Tăng cường kết nối, mở rộng hợp tác du lịch giữa Phú Thọ và tỉnh Vân Nam (Trung Quốc)

Từ ngày 4 – 7/12, Hiệp hội Du lịch tỉnh đã tổ chức chương trình công tác thường niên với hoạt động tham quan, khảo sát tại tỉnh Vân Nam (Trung Quốc). Đoàn gồm 65 thành viên là đại diện các nhà hàng, khách sạn, doanh nghiệp lữ hành và các đơn vị cung cấp dịch vụ du lịch trên địa bàn tỉnh. Tiếp và làm việc với đoàn là Công ty TNHH Lữ hành quốc tế Vân Nam Trung Quốc – một trong những đơn vị lữ hành có uy tín tại Vân Nam.

Đoàn công tác của Hiệp hội Du lịch tỉnh tham quan, khảo sát một số địa điểm du lịch tiêu biểu ở tỉnh Vân Nam (Trung Quốc)

Chương trình được tổ chức nhằm tăng cường kết nối, mở rộng hợp tác và thúc đẩy trao đổi kinh nghiệm giữa doanh nghiệp du lịch hai bên. Trong khuôn khổ hoạt động, Liên minh các đơn vị lữ hành quốc tế và nội địa của tỉnh đã ký kết thỏa thuận hợp tác với các đối tác lữ hành tại Vân Nam. Hai bên thống nhất kế hoạch phối hợp khảo sát tại tỉnh Phú Thọ trong thời gian tới, tiến tới xây dựng tour đưa khách du lịch từ Vân Nam đến tham quan các điểm du lịch văn hóa – lịch sử, tâm linh và sinh thái đặc trưng của Đất Tổ.

Liên minh các đơn vị lữ hành quốc tế và nội địa của tỉnh ký kết thỏa thuận hợp tác với các đối tác lữ hành tại Vân Nam

Tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Ngọc Lân – Chủ tịch Hiệp hội Du lịch tỉnh Phú Thọ đã giới thiệu khái quát về tiềm năng, lợi thế và những sản phẩm du lịch đặc sắc của Phú Thọ: Tỉnh Phú Thọ sau khi sáp nhập là một không gian mới với đa dạng các sản phẩm du lịch tâm linh, sinh thái, thể thao cùng nhiều điểm đến nổi bật. Đồng thời khẳng định, tỉnh Phú Thọ sẵn sàng phối hợp cùng các đơn vị du lịch Vân Nam để xây dựng những sản phẩm mới, đa dạng và phù hợp với thị hiếu du khách quốc tế.

Các doanh nghiệp du lịch ở tỉnh Vân Nam bày tỏ sự quan tâm đối với thị trường Phú Thọ, đánh giá cao tiềm năng phát triển du lịch văn hóa và du lịch tâm linh của địa phương. Nhiều đơn vị cam kết sẽ phối hợp chặt chẽ để sớm triển khai các hoạt động khảo sát, mở tuyến và xây dựng sản phẩm liên kết giữa hai tỉnh.

Chương trình công tác tại tỉnh Vân Nam lần này không chỉ mở ra cơ hội hợp tác thiết thực giữa doanh nghiệp du lịch hai địa phương mà còn tạo nền tảng quan trọng để hình thành các sản phẩm du lịch liên kết mới, góp phần thúc đẩy trao đổi khách, tăng cường quảng bá hình ảnh du lịch Phú Thọ đến thị trường quốc tế, hướng tới phát triển du lịch bền vững và chuyên nghiệp hơn trong thời gian tới.

Vĩnh Hà