Ra quân chăm sóc vườn cây tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng

Hưởng ứng Tháng Thanh niên 2026 và hướng tới kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, chiều 11/3, Đoàn Thanh niên Công ty Điện lực Phú Thọ tổ chức ra quân chăm sóc vườn cây của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng.

Đoàn viên thanh niên Công ty Điện lực Phú Thọ chăm sóc vườn cây tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng.

Đây là vườn cây được Tổng Công ty Điện lực miền Bắc trồng từ năm 2021 nhằm hưởng ứng phong trào “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” và chiến dịch trồng 1 tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025 với thông điệp “Vì một Việt Nam xanh”. Đến nay, cây đã phát triển xanh tốt, tạo không gian sinh thái trong lành tại khu di tích.

Các cán bộ, đoàn viên thanh niên đã chăm sóc, làm cỏ, tỉa cành, vệ sinh môi trường trong khuôn viên vườn cây.

Vườn cây được chăm sóc, tạo cảnh quan xanh-sạch-đẹp.

Đây là hoạt động thiết thực của Đoàn Thanh niên Công ty Điện lực Phú Thọ nhằm góp phần xây dựng môi trường xanh - sạch - đẹp, tạo điểm nhấn về cảnh quan, phục vụ du khách thập phương hành hương về Đền Hùng. Qua đó thể hiện tinh thần xung kích tình nguyện, tạo khí thế sôi nổi thi đua hưởng ứng Tháng Thanh niên năm 2026.

Thu Hà


