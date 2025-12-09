Thời tiết ngày 9/12: Bắc Bộ hửng nắng trưa chiều, Trung Bộ tiếp tục mưa lớn

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 9/12, không khí lạnh yếu kết hợp nhiễu động gió Đông tiếp tục chi phối thời tiết trên cả nước. Tại Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Trị, trời xuất hiện mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác khiến tầm nhìn bị hạn chế.

Đến trưa và chiều, trời hửng nắng, nhiệt độ tăng nhẹ nhưng đêm và sáng sớm vẫn rét; vùng núi Bắc Bộ có nơi rét đậm.

Tại Trung Bộ, sáng 9/12 ghi nhận mưa, mưa rào ở TP Huế, TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk. Dự báo từ chiều 9/12 đến hết ngày 10/12, Huế và các tỉnh duyên hải Nam Trung Bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to; lượng mưa phổ biến 40–70 mm, có nơi mưa đặc biệt lớn trên 150 mm.

Khu vực Bắc Bộ trưa và chiều, trời hửng nắng, nhiệt độ tăng nhẹ.

Mưa lớn kéo dài tiềm ẩn nguy cơ xảy ra ngập úng vùng trũng thấp, khu đô thị, khu công nghiệp; đồng thời có khả năng gây lũ quét trên các sông suối nhỏ và sạt lở đất tại khu vực đồi núi.

Tại Tây Nguyên và Nam Bộ, trong ngày và đêm 9/12 có mưa rào và dông, lượng mưa 20–40 mm, cục bộ trên 80 mm. Dự báo từ đêm 10/12, mưa lớn ở hầu hết các khu vực trên mới có xu hướng giảm dần.

Trên biển, gió mạnh và biển động tiếp tục là hình thái thời tiết chủ đạo. Sáng nay, Bắc Biển Đông và khu vực trạm Huyền Trân ghi nhận gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8; trạm Phú Quý có gió giật cấp 7–8; trạm Lý Sơn có gió mạnh cấp 5, có lúc cấp 6.

Dự báo trong ngày và đêm 9/12, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển Hoàng Sa), vùng biển phía Tây Nam Biển Đông (trong đó có phía Tây vùng biển Trường Sa), cũng như vùng biển từ Khánh Hòa đến Cà Mau duy trì gió Đông Bắc cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8–9; biển động mạnh, sóng cao 3–5 m. Khu vực từ Đà Nẵng đến Đắk Lắk và vùng biển phía Tây giữa Biển Đông có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7–8, biển động với sóng cao tương tự.

Từ Nam Quảng Trị đến Huế, gió Đông Bắc cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7–8, biển động, sóng cao 2–4 m. Riêng giữa và Nam Biển Đông, bao gồm vùng biển Trường Sa và vùng biển từ Đà Nẵng đến Khánh Hòa, tiếp tục có mưa rào và dông rải rác; trong mưa dông có nguy cơ xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6–7.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước:

Thủ đô Hà Nội có mây, ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù. Gió đông bắc cấp 2-3. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 14-16 độ C. Nhiệt độ cao nhất 23-26 độ C.

Các tỉnh phía Tây Bắc Bộ có mây, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét, có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất 14-17 độ C, có nơi dưới 13 độ C. Nhiệt độ cao nhất 23-26 độ C, có nơi trên 26 độ C.

Khu vực phía Đông Bắc Bộ có mây, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Sáng và đên trời rét, vùng núi có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất 14-17 độ C, vùng núi có nơi dưới 13 độ C. Nhiệt độ cao nhất 23-26 độ C, có nơi trên 26 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Huế nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, phía Bắc trưa chiều giảm mây trời nắng; riêng TP Huế có mưa, từ chiều mưa vừa và dông. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ C. Nhiệt độ cao nhất 23-26 độ C.

Khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông; từ chiều có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông. Gió đông bắc cấp 3-4. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C. Nhiệt độ cao nhất Phía Bắc 24-27 độ C; phía Nam 27-29 độ C, có nơi trên 29 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ C, có nơi dưới 14 độ C. Nhiệt độ cao nhất 23-26 độ C, có nơi trên 26 độ C.

Nam Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C; có nơi dưới 20 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C

TP Hồ Chí Minh có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có lúc có mưa rào và dông. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 20-22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-31 độ C.

Nguồn baotintuc.vn