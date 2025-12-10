Nỗ lực giảm nghèo đa chiều ở các xã vùng khó khăn khu vực Hòa Bình

Đảng và Nhà nước triển khai nhiều chương trình, dự án hỗ trợ để giảm nghèo đa chiều ở các xã khó khăn của Hòa Bình, tập trung nâng cao thu nhập và khắc phục các thiếu hụt về dịch vụ xã hội cơ bản.

Cán bộ Chi cục Phát triển nông thôn Phú Thọ kiểm tra, đánh giá việc rà soát hộ nghèo và nắm bắt nguyên nhân có hộ tái nghèo tại thôn Minh Thành, xã Yên Trị.

Theo kết quả rà soát sơ bộ hộ nghèo, hộ cận nghèo xã Yên Trị năm 2025, toàn xã còn 139 hộ nghèo, chiếm 2,08% tổng số hộ. Đối tượng hộ nghèo phần lớn trong diện khuyết tật, neo đơn, người cao tuổi. Đồng chí Bùi Huyên, Chủ tịch UBND xã cho biết: Công tác giảm nghèo luôn được địa phương xác định là mục tiêu, nhiệm vụ hàng đầu. Cùng với nguồn lực hỗ trợ từ chương trình, dự án, cấp ủy, chính quyền xã quan tâm, vào cuộc quyết liệt, vai trò của các lực lượng xã hội được phát huy. Điển hình là tổ chức Hội Phụ nữ, Hội Nông dân, Đoàn Thanh niên... tích cực truyền tải thông tin chính sách, chủ trương của Đảng, Nhà nước đến người dân, đến từng hộ nghèo để họ được tiếp cận kịp thời với chương trình hỗ trợ. Lực lượng này cũng là người “cầm tay, chỉ việc” hướng dẫn, đào tạo, giúp đỡ, nâng cao nhận thức của hộ nghèo, đồng thời là nòng cốt trong nhân rộng các mô hình sinh kế giảm nghèo bền vững.

Đối tượng hộ nghèo, cận nghèo xã Mai Hạ được hỗ trợ con giống và hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi để cải thiện sinh kế bền vững.

Giai đoạn 2021 – 2025, chính sách giảm nghèo được triển khai đồng bộ, đúng đối tượng, góp phần giảm sâu tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn đa chiều ở xã Lạc Sơn. Theo đồng chí Bùi Văn Khánh, Chủ tịch UBND xã, phong trào phát triển rộng khắp, trở thành hoạt động thường xuyên của cả hệ thống chính trị và mọi tầng lớp nhân dân. Các xóm, phố tích cực xây dựng mô hình sinh kế, hỗ trợ nhau giảm nghèo bền vững, phát huy tinh thần đoàn kết, hợp tác, trách nhiệm vì cộng đồng. Phong trào “Tết vì người nghèo” duy trì hàng năm, huy động sự đóng góp của các đoàn thể, hội viên, nhà hảo tâm để hỗ trợ các gia đình khó khăn, kịp thời động viên cả về vật chất và tinh thần. Nhiều giải pháp giảm nghèo thiết thực được thực hiện, tiêu biểu là Dự án chăn nuôi gà thả vườn thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, với sự tham gia của 87 hộ nghèo, cận nghèo ở các xóm, phố.

Đáng chú ý, xã Lạc Sơn là một trong số những địa phương thực hiện tốt chính sách tín dụng ưu đãi thông qua Ngân hàng Chính sách xã hội, bảo đảm hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo có điều kiện phát triển kinh tế. Toàn xã có hơn 2.300 lượt hộ gia đình vay vốn với tổng dư nợ trên 81 tỷ đồng. Nhờ nguồn vốn này, nhiều hộ đã vươn lên thoát nghèo bền vững, điển hình như gia đình ông Bùi Văn Mạo ở xóm Trung Quền; ông Bùi Văn Hựm ở xóm Cổi 1; bà Bùi Thị Long ở xóm Đa Gắm... Đặc biệt, có nhiều hộ đã tự nguyện làm đơn xin thoát nghèo, thể hiện ý chí vươn lên, tiêu biểu như: Gia đình ông Bùi Văn Bọn, ông Bùi Văn Quyền, ông Bùi Văn Chẩn ở xóm Dài.

Hộ nghèo xã Nhân Nghĩa làm được nhà ở kiên cố nhờ nguồn lực từ chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát và các cá nhân có tấm lòng hảo tâm.

Trong 2 năm (2024 – 2025), hưởng ứng đợt thi đua cao điểm 450 ngày đêm xóa nhà tạm, nhà dột nát do Trung ương, tỉnh phát động tại địa bàn các xã vùng khó khăn khu vực Hòa Bình, 3.194 ngôi nhà đại đoàn kết đã được hoàn thành, trong đó có 2.417 nhà xây mới, 777 nhà sửa chữa. Chương trình đã khơi dậy tinh thần tương thân, tương ái; huy động nguồn lực của cộng đồng dân cư, xã hội, giúp người nghèo an cư, lạc nghiệp; góp phần cải thiện điều kiện sống thiết yếu cho người dân, đặc biệt là các hộ nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách, đồng bào dân tộc thiểu số và các đối tượng yếu thế khác.

Hộ nghèo trên địa bàn xã Hợp Kim được cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí, góp phần tiếp cận, thụ hưởng các dịch vụ xã hội thiết yếu.

Sau những nỗ lực của cả một giai đoạn, tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn đa chiều ở các xã phía Nam tỉnh thuộc khu vực Hòa Bình duy trì giảm, tình trạng tái nghèo, phát sinh hộ nghèo mới được hạn chế; khoảng cách thông tin được thu hẹp; nhà ở đạt tiêu chuẩn 3 cứng, dịch vụ y tế, giáo dục, nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn đảm bảo chất lượng tốt hơn. Nhiều địa phương thực hiện tốt chương trình như: Cao Phong, Kim Bôi, Tân Lạc, Thung Nai, Yên Trị, Yên Thủy, Lạc Sơn, Nhân Nghĩa, Đại Đồng... Cùng với chính sách của Đảng, Nhà nước, sự tự lực vươn lên của hộ nghèo, các tổ chức xã hội, doanh nghiệp, cộng đồng đang tiếp tục chung tay để mọi người nghèo, hộ nghèo, hộ cận nghèo được tiếp cận, thụ hưởng các dịch vụ xã hội cơ bản: Việc làm, dinh dưỡng, bảo hiểm y tế, trình độ giáo dục, chất lượng nhà ở, nguồn nước sinh hoạt hợp vệ sinh, sử dụng dịch vụ viễn thông... Từ đó, góp phần nâng cao thu nhập, chất lượng cuộc sống của Nhân dân, đáp ứng mục tiêu giảm nghèo bền vững.

Bùi Minh