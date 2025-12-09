Xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc

Thực hiện phong trào xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) phường Phú Thọ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động hội viên, phụ nữ tích cực tham gia các phong trào thi đua, cuộc vận động do Hội cấp trên, chính quyền các cấp phát động. Qua đó, xuất hiện nhiều hội viên tiêu biểu trên các lĩnh vực, góp phần nâng cao vai trò, vị thế của phụ nữ trong gia đình và ngoài xã hội.

Hội LHPN phường Phú Thọ phối hợp với Phòng giao dịch số 3 TYM thăm, tặng quà các gia đình chính sách trên địa bàn.

Các cấp Hội đã tập trung tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, phụ nữ thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tiếp tục chỉ đạo các cơ sở Hội đẩy mạnh công tác tuyên truyền thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030 và các Nghị quyết Đại hội phụ nữ các cấp. Các chi hội tổ chức nhiều hoạt động nhân dịp kỷ niệm 115 năm Ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 và 1985 năm Khởi nghĩa Hai Bà Trưng gắn với tuyên truyền, nâng cao kiến thức, năng lực, trách nhiệm cho hội viên, phụ nữ về cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”; “Gia đình 5 có, 3 sạch”. Qua công tác hỗ trợ, tư vấn nhằm từng bước nâng cao kiến thức, hiểu biết, ứng xử có trách nhiệm và văn hóa là chìa khóa đảm bảo giữ gìn gia đình hạnh phúc, góp phần tạo môi trường xã hội thân thiện, không có bạo lực gia đình. Chị Trần Thị Nga - Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ An Ninh Thượng cho biết: “Trong thời gian qua, Hội LHPN phường đã tổ chức tập huấn cho đội ngũ cán bộ Hội, qua đó giúp cán bộ cấp cơ sở nắm vững, cập nhật những kiến thức, kỹ năng cơ bản đã đề ra. Đây cũng là dịp để cán bộ Hội cơ sở giao lưu, học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm, vận dụng sáng tạo những kiến thức được học vào thực tế tại địa phương, thúc đẩy phong trào phụ nữ ngày càng phát triển”.

Các chi hội làm tốt công tác an sinh xã hội, tổ chức các hoạt động thăm hỏi, tặng quà Tết Nguyên đán Ất Tỵ năm 2025 đối với Mẹ Việt Nam Anh hùng, gia đình chính sách, người có công; các đối tượng phụ nữ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn; trẻ em mồ côi, khuyết tật... Các chi hội tặng 42 suất quà trị giá 9 triệu đồng cho các hộ phụ nữ nghèo, góp phần không để gia đình phụ nữ nào không có Tết. Nhân dịp kỷ niệm 78 năm ngày Thương binh, liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2025), Hội LHPN phường đã chỉ đạo các các chi hội phối hợp với các ngành, đoàn thể tổ chức thăm hỏi, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng, gia đình thương bệnh binh, gia đình chính sách. Hội LHPN các cấp tổ chức thăm hỏi, tặng 26 suất quà trị giá hơn 5 triệu đồng; lao động, vệ sinh nhà bia tưởng niệm, nghĩa trang liệt sĩ. Thực hiện tốt vai trò thành viên Hội đồng Nghĩa vụ quân sự, Hội LHPN phường đã chỉ đạo các chi hội phối hợp với các ngành, đoàn thể tuyên truyền công tác tuyển quân năm 2025, trích quỹ tặng 77 suất quà trị giá gần 14 triệu đồng động viên tân binh trước lúc lên đường nhập ngũ.

Hội LHPN phường tiếp tục chỉ đạo duy trì các hoạt động giúp nhau trong sản xuất, giúp nhau có địa chỉ, giúp nhau thường xuyên không lấy lãi, giúp nhau trong lúc hoạn nạn, khó khăn. Hội đã thống kê số hộ phụ nữ nghèo và hộ cận nghèo; xây dựng kế hoạch, phân công giúp đỡ hộ nghèo có địa chỉ cụ thể. Duy trì tốt hoạt động của mô hình “Vay giống quay vòng” với tổng số gà giống trong năm là 2.900 con, quay vòng cho 8 hộ chăn nuôi. Để góp phần giữ vững các chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh trên địa bàn, Hội LHPN phường chỉ đạo các chi hội tiếp tục duy trì và nhân rộng các mô hình: “Đoạn đường phụ nữ xanh, sạch, đẹp - An toàn giao thông”; “Đoạn đường hoa kiểu mẫu”; “Đoạn đường phụ nữ tự quản”; “5 có 3 sạch”; “Phụ nữ xách làn đi chợ”; “Phụ nữ nói không với túi ni lông và sản phẩm nhựa dùng một lần”. Thực hiện mô hình “Ngôi nhà xanh” trong năm đã thu được hơn 12 triệu đồng để gây quỹ thực hiện chương trình Mẹ đỡ đầu... Tiếp tục triển khai Đề án 938 về “Tuyên truyền, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề liên quan đến phụ nữ”; chỉ đạo các chi hội duy trì các mô hình, câu lạc bộ như: “Câu lạc bộ gia đình hạnh phúc”; “Tổ, nhóm phụ nữ không có người thân vi phạm pháp luật”... đạt hiệu quả tích cực.

Thu Hà