Văn hóa - Xã hội
Cập nhật:  GMT+7
Print Tiktok    

Triển khai công trình thanh niên “Bản đồ số các khu vực bỏ phiếu”

Hưởng ứng phong trào chuyển đổi số và thiết thực tham gia công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra ngày 15/3/2026, Đoàn Thanh niên phường Thống Nhất đã triển khai công trình thanh niên “Bản đồ số các khu vực bỏ phiếu trên địa bàn phường Thống Nhất”.

Công trình được xây dựng trên nền tảng bản đồ số, tích hợp đầy đủ thông tin về các khu vực bỏ phiếu trên địa bàn phường, bao gồm tên khu vực bỏ phiếu, địa điểm cụ thể, và hướng dẫn đường đi. Người dân thực hiện theo các bước: Quét mã QR để truy cập bản đồ; chọn mục “Các khu vực bỏ phiếu trên địa bàn phường Thống Nhất”; nhấn vào ô “Tất cả các mục”, sau đó chọn khu vực bỏ phiếu mà bạn muốn tìm; nhấn vào biểu tượng mũi tên chỉ đường ở góc phải màn hình để xem hướng dẫn đường đi đến khu vực bỏ phiếu.

Trong quá trình thực hiện, Đoàn phường đã tiến hành khảo sát thực tế các điểm bỏ phiếu, thu thập dữ liệu, cập nhật vị trí lên bản đồ số và thiết kế mã QR để tuyên truyền trên các trang mạng xã hội của Đoàn. Công trình không chỉ góp phần đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số trong công tác tuyên truyền bầu cử, mà còn thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự sáng tạo của tuổi trẻ phường Thống Nhất trong việc đồng hành cùng chính quyền địa phương tổ chức thành công cuộc bầu cử.

Thông qua công trình này, Đoàn Thanh niên phường Thống Nhất tiếp tục khẳng định vai trò lực lượng xung kích, tiên phong trong các hoạt động vì cộng đồng, góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp của thanh niên trong tham gia xây dựng địa phương ngày càng văn minh, hiện đại.

Thu Hà


 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng Thống Nhất Đại biểu HĐND Bỏ phiếu phường Công trình thanh niên Đoàn thanh niên bầu cử đại biểu Quốc hội bản đồ số quét mã QR Tổ chức thành công
 {name} - {time}
 Trả lời
{body}
 {name} - {time}
{body}

Bình luận
0 bình luận
Xem thêm
Ý KIẾN CỦA BẠN (1000 ký tự)

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Tin liên quan

Gợi ý

English Facebook Liên hệ tòa soạn Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/0966.683988 (quangcao.baophutho@gmail.com)

Giám đốc: Vi Mạnh Hùng

Giấy phép hoạt động số 154/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24/3/2022

Trụ sở tòa soạn: Đường Nguyễn Tất Thành - P. Việt Trì - tỉnh Phú Thọ

Đường dây nóng: 039.558.7799; Email: info@baophutho.vn

Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/ 0966.683.988. Email:quangcao.baophutho@gmail.com

Mọi thông tin sao chép, khai thác và tổng hợp tin tức từ website đều phải ghi rõ nguồn baophutho.vn, gắn kèm liên kết gốc và phải được sự đồng ý của Báo và Phát thanh, Truyền hình Phú Thọ bằng văn bản

Chứng nhận tín nhiệm mạng

POWERED BY
Việt Long