Thời tiết ngày 13/3: Mưa dông xuất hiện nhiều nơi, Bắc Bộ tiếp tục rét về đêm và sáng

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 13/3, thời tiết nhiều khu vực trên cả nước có sự phân hóa rõ rệt, trong đó Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tiếp tục duy trì trạng thái rét về đêm và sáng, trong khi một số khu vực phía Nam xuất hiện nắng nóng cục bộ.

Cụ thể, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi xuất hiện sương mù. Nhiệt độ ban đêm và sáng sớm duy trì mức thấp, trời rét, người dân cần chú ý giữ ấm và đảm bảo sức khỏe khi tham gia các hoạt động ngoài trời.

Bắc Bộ có sương mù nhẹ rải rác, trời rét về đêm và sáng sớm.

Tại khu vực từ Quảng Trị đến phía Đông Đắk Lắk, thời tiết có mưa, mưa rào, cục bộ có nơi mưa vừa đến mưa to và kèm theo dông. Cơ quan khí tượng cảnh báo trong mưa dông có khả năng xảy ra các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc, sét và gió giật mạnh, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến sản xuất và sinh hoạt của người dân.

Các khu vực khác trên cả nước chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ban ngày trời nắng. Riêng khu vực miền Đông Nam Bộ có nơi xuất hiện nắng nóng cục bộ.

Trên biển, hiện trạm Huyền Trân ghi nhận gió Đông Bắc mạnh cấp 6. Dự báo trong ngày và đêm 13/3, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển Hoàng Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 6 - 7, giật cấp 8 - 9, biển động mạnh với sóng cao từ 3 - 5 m.

Vùng biển từ Khánh Hòa đến Cà Mau, vùng biển ngoài khơi từ Nam Quảng Trị đến Đắk Lắk và phía Tây khu vực Nam Biển Đông (bao gồm phía Tây vùng biển Trường Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7 - 8, biển động, sóng cao từ 2 - 4 m.

Ngoài ra, khu vực giữa Biển Đông có gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7 - 8, biển động với sóng cao từ 2 - 4 m. Các phương tiện hoạt động trên biển cần theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết để đảm bảo an toàn.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước:

Thủ đô Hà Nội nhiều mây, ngày không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng; đêm có mưa vài nơi. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 18-20 độ C. Nhiệt độ cao nhất 24-26 độ C.

Các tỉnh phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ C, có nơi dưới 16 độ C. Nhiệt độ cao nhất 23-26 độ C.

Khu vực phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ C, vùng núi có nơi dưới 16 độ C. Nhiệt độ cao nhất 23-26 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Huế nhiều mây, phía Bắc có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây hửng nắng; phía Nam có mưa, mưa rào, cục bộ có nơi có mưa vừa, mưa to và dông. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Phía Bắc sáng và đêm trời rét. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ C. Nhiệt độ cao nhất 21-24 độ C.

Khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ phía Bắc nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, cục bộ có nơi có mưa vừa, mưa to, phía Nam có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C. Nhiệt độ cao nhất Phía Bắc 24-27 độ C, phía Nam 28-31 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ C, có nơi dưới 17 độ C. Nhiệt độ cao nhất 26-29 độ C.

Nam Bộ có mây, ngày nắng, riêng miền Đông có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 35 độ C.

TP Hồ Chí Minh có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-34 độ C.

