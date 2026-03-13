Tuổi trẻ Phú Thọ đa dạng các hoạt động tuyên truyền bầu cử

Hưởng ứng đợt cao điểm tuyên truyền về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, các cấp bộ Đoàn trong toàn tỉnh đã và đang triển khai nhiều hoạt động thiết thực, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của đoàn viên thanh niên và Nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của ngày hội non sông.

Đoàn Thanh niên xã Phú Mỹ tổ chức ra quân truyền truyền lưu động.

Đoàn thanh niên các xã, phường và Đoàn trực thuộc đã chủ động đẩy mạnh công tác tuyên truyền thông qua nhiều hình thức đa dạng, phong phú như: Tổ chức các buổi sinh hoạt chi đoàn, sinh hoạt chuyên đề tìm hiểu về Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND; tuyên truyền trên các nền tảng mạng xã hội của tổ chức Đoàn; thiết kế, chia sẻ các sản phẩm truyền thông trực quan sinh động; treo băng rôn, khẩu hiệu tại các khu dân cư, nhà văn hóa, trường học.

Nhiều đơn vị tổ chức ra quân tuyên truyền lưu động với sự tham gia của đông đảo đoàn viên thanh niên, diễu hành trên các tuyến đường của địa phương nhằm lan tỏa không khí phấn khởi, tạo khí thế sôi nổi hướng tới ngày hội non sông.

Đoàn Thanh niên phường Hòa Bình ra quân tuyên truyền về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Chiến dịch truyền thông “Tôi đi bầu cử” do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam phát động, thông qua hình thức thực hiện điệu nhảy “Vũ điệu đi bầu”, quay video và đăng tải trên trang mạng xã hội đã được nhiều cơ sở đoàn trong toàn tỉnh hưởng ứng và triển khai. Các video có chất lượng đã được Tỉnh Đoàn đăng tải trên Fanpage, lan toả không khí phấn khởi, hướng về ngày bầu cử của tuổi trẻ nói riêng và cộng đồng nói chung.

Thông qua các hoạt động, tuổi trẻ trên địa bàn tỉnh tiếp tục khẳng định tinh thần xung kích, trách nhiệm, đi đầu trong các nhiệm vụ chính trị tại địa phương, góp phần tuyên truyền sâu rộng để ngày bầu cử thật sự là ngày hội của toàn dân.

Thu Hà