Ngày hội tư vấn việc làm xã Hạ Hòa

{title}
{publish}
{head}
Sáng 6/12, tại Trường THPT Hạ Hòa, UBND xã Hạ Hòa tổ chức Ngày hội tư vấn việc làm – định hướng nghề nghiệp năm 2025 cho học sinh THPT và người lao động trên địa bàn xã. Đây là lần đầu tiên UBND xã Hạ Hòa tổ chức ngày hội tư vấn việc làm sau khi vận hành chính quyền địa phương hai cấp.
Các đại biểu tham dự Ngày hội.
Ngày hội thu hút sự tham gia của hơn 1.000 học sinh, người lao động và 20 đơn vị, doanh nghiệp, các trường đại học, cao đẳng, cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong và ngoài tỉnh. Tại ngày hội, học sinh, người lao động có cơ hội tiếp cận thông tin thị trường lao động; trực tiếp trao đổi với doanh nghiệp và được tư vấn nghề nghiệp, định hướng lựa chọn việc làm, ngành nghề phù hợp. Nhiều học sinh cũng được hỗ trợ đăng ký tuyển sinh, tuyển dụng theo nhu cầu hoàn toàn miễn phí.
Các doanh nghiệp, trường đại học, cao đẳng tư vấn thông tin việc làm cho người lao động và học sinh.
Ngày hội việc làm xã Hạ Hòa không chỉ tạo cơ hội để người lao động tiếp cận thị trường, tìm kiếm việc làm, mà còn cho thấy nỗ lực của chính quyền địa phương trong đồng hành cùng người dân ổn định sinh kế, hướng tới giảm nghèo bền vững. Thành công của ngày hội là động lực để xã tiếp tục tổ chức các hoạt động thiết thực, giúp thanh niên, lao động tự tin bước vào hành trình lập nghiệp.
Huy Thắng
Luật Việc làm năm 2025 có hiệu lực từ ngày 1/1/2026, mang đến những thay đổi lớn trong chính sách bảo hiểm thất nghiệp (BHTN). Các quy định mới tập trung vào giải pháp phòng...
Rạng sáng 7/12, áp thấp nhiệt đới ở phía Đông Philippines được xác định tại 12,1 độ Vĩ Bắc - 125,4 độ Kinh Đông, sức gió cấp 6, giật cấp 8, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc...
baophutho.vn Từ ngày 4 – 7/12, Hiệp hội Du lịch tỉnh đã tổ chức chương trình công tác thường niên với hoạt động tham quan, khảo sát tại tỉnh Vân Nam (Trung...
Đến 13 giờ ngày 8/12, áp thấp nhiệt đới trên vùng biển phía Đông khu vực giữa Biển Đông, di chuyển theo hướng Tây Tây Nam với tốc độ 15-20km/h; sức gió mạnh nhất cấp 6, giật cấp 8.
baophutho.vn Từ ngày 6 - 11/12, tại Hội trường đa năng xã Hội Thịnh, Hội Sinh vật cảnh Tam Dương tổ chức Triển lãm sinh vật cảnh nghệ thuật với chủ đề “Mừng...
baophutho.vn Sáng 6/12, Viettel Phú Thọ phối hợp với Quỹ Tấm lòng Việt - Đài Truyền hình Việt Nam, Bệnh viện E và Bệnh viện Sản nhi tỉnh Phú Thọ tổ chức...
baophutho.vn Báo Phú Thọ: Mời đọc Báo Phú Thọ Cuối tuần phát hành ngày 6-12-2025