khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển Trường Sa) có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông, cần đề phòng lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6–7.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước:

Thủ đô Hà Nội mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 17-19 độ C. Nhiệt độ cao nhất 23-26 độ C.

Các tỉnh phía Tây Bắc Bộ mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời rét, có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ C, có nơi dưới 15 độ C. Nhiệt độ cao nhất 22-25 độ C, khu Tây Bắc 25-27 độ C.

Khu vực phía Đông Bắc Bộ mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Đêm và sáng trời rét, vùng núi có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ C, vùng núi có nơi dưới 15 độ C. Nhiệt độ cao nhất 23-26 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Huế mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, phía Bắc trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Phía Bắc đêm trời rét, phía Nam trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ C. Nhiệt độ cao nhất 22-25 độ C.

Khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió đông bắc cấp 3-4. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 26-29 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ C. Nhiệt độ cao nhất 25-28 độ C, có nơi trên 28 độ C.

Nam Bộ mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông nguy cơ xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-25 độ C, miền Đông 20-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

TP Hồ Chí Minh mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-32 độ C.

Nguồn baotintuc.vn