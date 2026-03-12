Mê mẩn mùa mộc miên ở Sơn Đông

Tháng ba - mùa hoa gạo (mộc miên) đang nở đỏ rực dọc những triền đê sông Lô, trên những mái chùa cổ ở xã Sơn Đông..., khiến cả bầu trời như được “thắp lửa” với hàng ngàn đốm đỏ, gợi lên nỗi nhớ quê hương của những người con xa quê cùng bao kỷ niệm ùa về từ ký ức tuổi thơ.

Trong hàng hoa gạo cổ thụ, có cây đã được xếp hạng cây di sản, vào mùa này đang đua nhau khoe sắc đỏ rực rỡ trên bầu trời quê, khiến khung cảnh càng thêm thanh bình, ấm áp.

Cổng làng Phú Hậu, chùa Am, cây gạo Thần Nông, hàng gạo cổ thụ 5 cây dọc sông Lô ở xã Sơn Đông bao năm nay luôn là điểm đến của du khách, nhiếp ảnh gia và những người thích khám phá văn hóa tìm về để chứng kiến những đổi thay của một vùng đất địa linh nhân kiệt. Nơi đây từng sinh ra nhiều người tài, khoa bảng danh tiếng, có cống hiến tiêu biểu cho đất nước như: Tả tướng quốc Trần Nguyên Hãn; Danh nhân Đỗ Khắc Chung...

Cùng phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Phú Thọ chiêm ngưỡng màu hoa đỏ rực rỡ ven sông Lô hiền hòa tại vùng quê Sơn Đông trù phú và giàu bản sắc văn hóa truyền thống.

Chùa Am - ngôi chùa cổ ở Sơn Đông những ngày này càng thêm cuốn hút du khách thập phương với hai cây gạo cổ thụ đang khoe sắc đỏ rực rỡ ngay trước cổng chùa.

Chiếc giếng cổ cùng màu hoa gạo đỏ thắm gợi lên khung cảnh một làng quê thanh bình, trù phú bên cạnh sự hiện đại ở làng Quan Tử, xã Sơn Đông.

Một bức tranh hài hòa giữa nét cổ kính của ngôi chùa, chiếc giếng cổ và màu hoa gạo, cùng màu cờ đỏ làm rực rỡ thêm khung cảnh làng quê thanh bình.

Hàng hoa gạo cổ 5 cây, có tuổi đời hàng trăm năm đứng sừng sững ven sông Lô là điểm đến và “mốc quê” trong lòng bao lớp người Sơn Đông dù đi xa đến đâu vẫn nhớ về mùa hoa gạo tháng ba ở quê nhà.

Màu hoa đỏ thắm in bóng xuống dòng Lô hiền hòa khiến cho phong cảnh quê hương càng thêm cuốn hút.

Sắc đỏ của hoa gạo tháng ba bên ruộng lúa xanh và trên những mái nhà ở Sơn Đông làm cho người đi xa vẫn luôn nhung nhớ về một miền quê đẹp và giàu truyền thống văn hóa.

Màu hoa đỏ như những đốm lửa, làm xao xuyến lòng người.

Sắc hoa đỏ của những cây gạo cổ khiến cho nhiều người ngẩn ngơ, nhớ nhung về tuổi thơ chăn trâu, cắt cỏ dọc dòng Lô hiền hòa.

Cây gạo Thần Nông đã được gắn biển cây di sản, có tuổi đời hơn 100 năm vẫn sừng sững bên dòng sông Lô cũng đang đua nhau thắp lửa dịp tháng ba về.

Mỗi dịp tháng ba, du khách, nhiếp ảnh gia... luôn tìm về để chiêm ngưỡng vẻ đẹp của vùng đất địa linh nhân kiệt.

Quốc Tùng