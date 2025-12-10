Phát biểu bế mạc Kỳ họp thứ Hai, HĐND tỉnh khóa XIX của đồng chí Bùi Đức Hinh- Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh

Tại Kỳ họp thứ Hai – kỳ họp thường lệ cuối năm 2025 của HĐND tỉnh khóa XIX, đồng chí Bùi Đức Hinh- Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã phát biểu bế mạc, tổng kết toàn diện kết quả kỳ họp. Đồng thời nhấn mạnh các nhiệm vụ trọng tâm năm 2026 – năm đầu triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2026–2030 để hoàn thành mục tiêu phát triển nhanh, bền vững của tỉnh. Báo và PT-TH Phú Thọ trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu.

Đồng chí Bùi Đức Hinh - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh

- Kính thưa các vị đại biểu khách quý, các vị đại HĐND tỉnh!

- Thưa cử tri và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh!

Sau hai ngày rưỡi làm việc nghiêm túc, khẩn trương, khoa học, dân chủ và trách nhiệm cao, Kỳ họp thứ Hai - Kỳ họp thường lệ cuối năm 2025 của HĐND tỉnh Phú Thọ khoá 19, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã thành công tốt đẹp, hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra và tiến hành phiên bế mạc. Kỳ họp lần này HĐND tỉnh được đón đồng chí Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí thay mặt các Ban Đảng Trung ương, Thường trực Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH tỉnh, các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy và các đồng chí lãnh đạo tỉnh.

Với tinh thần đổi mới, dân chủ, trí tuệ, HĐND tỉnh đã tập trung đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, thu, chi ngân sách năm 2025, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2026 - 2030; thảo luận, đề ra nhiệm vụ, giải pháp năm 2026 và cả giai đoạn 2026 – 2030. Đồng thời, xem xét các báo cáo thường kỳ của Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh, báo cáo của Ủy ban MTTQ tỉnh và các cơ quan chức năng; thảo luận và quyết định nhiều nội dung chuyên đề quan trọng. Việc thảo luận dân chủ, xem xét thấu đáo và thông qua 25 nghị quyết với sự đồng thuận cao tại kỳ họp lần này đã cụ thể hóa chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, phù hợp với tình hình và điều kiện thực tế của địa phương, có ý nghĩa quan trọng, tác động đến nhiều mặt của đời sống xã hội, góp phần quan trọng trong việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2026 và những năm tiếp theo.

- Kính thưa các vị đại biểu!

Năm 2026, chúng ta tiếp tục thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ Nhất, nhiệm kỳ 2025 - 2030 và là năm đầu tiên thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2026 - 2030, với nhiều sự kiện chính trị quan trọng, như: Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 14, tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 16 và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031. Tuy nhiên dự báo, tỉnh Phú Thọ sẽ tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị; các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2026 và những năm tiếp theo; cũng như thực hiện hiệu quả các nghị quyết đã thông qua tại Kỳ họp này, Tôi đề nghị HĐND tỉnh, UBND tỉnh, các ngành, các cấp cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau đây:

Một là: Đề nghị UBND tỉnh tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2026 và cả giai đoạn 2026 - 2030; dự toán ngân sách nhà nước năm 2026 và kế hoạch tài chính 05 năm 2026 - 2030; phấn đấu tăng trưởng kinh tế năm 2026 tăng 11% so với năm 2025; thực hiện đạt và vượt các mục tiêu, chỉ tiêu năm 2026 đề ra. Kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp. Bảo đảm quốc phòng, an ninh; tạo môi trường ổn định phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2026.

Đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công và tiến độ triển khai các dự án trọng điểm. Quản lý, khai thác tốt các nguồn thu, chống thất thu ngân sách. Khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế và các nguồn lực cho tăng trưởng, kinh tế của tỉnh. Chú trọng công tác cải cách hành chính; cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, đầu tư hoàn thiện kết cấu hạ tầng và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Tiếp tục phát triển nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ. Chủ động thực hiện đồng bộ các biện pháp ứng phó, khắc phục thiên tai, phòng chống cháy rừng. Quản lý, bảo vệ, khai thác, sử dụng tiết kiệm, hợp lý và bền vững tài nguyên trên địa bàn tỉnh. Xây dựng nông thôn mới gắn với tổ chức chính quyền địa phương hai cấp. Phát triển, nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa - xã hội, giải quyết việc làm, đảm bảo an sinh xã hội, nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số; nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân. Làm tốt công tác quản lý thị trường, ổn định giá cả các mặt hàng tiêu dùng, trong tháng cuối năm, đặc biệt là trước, trong và sau Tết Nguyên Đán, đảm bảo đón Tết Bính Ngọ - 2026 vui tươi, phấn khởi, an toàn và tiết kiệm.

Hai là: Tại kỳ họp lần này, HĐND tỉnh đã thống nhất biểu quyết thông qua 20 nghị quyết chuyên đề quan trọng. Để bảo đảm các nghị quyết đi vào cuộc sống, phát huy hiệu quả, tôi đề nghị UBND tỉnh, các sở, ban, ngành và các địa phương khẩn trương triển khai với tinh thần “rõ người, rõ việc, rõ tiến độ và rõ kết quả”. UBND tỉnh cần sớm ban hành kế hoạch triển khai cụ thể cho từng nghị quyết; phân công cơ quan chủ trì, đơn vị phối hợp, nguồn lực thực hiện và thời hạn hoàn thành. Đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát, kịp thời tháo gỡ khó khăn, bảo đảm các nghị quyết được tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, đồng bộ và thực chất. Đề nghị Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức thành viên, các ngành, các cấp đẩy mạnh công tác giáo dục, tuyên truyền để thống nhất về nhận thức, tạo sự đồng thuận trong Nhân dân, khắc phục khó khăn, góp phần đẩy mạnh sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Trong đó, tôi xin nhấn mạnh một số nghị quyết như sau:

(1) Đối với nhóm nghị quyết về kinh tế - ngân sách, tài chính, đầu tư công: Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo xây dựng chương trình hành động cụ thể để thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội cho từng ngành, từng lĩnh vực, gắn chỉ tiêu tăng trưởng với trách nhiệm của người đứng đầu. Việc đánh giá thực hiện phải dựa trên hệ thống chỉ tiêu rõ ràng, có so sánh, lượng hóa. Đối với Nghị quyết về nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên và Nghị quyết về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi, tỷ lệ phân chia nguồn thu cho cấp xã, cần sớm có hướng dẫn triển khai đồng bộ, bảo đảm công khai, minh bạch; tổ chức tập huấn cho các địa phương; định kỳ rà soát việc phân bổ, bảo đảm chi đúng định mức, đúng đối tượng, tiết kiệm và hiệu quả. Đối với Nghị quyết về nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn đầu tư công giai đoạn 2026 - 2030, đề nghị sớm tham mưu tiêu chí lựa chọn dự án ưu tiên; tập trung vốn cho các dự án trọng điểm, tránh dàn trải. Tất cả các dự án phải được cập nhật tiến độ và tình hình giải ngân.

(2) Đối với các nghị quyết về danh mục khu đất thí điểm phát triển nhà ở thương mại, danh mục khu đất đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư và danh mục các dự án cần thu hồi đất, đề nghị rà soát đầy đủ hồ sơ pháp lý từng khu đất; công khai danh mục, bảo đảm lựa chọn được nhà đầu tư có năng lực. Việc thu hồi đất phải thực hiện đúng quy định, bảo đảm quyền lợi của người dân, minh bạch, công bằng và không để xảy ra khiếu kiện kéo dài.

(4) Đối với Nghị quyết quy định khu vực không được phép chăn nuôi và chính sách hỗ trợ di dời cơ sở chăn nuôi; cần lập bản đồ khu vực không được phép chăn nuôi, hướng dẫn chi tiết mức hỗ trợ, xác định lộ trình di dời và kiểm tra chặt chẽ để bảo đảm tiến độ và hiệu quả, giảm ô nhiễm môi trường.

(5) Đối với Nghị quyết về biện pháp xử lý cơ sở không đảm bảo yêu cầu PCCC, đề nghị tổ chức rà soát lại toàn bộ cơ sở có nguy cơ cao về cháy nổ; xây dựng lộ trình khắc phục; kiên quyết đình chỉ cơ sở không bảo đảm an toàn. Đây là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, liên quan trực tiếp đến tính mạng, tài sản của nhân dân.

(6) Đối với Nghị quyết về mức học phí và hỗ trợ học phí năm học 2025-2026, đến nay đã sắp kết thúc học kỳ I của năm học, vì vậy chúng ta phải khẩn trương hướng dẫn các cơ sở giáo dục thực hiện thống nhất, công khai mức thu, bảo đảm hỗ trợ đến đúng đối tượng.

(7) Đối với Nghị quyết về biên chế cán bộ, công chức và số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách năm 2026, đề nghị rà soát kỹ nhu cầu, phân bổ hợp lý, tránh tăng biên chế không cần thiết; gắn tinh gọn bộ máy với nâng cao chất lượng đội ngũ.

(8) Đối với Nghị quyết về số lượng hợp đồng chuyên môn, nghiệp vụ trong ngành giáo dục, đề nghị triển khai đúng định mức, bảo đảm chất lượng dạy và học; khắc phục tình trạng thiếu giáo viên cục bộ gây ảnh hưởng đến chương trình giáo dục.

Ba là: Tiếp tục chú trọng công tác giám sát sau kỳ họp. Đề nghị Thường trực HĐND tỉnh, các Ban, Tổ đại biểu và đại biểu HĐND tỉnh tăng cường giám sát, đánh giá hiệu quả, chất lượng các nghị quyết được ban hành, kịp thời phát hiện những thiếu sót, bất cập để điều chỉnh, bổ sung, sửa đổi, đảm bảo các nghị quyết được thực thi đạt hiệu quả cao nhất. Sau kỳ họp, đề nghị các Tổ đại biểu tổ chức tiếp xúc cử tri để tiếp nhận, tổng hợp ý kiến, kiến nghị và kịp thời chuyển các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết. Bên cạnh đó, các cơ quan thông tin truyền thông cần đẩy mạnh tuyên truyền kết quả kỳ họp và nghị quyết của HĐND tỉnh để cử tri và Nhân dân nắm bắt, theo dõi và giám sát. Thực hiện tốt các nhiệm vụ này sẽ góp phần bảo đảm nghị quyết được triển khai thực chất, hiệu quả và củng cố niềm tin của Nhân dân đối với HĐND tỉnh.

Bốn là: Nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp; đồng thời căn cứ vào hướng dẫn của Trung ương và tình hình thực tế của địa phương để tiến hành tổng kết hoạt động của HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Chuẩn bị tốt các điều kiện cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 16 và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, đảm bảo cuộc bầu cử được tiến hành dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm và thực sự là ngày hội của toàn dân.

- Kính thưa các vị đại biểu khách quý!

- Thưa cử tri và Nhân dân trong tỉnh!

Kỳ họp thứ Hai - kỳ họp thường lệ cuối năm 2025 của HĐND tỉnh khóa 19 đã hoàn thành nội dung, chương trình đề ra. HĐND tỉnh ghi nhận và đánh giá cao trách nhiệm của UBND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh và các cơ quan chuyên môn, giúp việc trong việc chuẩn bị và tổ chức kỳ họp. HĐND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh trân trọng cảm ơn đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã tới dự và phát biểu chỉ đạo. Thường trực HĐND tỉnh nghiêm túc tiếp thu và sẽ phối hợp cùng UBND tỉnh sớm triển khai, cụ thể hóa các ý kiến chỉ đạo của Đồng chí. Thay mặt Thường trực HĐND tỉnh, Chủ tọa kỳ họp xin trân trọng cảm ơn các vị đại biểu khách quý, các đồng chí trong Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; các đồng chí lãnh đạo UBND tỉnh, Ủy ban MTTQVN tỉnh; các vị đại biểu HĐND tỉnh; các cơ quan thông tấn, báo chí đã về dự, đưa tin, góp phần vào thành công của kỳ họp.

Tôi tin tưởng rằng với tinh thần đoàn kết, đổi mới, quyết tâm cao và sự chung sức đồng lòng của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân, tỉnh Phú Thọ sẽ tiếp tục phát triển nhanh và bền vững. Với tinh thần đó, Tôi xin tuyên bố bế mạc kỳ họp thứ Hai – Kỳ họp thường lệ cuối năm 2025 của HĐND tỉnh Phú Thọ khoá 19, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Xin kính chúc các vị đại biểu khách quý, các vị đại biểu HĐND tỉnh cùng toàn thể các đồng chí, cử tri và Nhân dân trong tỉnh luôn mạnh khoẻ, hạnh phúc và thành công.

Xin trân trọng cảm ơn!