Khai mạc lớp đào tạo, bồi dưỡng nghệ sĩ có trình độ kỹ năng trình diễn hát Xoan

Sáng 8/12, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tổ chức khai mạc lớp đào tạo, bồi dưỡng nghệ sĩ có trình độ kỹ năng trình diễn hát Xoan để tham gia quá trình quảng bá hát Xoan trong và ngoài tỉnh năm 2025.

Trong thời gian từ ngày 8 - 13/12, 45 học viên sẽ được các nghệ nhân ưu tú, nghệ nhân nhân dân; các giảng viên, nhà nghiên cứu trong lĩnh vực di sản, nghệ thuật truyền thống truyền đạt một số nội dung về: Kiến thức về lịch sử, giá trị văn hóa của hát Xoan; kỹ năng thực hành các chặng hát Xoan cổ; kỹ năng trình diễn; phương pháp phối hợp giữa thực hành truyền thống với yêu cầu quảng bá, truyền thông hiện đại và xây dựng sản phẩm nghệ thuật phục vụ du lịch, lễ hội và hoạt động giao lưu trong và ngoài tỉnh.

Lớp bồi dưỡng là hoạt động nằm trong chương trình bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể của tỉnh. Thông qua lớp bồi dưỡng giúp học viên hoàn thiện thêm kỹ năng, tăng cường sự hiểu biết về di sản. Từ đó trở thành lực lượng nòng cốt trong các hoạt động biểu diễn, giới thiệu và quảng bá hát Xoan. Đồng thời đây cũng là dịp để các nghệ nhân, giảng viên và học viên giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, góp phần gắn kết thế hệ trẻ với di sản, tạo môi trường truyền dạy bền vững trong cộng đồng.

