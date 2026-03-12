Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thị Kim Nga chỉ đạo nhiệm vụ trọng tâm ngành Công Thương năm 2026

Sáng 12/3, đồng chí Phùng Thị Kim Nga - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị nghe Sở Công Thương báo cáo nhiệm vụ trọng tâm năm 2026. Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo một số sở, ngành, đơn vị liên quan.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thị Kim Nga phát biểu kết luận hội nghị.

Theo báo cáo, thời gian qua, công tác quản lý nhà nước lĩnh vực công thương được triển khai tích cực, đồng bộ. Sở Công Thương chủ động phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan thực hiện các giải pháp kích cầu, tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ doanh nghiệp đẩy mạnh sản xuất kinh doanh.

Trong 2 tháng đầu năm 2026, hoạt động công nghiệp, thương mại trên địa bàn tỉnh duy trì ổn định, góp phần quan trọng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) ước đạt 132,5% so với cùng kỳ và đạt 104,97% so với kế hoạch. Kim ngạch xuất khẩu đạt khoảng 6,748 tỷ USD, kim ngạch nhập khẩu đạt khoảng 8,949 tỷ USD.

Bên cạnh đó, Sở Công Thương tiếp tục tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hệ thống chợ, hạ tầng thương mại, hoạt động điện lực, kinh doanh xăng dầu; phối hợp với các lực lượng chức năng đẩy mạnh kiểm tra, kiểm soát thị trường, phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, góp phần ổn định thị trường, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Đồng chí Trần Quang Tuấn - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Công Thương báo cáo các nhiệm vụ trọng tâm năm 2026 lĩnh vực công thương.

Về các nhiệm vụ trọng tâm năm 2026, Sở Công Thương được giao 12 nhiệm vụ, bổ sung thêm 1 nhiệm vụ (Xây dựng Đề án phát triển công nghiệp chế biến, chế tạo tỉnh Phú Thọ đến năm 2030). Đến nay, 2 nhiệm vụ đã hoàn thành là: tham mưu ban hành Quyết định phê duyệt Danh sách khách hàng sử dụng điện quan trọng theo thứ tự ưu tiên trên địa bàn tỉnh năm 2026; Quyết định phê duyệt Kế hoạch cung ứng điện trên địa bàn tỉnh năm 2026.

Có 4 nhiệm vụ đang triển khai thực hiện là: Xây dựng Đề án phát triển điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ lắp đặt tại các toà nhà công sở cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đến năm 2030; xây dựng Đề án Xây dựng khu thương mại tự do (FTZ) tỉnh Phú Thọ; xây dựng Đề án phát triển tỉnh Phú Thọ trở thành trung tâm logistics của vùng Trung du - miền núi phía Bắc giai đoạn 2026 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; xây dựng Đề án phát triển công nghiệp chế biến, chế tạo tỉnh Phú Thọ đến năm 2030. Có 7 nhiệm vụ đang triển khai xây dựng dự thảo.

Đại diện lãnh đạo Sở Tài chính phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thị Kim Nga khẳng định: Sở Công Thương đã chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trong từng lĩnh vực. Tuy nhiên, trước những biến động của tình hình thế giới, Sở Công Thương cần chủ động rà soát toàn bộ nhiệm vụ, kịp thời nắm bắt tình hình để tham mưu, đề xuất UBND tỉnh những nội dung thuộc lĩnh vực quản lý nhằm thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu đề ra, đóng góp vào phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Sở Công Thương rà soát các nội dung ủy quyền, đề xuất UBND tỉnh phân cấp, phân quyền để Sở chủ động, tự chịu trách nhiệm trong triển khai thực hiện nhiệm vụ. Tập trung thực hiện các đề án trọng tâm như: Đề án phát triển khu thương mại tự do; Đề án phát triển Phú Thọ trở thành trung tâm logistics vùng Trung du - miền núi phía Bắc. Chú trọng xây dựng Đề án phát triển khu, cụm công nghiệp và các nội dung phải báo cáo Tỉnh ủy trong quý I/2026. Chủ động nắm tiến độ các dự án cụm công nghiệp đã được thành lập; báo cáo khó khăn, vướng mắc, biện pháp tháo gỡ, sớm đưa các dự án vào hoạt động.

Cùng với đó, thực hiện hiệu quả công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả. Tiếp tục theo dõi diễn biến cung cầu các mặt hàng thiết yếu, đặc biệt là xăng dầu; thực hiện nghiêm chỉ đạo về quản lý, điều hành thị trường, giá cả, đảm bảo cân đối cung cầu hàng hóa.

Đối với lĩnh vực quản lý năng lượng, Sở Công Thương cần chỉ đạo cung ứng đảm bảo cấp điện an toàn, ổn định. Tiếp tục đôn đốc, tổng hợp báo cáo UBND tỉnh tình hình giải phóng mặt bằng các dự án điện trọng điểm trên địa bàn tỉnh để kịp thời tháo gỡ khó khăn...

Tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thị Kim Nga cũng cho ý kiến cụ thể đối với những đề xuất của Sở Công Thương.

Mạnh Quân - Cao Tuấn