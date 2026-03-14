Thời tiết ngày 14/3: Miền Bắc mưa phùn, trời lạnh về đêm và sáng

Một gia đình ra đường trong chiếc áo mưa khi trời có mưa phùn. (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày và đêm 14/3, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, đêm và sáng sớm trời lạnh; trong khi Nam Bộ ngày nắng, có nơi nắng nóng.

Tại Hà Nội, nhiệt độ thấp nhất từ 19-21 độ C, cao nhất 23-25 độ C. Trời nhiều mây, có mưa vài nơi; gần sáng 15/3 có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù. Gió Đông đến Đông Nam cấp 2-3; đêm và sáng trời lạnh.

Khu vực Tây Bắc Bộ nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ C, có nơi dưới 16 độ C; cao nhất 22-25 độ C, có nơi trên 25 độ C. Trời nhiều mây, ngày có mưa vài nơi; đêm có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời rét.

Đông Bắc Bộ nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C, vùng núi có nơi dưới 17 độ C; cao nhất 22-25 độ C. Trời nhiều mây, ngày có mưa vài nơi; vùng núi đêm có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Khu vực đồng bằng và ven biển gần sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác. Gió Đông Nam đến Đông cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời lạnh.

Từ Thanh Hóa đến Huế, nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C, cao nhất 22-25 độ C. Trời nhiều mây; phía Bắc có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác; phía Nam có mưa, mưa rào, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Khu vực duyên hải Nam Trung Bộ nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C; phía Bắc cao nhất 25-27 độ C, phía Nam 27-29 độ C, có nơi trên 29 độ C. Phía Bắc nhiều mây, có mưa, mưa rào, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Tại khu vực Tây Nguyên, nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ C, có nơi dưới 17 độ C; cao nhất 26-29 độ C, có nơi trên 29 độ C. Trời có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nam Bộ nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C; cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 35 độ C. Trời có mây, ngày nắng, riêng miền Đông có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Tại Thành phố Hồ Chí Minh, nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C, cao nhất 32-34 độ C. Trời có mây, ngày nắng; đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Ngày 14/3, ở khu vực từ Nam Quảng Trị đến phía Đông Gia Lai có mưa, mưa rào với lượng mưa từ 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to và dông với lượng mưa trên 60mm.

Cảnh báo trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia thông tin về áp cao lạnh lục địa tăng cường lệch Đông. Ngày và đêm 14/3, tại khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) có gió Đông Bắc cấp 6, riêng vùng biển phía Đông có lúc cấp 7, giật cấp 8-9, biển động mạnh, sóng theo hướng Đông Bắc cao 3-5m.

Từ Nam Quảng Trị đến Đắk Lắk và khu vực Giữa Biển Đông có gió Đông Bắc cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8, biển động; sóng cao 2-4m. Từ Khánh Hòa đến Cà Mau và phía Tây khu vực Nam Biển Đông (bao gồm phía Tây đặc khu Trường Sa) có gió Đông Bắc cấp 6, giật cấp 7-8, biển động; sóng cao 2-4m.

Ngoài ra, ngày và đêm 14/3, ở vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Khánh Hòa có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cảnh báo ngày và đêm 15/3, vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, biển động; sóng biển cao 3-5m.

Vùng biển từ Khánh Hòa đến Vĩnh Long có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, biển động; sóng biển cao từ 2-4m.

Nguồn TTXVN