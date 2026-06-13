Thời tiết ngày 13/6: Bắc Bộ, Trung Bộ ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào

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Dự báo, ngày 13/6, Bắc Bộ, Trung Bộ ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi.
Dự báo khu vực Hà Nội có mây, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Ảnh minh họa: Đ.T
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, khu vực Hà Nội có mây, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.
Dự báo thời tiết ngày và đêm 13/6 tại các khu vực trên cả nước:
Khu vực Hà Nội: Có mây, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 27-29 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 35-37 độ C.
Phía tây Bắc Bộ: Có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 25-28 độ C, có nơi dưới 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 31-34 độ C, có nơi trên 35 độ C.
Phía đông Bắc Bộ: Có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng, riêng khu vực trung du và đồng bằng có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 26-29 độ C, vùng núi có nơi dưới 25 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 32-35 độ C; riêng khu vực trung du và đồng bằng 35-36 độ C, có nơi trên 37 độ C.
Thanh Hóa đến Huế: Có mây, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 26-29 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 35-37 độ C, có nơi trên 38 độ C.
Duyên hải nam Trung Bộ: Có mây, ngày nắng, phía Bắc có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 25-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 35-37 độ C, có nơi trên 38 độ C; phía nam 32-35 độ C.
Cao nguyên Trung Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 20-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 30-33 độ C.
Nam Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.
Thành phố Hồ Chí Minh: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 24-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 31-34 độ C.
Theo nhandan.vn
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