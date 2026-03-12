Đón ngày hội lớn bên dòng Đà Giang

Khắp các cung đường dẫn về những bản làng vùng ven lòng hồ sông Đà như được thay áo mới bởi sắc đỏ rực rỡ của cờ hoa và biểu ngữ. Người dân hồ hởi, phấn khởi trước ngày hội của toàn dân - ngày cử tri cả nước cầm lá phiếu để lựa chọn những đại biểu ưu tú đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân. Người dân vùng hồ kỳ vọng về một nhiệm kỳ mới với những quyết sách đột phá, giúp bản làng thêm ấm no, bền vững bên dòng Đà Giang hùng vĩ.

Bến tàu cảng Bích Hạ, phường Tân Hòa nhộn nhịp trong những ngày đầu Xuân năm mới - thời điểm chuẩn bị diễn ra cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031.

Cờ đỏ sao vàng tung bay phấp phới trên những chiếc thuyền du lịch.

Các tổ bầu cử đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động, nâng cao ý thức trách nhiệm của cử tri.

Khu vực bỏ phiếu sẵn sàng cho ngày hội lớn.

Các khu vực tổ bỏ phiếu vùng ven lòng hồ sông Đà được trang trí khánh tiết rực rỡ.

Maket trang trí bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Cán bộ xã Đà Bắc tăng cường công tác tuyên truyền, vận động cử tri sinh sống vùng ven lòng hồ tham gia bầu cử vào ngày 15/3.

Người dân treo cờ Tổ quốc trước ngày hội lớn.

Người dân xóm Doi, xã Đà Bắc theo dõi, tìm hiểu thông tin về các ứng cử viên.

Các tổ bầu cử niêm yết danh sách cử tri.

Khu vực trung tâm xã Đà Bắc được trang hoàng cờ hoa rực rỡ trước ngày hội lớn.

Thành viên tổ bầu cử kiểm tra hòm phiếu.

Công tác chuẩn bị cơ bản hoàn thiện - sẵn sàng cho ngày bầu cử 15/3 tới đây.

Đức Anh