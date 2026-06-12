Siết chặt quản lý, bảo đảm an toàn bể bơi dịp hè

Mùa hè là thời điểm nhu cầu học bơi, vui chơi dưới nước của trẻ em tăng cao. Tuy nhiên, cùng với đó là nguy cơ xảy ra tai nạn đuối nước nếu các bể bơi không bảo đảm đầy đủ các điều kiện an toàn. Trước thực tế này, các địa phương trên địa bàn tỉnh đang tăng cường kiểm tra, giám sát, siết chặt công tác quản lý nhằm bảo đảm môi trường học tập, rèn luyện an toàn cho trẻ em trong dịp hè.

Kiểm soát chặt điều kiện an toàn

Tại bể bơi Sơn Hảo, xã Yên Lạc, mỗi ngày có đông trẻ em đến học bơi và vui chơi dưới nước. Để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng trong dịp hè, cơ sở đã đầu tư cơ sở vật chất, trang bị đầy đủ phương tiện cứu hộ, cứu nạn và bố trí nhân viên thường trực nhằm bảo đảm an toàn cho người học bơi.

Anh Chu Văn Sơn, chủ bể bơi Sơn Hảo trực tiếp hướng dẫn kỹ năng bơi cho học sinh tham gia lớp học hè.

Anh Chu Văn Sơn, chủ bể bơi Sơn Hảo cho biết: “Bên cạnh việc tổ chức các lớp dạy bơi cơ bản và nâng cao, cơ sở luôn duy trì đầy đủ các điều kiện hoạt động theo quy định; thường xuyên kiểm tra trang thiết bị cứu hộ, xây dựng phương án xử lý các tình huống phát sinh để bảo đảm an toàn cho người tham gia”.

Không chỉ quan tâm đến việc trang bị kỹ năng bơi lội cho con em, nhiều phụ huynh hiện nay cũng đặc biệt chú trọng đến các điều kiện an toàn tại bể bơi. Đây được xem là yếu tố quan trọng giúp trẻ có môi trường học tập, rèn luyện an toàn trong dịp hè.

Chị Phạm Thị Ánh, xã Yên Lạc chia sẻ: “Học bơi không chỉ giúp trẻ phát triển thể chất mà còn trang bị kỹ năng tự bảo vệ bản thân trước nguy cơ đuối nước. Vì vậy, gia đình luôn ưu tiên lựa chọn những bể bơi có đội ngũ giáo viên, nhân viên cứu hộ và cơ sở vật chất bảo đảm an toàn”.

Theo rà soát của địa phương, hiện xã Yên Lạc có 4 bể bơi, song mới có 1 cơ sở đủ điều kiện và được cấp phép hoạt động theo quy định. Điều này cho thấy yêu cầu tiếp tục tăng cường quản lý, giám sát nhằm bảo đảm các bể bơi thực hiện đầy đủ các tiêu chuẩn an toàn trước khi đưa vào hoạt động.

Cán bộ Phòng Văn hóa - Xã hội xã Yên Lạc kiểm tra các điều kiện bảo đảm an toàn tại bể bơi Sơn Hảo.

Đồng chí Nguyễn Văn Toán - Phó trưởng phòng Văn hóa - Xã hội xã Yên Lạc cho biết: "Địa phương thường xuyên kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quy định về an toàn tại các bể bơi; đồng thời tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn các cơ sở kinh doanh thực hiện đầy đủ các điều kiện hoạt động theo quy định, góp phần hạn chế nguy cơ tai nạn đuối nước, nhất là đối với trẻ em trong mùa hè."

Chung tay phòng ngừa đuối nước cho trẻ em

Không chỉ tại xã Yên Lạc, việc bảo đảm an toàn tại các bể bơi cũng được các cơ sở kinh doanh và chính quyền địa phương trên địa bàn phường Vĩnh Phúc đặc biệt quan tâm.

Tại bể bơi bốn mùa Fami Fitness, các điều kiện hoạt động được duy trì nghiêm túc nhằm bảo đảm an toàn cho người học bơi và vui chơi dưới nước. Cơ sở bố trí 4 giáo viên có đầy đủ chứng chỉ chuyên môn theo quy định; duy trì hệ thống lọc nước tuần hoàn, thường xuyên kiểm tra chất lượng nước và trang bị đầy đủ các phương tiện cứu hộ, cứu nạn. Trong suốt thời gian hoạt động từ 6 giờ đến 20 giờ hằng ngày đều có nhân viên trực giám sát, hỗ trợ người bơi.

Bể bơi Fami Fitness thu hút đông trẻ em và người dân đến học bơi, rèn luyện thể chất trong dịp hè.

Anh Nghiêm Tuấn Dũng, quản lý bể bơi bốn mùa Fami Fitness cho biết: “Đơn vị thường xuyên rà soát trang thiết bị cứu hộ, nâng cao kỹ năng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên, nhân viên nhằm bảo đảm môi trường học tập, rèn luyện an toàn cho người dân”.

Để nâng cao khả năng ứng phó khi xảy ra sự cố, cơ sở còn xây dựng cơ chế phối hợp với Bệnh viện Hữu nghị Lạc Việt trong công tác cấp cứu và hỗ trợ y tế. Nhờ thực hiện nghiêm các quy định về an toàn, từ khi đi vào hoạt động đến nay, bể bơi chưa ghi nhận trường hợp tai nạn hay sự cố đáng tiếc nào.

Theo bà Hoàng Thị Vĩnh Tuyến, cán bộ theo dõi hoạt động các bể bơi thuộc Phòng Văn hóa - Xã hội phường Vĩnh Phúc, hiện trên địa bàn có 3 bể bơi đang hoạt động và đều được cấp phép theo đúng quy định. Hằng năm, nhất là trước và trong mùa hè, địa phương đều tổ chức kiểm tra, rà soát các điều kiện hoạt động; kịp thời chấn chỉnh những tồn tại, hạn chế nhằm bảo đảm an toàn cho người dân. Nhờ đó, trên địa bàn chưa xảy ra vụ tai nạn thương tích nghiêm trọng nào tại các bể bơi.

Bên cạnh việc tăng cường kiểm tra, giám sát, các địa phương còn phối hợp với các cơ sở bơi lội tổ chức các lớp dạy bơi, phổ biến kiến thức, kỹ năng phòng chống đuối nước cho học sinh. Đây được xem là giải pháp quan trọng nhằm nâng cao nhận thức, trang bị kỹ năng tự bảo vệ bản thân cho trẻ em trước những nguy cơ tiềm ẩn trong mùa hè.

Thực tế cho thấy, học bơi không chỉ là hoạt động rèn luyện thể chất mà còn là kỹ năng sống cần thiết đối với trẻ em. Vì vậy, bên cạnh việc bảo đảm các điều kiện an toàn tại bể bơi, việc trang bị kiến thức, kỹ năng phòng chống đuối nước và tăng cường sự quan tâm, giám sát của gia đình, nhà trường vẫn là yếu tố quan trọng để hạn chế những tai nạn đáng tiếc có thể xảy ra. Qua đó góp phần giúp trẻ em có một mùa hè an toàn, lành mạnh và bổ ích.

Nguyễn Toàn