Thả động vật nguy cấp, quý, hiếm về tự nhiên

UBND phường Hòa Bình phối hợp với Hạt Kiểm lâm Hòa Bình, Công an phường Hòa Bình, UBND xã Quy Đức, Ban quản lý Khu Bảo tồn thiên nhiên Phu Canh vừa thả 1 cá thể Cu li nhỏ về môi trường tự nhiên.

Các lực lượng tham gia thả cá thể Cu li nhỏ tại Khu bảo tồn thiên nhiên Phu Canh.

Trước đó, Hạt Kiểm lâm Hòa Bình và UBND phường Hòa Bình tiếp nhận thông tin phản ánh (qua điện thoại) của ông Nguyễn Văn Hoan, bảo vệ Khu đô thị Zen Village thuộc tổ 8, phường Hòa Bình về việc có 1 cá thể động vật rừng đi lạc trong khu đô thị. Cá thể có trọng lượng khoảng 0,2 kg, tình trạng sức khỏe bình thường.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, UBND phường Hòa Bình đã chủ trì phối hợp với Hạt Kiểm lâm và Công an phường tiến hành kiểm tra, xác minh. Kết quả xác định cá thể động vật là Cu li nhỏ, thuộc nhóm IB - loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ theo quy định tại Phụ lục I, Thông tư số 85/2025/BNNMT ngày 31/12/2025 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường về quản lý loài nguy cấp, quý, hiếm và thực thi Công ước về buôn bán quốc tế các loài động, thực vật hoang dã nguy cấp.

UBND phường Hòa Bình đã lập biên bản bàn giao, tiếp nhận theo quy định và đưa cá thể Cu li nhỏ về trụ sở để chăm sóc, bảo vệ tạm thời.

Cá thể Cu li nhỏ sau khi được thả đã nhanh chóng hòa nhập và thích nghi trong môi trường tự nhiên.

Để có căn cứ xử lý theo quy định của pháp luật, Kiểm lâm địa bàn phường Hòa Bình phối hợp với Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị tham mưu UBND phường ban hành Thông báo số 88/TB-UBND ngày 3/3/2026 về việc tìm chủ sở hữu hoặc người quản lý hợp pháp của cá thể Cu li nhỏ nêu trên. Thông báo được niêm yết tại trụ sở UBND phường và các nhà văn hóa tổ dân phố, đồng thời thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Sau thời hạn thông báo theo quy định (5 ngày làm việc), UBND phường Hòa Bình và các cơ quan liên quan không xác định được chủ sở hữu hoặc người quản lý hợp pháp; đồng thời xác định cá thể Cu li nhỏ không phải tang vật, vật chứng của vụ việc vi phạm pháp luật.

Sau khi hoàn tất các thủ tục cần thiết, UBND phường Hòa Bình phối hợp với Hạt Kiểm lâm Hòa Bình tiến hành thả cá thể Cu li nhỏ về môi trường tự nhiên tại khu rừng đặc dụng thuộc Khu bảo tồn thiên nhiên Phu Canh, xóm Thầm Luông, xã Quy Đức.

Tại thời điểm thả, cá thể Cu li nhỏ nhanh chóng hòa nhập và thích nghi với môi trường tự nhiên, phù hợp với sinh cảnh của loài.

Hoàng Hương - Thu Hằng