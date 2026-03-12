Xã hội
Trao Bằng ghi nhận nghĩa cử cao đẹp cho gia đình người hiến tạng

Ngày 12/3, Hội Chữ thập đỏ tỉnh đến thăm hỏi, động viên và trao Bằng ghi nhận nghĩa cử cao đẹp cho gia đình bà Bàn Thị Nen ở thôn Ngọc Thạch 1, xã Hoàng An. Chồng bà Nen không may qua đời do tai nạn giao thông. Gia đình đã đồng ý hiến tạng người thân sau khi qua đời để cứu sống những bệnh nhân khác.

Trao Bằng ghi nhận nghĩa cử cao đẹp cho gia đình người hiến tạng

Lãnh đạo Hội Chữ thập đỏ tỉnh trao Bằng ghi nhận nghĩa cử cao đẹp cho gia đình người hiến tạng xã Hoàng An.

Đại diện Hội Chữ thập đỏ tỉnh đã gửi lời chia buồn sâu sắc trước mất mát lớn của gia đình và động viên các thành viên sớm vượt qua đau thương, ổn định cuộc sống. Đồng thời, trao Bằng ghi nhận nghĩa cử cao đẹp nhằm tri ân hành động nhân văn của gia đình khi quyết định hiến tạng của người thân, góp phần mang lại cơ hội sống cho người bệnh khác.

Nghĩa cử của gia đình bà Bàn Thị Nen thể hiện tinh thần nhân ái, sẻ chia vì cộng đồng, góp phần lan tỏa thông điệp ý nghĩa về hiến mô, tạng cứu người trong xã hội.

