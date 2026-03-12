Theo dõi sát thị trường, bảo đảm nguồn cung và chất lượng xăng dầu trên địa bàn tỉnh

Nhằm chủ động nắm bắt, kịp thời chỉ đạo tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong cung ứng xăng dầu trên địa bàn tỉnh, sáng 12/3, đồng chí Phùng Thị Kim Nga - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì hội nghị nghe Sở Công Thương và các doanh nghiệp phân phối, kinh doanh xăng dầu báo cáo tình hình cung ứng xăng dầu, khí hóa lỏng trên địa bàn tỉnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thị Kim Nga phát biểu kết luận hội nghị.

Tính đến thời điểm hiện tại, trên địa bàn tỉnh có 3 thương nhân đầu mối xăng dầu, 11 thương nhân phân phối xăng dầu; 4 kho xăng dầu với sức chứa trên 30.000 m3 và 599 cửa hàng xăng dầu với sức chứa khoảng 45.000 m3. Toàn tỉnh hiện có 8 trạm chiết nạp khí với quy mô trên 2.000 m3 và 21 thương nhân bán buôn, phân phối khí.

Doanh nghiệp xăng dầu báo cáo tình hình kinh doanh.

Với sự chỉ đạo sát sao của UBND tỉnh và tham mưu kịp thời của Sở Công Thương, thị trường xăng dầu và khí trên địa bàn tỉnh hiện cơ bản ổn định; nguồn cung cơ bản đảm bảo, hệ thống phân phối hoạt động thông suốt, đáp ứng nhu cầu sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng của người dân, doanh nghiệp.

Kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thị Kim Nga nhấn mạnh: Trong thời gian tới, thị trường xăng dầu vẫn có thể chịu tác động từ những biến động của thị trường năng lượng thế giới, đặc biệt là các yếu tố địa chính trị. Vì vậy, ngành Công Thương cần tiếp tục theo dõi sát diễn biến thị trường; tăng cường công tác quản lý nhà nước, kiểm tra, kiểm soát hoạt động của các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu; kịp thời tiếp nhận và xử lý thông tin phản ánh của người dân, doanh nghiệp liên quan đến hoạt động cung ứng xăng dầu.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu Chi cục Quản lý thị trường tỉnh tăng cường phối hợp với các cơ quan liên quan và UBND các xã, phường trong công tác quản lý địa bàn; theo dõi sát diễn biến cung cầu, giá bán xăng dầu; kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật như: găm hàng, tạo khan hiếm giả tạo; bán không đúng giá niêm yết; tự ý ngừng bán hàng không có lý do chính đáng; kinh doanh xăng dầu không rõ nguồn gốc, xuất xứ hoặc không bảo đảm chất lượng.

Các doanh nghiệp cần ưu tiên bảo đảm nguồn cung xăng dầu cho hệ thống cửa hàng bán lẻ trên địa bàn tỉnh, đặc biệt tại các khu vực vùng sâu, vùng xa; đồng thời chủ động xây dựng phương án dự trữ và điều tiết nguồn hàng trong hệ thống nhằm hạn chế tối đa nguy cơ gián đoạn nguồn cung. Bên cạnh đó, cần thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về kinh doanh xăng dầu và khí.

Mạnh Quân - Cao Tuấn