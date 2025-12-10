Văn hóa - Xã hội
Trên 300 người được tập huấn nâng cao nhận thức pháp luật và an toàn trên không gian mạng

Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương vừa phối hợp với các đơn vị liên quan, tổ chức lớp tập huấn cho trên 300 người nhằm nâng cao nhận thức pháp luật và an toàn trên không gian mạng.

Trên 300 người được tập huấn nâng cao nhận thức pháp luật và an toàn trên không gian mạng

Lực lượng công an xã Chí Đám trực tiếp truyền đạt các chuyên đề cụ thể cho cán bộ, nhân viên y tế của Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương.

Có thể nhận thấy, trong bối cảnh xã hội ngày càng phát triển và môi trường số ngày càng phức tạp, việc trang bị kiến thức pháp luật cùng kỹ năng tự bảo vệ thông tin trở thành yêu cầu quan trọng đối với mỗi cán bộ, nhân viên y tế. Do đó, để nâng cao nhận thức và tăng cường sự chủ động trong phòng ngừa rủi ro, Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương đã tổ chức buổi tập huấn chuyên đề dành cho toàn thể cán bộ, nhân viên.

Tại buổi tập huấn, được sự hướng dẫn của Công an Xã Chí Đám, các học viên đã được phổ biến rõ ràng các quy định pháp luật liên quan đến quản lý và sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, tiền chất thuốc nổ, công cụ hỗ trợ, pháo và các loại đồ chơi nguy hiểm bị cấm.

Bên cạnh đó, lực lượng chức năng cũng thông tin và cảnh báo các thủ đoạn lừa đảo mới trên không gian mạng như giả mạo cơ quan chức năng, mạo danh người thân, lừa đảo qua mạng xã hội hay cuộc gọi giả danh...và nhận diện rủi ro, trang bị kỹ năng phòng tránh; hiểu rõ cách bảo vệ thông tin cá nhân và giao dịch tài chính an toàn...trong bối cảnh tội phạm công nghệ cao bùng nổ.

Trên 300 người được tập huấn nâng cao nhận thức pháp luật và an toàn trên không gian mạng

Việc nâng cao nhận thức về pháp luật và an toàn trên không gian mạng cho cán bộ, nhân viên y tế bệnh viện giúp cho đơn vị xây dựng môi trường làm việc an toàn, tăng cường phòng ngừa rủi ro trong hoạt động chuyên môn.

Học viên còn được giới thiệu và hướng dẫn sử dụng những tính năng mới nhất của ứng dụng VNeID – nền tảng đang được đẩy mạnh trong chuyển đổi số quốc gia. Đây là cơ hội quan trọng để cán bộ, nhân viên tiếp cận tiện ích mới, phục vụ hiệu quả hơn cho công việc và sinh hoạt hằng ngày.

Minh Tự

