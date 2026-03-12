Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quách Tất Liêm kiểm tra tiến độ Dự án cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu

Ngày 12/3, đoàn công tác do đồng chí Quách Tất Liêm - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn đã kiểm tra tiến độ thi công và công tác bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng, tái định cư Dự án cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu (đoạn km19 - km53 địa phận tỉnh).

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quách Tất Liêm nghe chủ đầu tư và các địa phương báo cáo tiến độ dự án.

Theo báo cáo, đến thời điểm này, các địa phương đã giải phóng mặt bằng và bàn giao 32,8/34km, đạt 97% kế hoạch. Trong đó, đoạn qua xã Đà Bắc còn vướng 5 hộ dân, đoạn qua xã Cao Sơn còn vướng 12 hộ dân; đoạn qua xã Tiền Phong đã hoàn thành giải phóng mặt bằng; đoạn qua xã Tân Mai đã bàn giao mặt bằng 99%, còn vướng 1 hộ dân và 2 công trình bể cấp nước.

Nhà thầu đang tiếp tục phối hợp với các đơn vị di chuyển hạ tầng kỹ thuật đường điện, đường nước sinh hoạt, bể nước tại các vị trí qua các xã Đà Bắc, Cao Sơn, Tiền Phong, Tân Mai.

Phát biểu tại buổi kiểm tra, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quách Tất Liêm biểu dương tinh thần làm việc tích cực, khẩn trương của đơn vị thi công; sự sát sao trong công tác chỉ đạo, đôn đốc của các cơ quan, đơn vị và cấp ủy, chính quyền địa phương.

Để đảm bảo tiến độ dự án, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các xã có dự án đi qua tập trung hoàn thành giải phóng mặt bằng, bố trí tái định cư cho các hộ thuộc diện thu hồi đất. Thực hiện đầy đủ các thủ tục để cưỡng chế giải phóng mặt bằng nếu cần.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quách Tất Liêm đề nghị các sở, ngành, địa phương, nhà thầu tập trung giải quyết dứt điểm khó khăn, vướng mắc nhằm đẩy nhanh tiến độ dự án. Chỉ đạo các đơn vị thi công tận dụng thời điểm đầu xuân thời tiết thuận lợi, tập trung tối đa nhân lực, vật lực, thi công liên tục, đẩy nhanh tiến độ dự án, quyết tâm đạt mục tiêu hoàn thành công trình trước ngày 31/12/2027, sớm hơn một năm so với kế hoạch đề ra.

Vân Anh