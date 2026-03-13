Rộn ràng trước ngày hội

Những ngày này, dọc các tuyến đường dẫn vào xã Ðạo Trù rực rỡ sắc cờ đỏ và biểu ngữ. Với đồng bào dân tộc Sán Dìu nơi chân núi Tam Ðảo, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HÐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 không chỉ là sự kiện chính trị trọng đại, mà còn là ngày hội lớn - nơi họ gửi gắm niềm tin và kỳ vọng vào những người đại diện cho tiếng nói của Nhân dân.

Đến xã Đạo Trù - một trong những địa phương có đông đồng bào Sán Dìu sinh sống (chiếm 76% dân số) - chúng tôi cảm nhận rõ không khí náo nức. Sau khi sáp nhập từ hai đơn vị hành chính là xã Đạo Trù và xã Yên Dương, diện mạo địa phương thay đổi từng ngày. Tại nhà văn hóa của 21 thôn dân cư, danh sách cử tri và tiểu sử tóm tắt của các ứng cử viên được niêm yết trang trọng, thu hút sự quan tâm của người dân.

Dưới nếp áo chàm truyền thống, người cao tuổi cùng các chàng trai, cô gái Sán Dìu tranh thủ giờ nghỉ trưa cùng nhau trao đổi về “những người cầm cân nảy mực” sắp tới. Nghệ nhân Ưu tú Lê Đại Nam - Chủ nhiệm Câu lạc bộ Soọng cô xã Đạo Trù chia sẻ: “Người Sán Dìu mình vui lắm. Đợt này, Đảng và Nhà nước quan tâm đến đồng bào nhiều hơn, đường sá được bê tông hóa, điện, nước về tận nhà. Chúng tôi bảo nhau phải xem kỹ tiểu sử, chọn đúng người có đức, có tài, biết thương dân, biết lo cho bà con để bầu là đại biểu Quốc hội và HĐND”.

Điểm đặc biệt trong công tác chuẩn bị bầu cử tại Đạo Trù là việc “mềm hóa” các nội dung tuyên truyền. Những quy định khô khan về quyền và nghĩa vụ của cử tri đã được các nghệ nhân và bà con khéo léo lồng ghép vào những làn điệu Soọng cô mượt mà. Tiếng hát mộc mạc về ngày bầu cử vang vọng khắp xóm làng, giúp thông tin thấm sâu vào tâm trí mỗi người dân. Bên cạnh đó, sự giao thoa giữa truyền thống và hiện đại cũng là điểm nhấn đáng chú ý. Nhiều bạn trẻ Sán Dìu tích cực hướng dẫn ông bà, cha mẹ cách tra cứu thông tin ứng cử viên qua ứng dụng VNeID và cổng thông tin điện tử, tạo nên một không khí dân chủ, minh bạch và gần gũi.

Xã Đạo Trù có 4 đơn vị bầu cử với 22 khu vực bỏ phiếu. Để ngày hội thực sự thành công, UBND xã chỉ đạo đẩy mạnh tuyên truyền trực quan với hệ thống pano, băng rôn rực rỡ. Những khẩu hiệu như “Bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp là ngày hội của toàn dân” hòa cùng không khí thi đua chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng đã tạo nên luồng sinh khí mới.

Đứng trước danh sách ứng cử viên, chị Ôn Thị Ba - thôn Đạo Trù Hạ bày tỏ kỳ vọng: “Tôi mong muốn người trúng cử sẽ là cầu nối, gần dân, sát dân, lắng nghe và kiến nghị, đề xuất với các cấp, ngành chức năng những nguyện vọng, cũng như khó khăn, vướng mắc còn tồn tại ở cơ sở để có giải pháp giải quyết dứt điểm. Từ đó giúp Đạo Trù ngày càng phát triển, đời sống của bà con ngày một ấm no, hạnh phúc”.

Đồng chí Trần Phú Phương - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã cho biết: Đây thực sự là đợt sinh hoạt dân chủ sâu rộng trong Nhân dân nhằm phát huy quyền làm chủ, lựa chọn những người tiêu biểu, xứng đáng, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân. Do đặc thù địa phương có đông đồng bào dân tộc, xã đặc biệt chú trọng việc giải thích bằng tiếng Sán Dìu cho người cao tuổi, đảm bảo mỗi lá phiếu đều thể hiện đúng nguyện vọng của cử tri. Với sự lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ của cấp ủy Đảng, sự điều hành quyết liệt của chính quyền, sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận, hưởng ứng của Nhân dân, Đạo Trù một lòng hướng tới ngày hội lớn của toàn dân.

Ngọc Thắng