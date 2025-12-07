Ngày hội tư vấn việc làm xã Hạ Hòa

Sáng 6/12, tại Trường THPT Hạ Hòa, UBND xã Hạ Hòa tổ chức Ngày hội tư vấn việc làm – định hướng nghề nghiệp năm 2025 cho học sinh THPT và người lao động trên địa bàn xã. Đây là lần đầu tiên UBND xã Hạ Hòa tổ chức ngày hội tư vấn việc làm sau khi vận hành chính quyền địa phương hai cấp.

Các đại biểu tham dự Ngày hội.

Ngày hội thu hút sự tham gia của hơn 1.000 học sinh, người lao động và 20 đơn vị, doanh nghiệp, các trường đại học, cao đẳng, cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong và ngoài tỉnh. Tại ngày hội, học sinh, người lao động có cơ hội tiếp cận thông tin thị trường lao động; trực tiếp trao đổi với doanh nghiệp và được tư vấn nghề nghiệp, định hướng lựa chọn việc làm, ngành nghề phù hợp. Nhiều học sinh cũng được hỗ trợ đăng ký tuyển sinh, tuyển dụng theo nhu cầu hoàn toàn miễn phí.

Các doanh nghiệp, trường đại học, cao đẳng tư vấn thông tin việc làm cho người lao động và học sinh.

Ngày hội việc làm xã Hạ Hòa không chỉ tạo cơ hội để người lao động tiếp cận thị trường, tìm kiếm việc làm, mà còn cho thấy nỗ lực của chính quyền địa phương trong đồng hành cùng người dân ổn định sinh kế, hướng tới giảm nghèo bền vững. Thành công của ngày hội là động lực để xã tiếp tục tổ chức các hoạt động thiết thực, giúp thanh niên, lao động tự tin bước vào hành trình lập nghiệp.

Huy Thắng