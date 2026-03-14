Trách nhiệm với non sông

Bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 đang đến gần. Trên địa bàn tỉnh, từ thành thị đến nông thôn, khắp các khu dân cư đến các bản làng, thôn xóm vùng cao, các khâu chuẩn bị được triển khai đồng bộ, khoa học, bám sát luật định, thể hiện tinh thần chủ động, trách nhiệm. Tất cả đang khẩn trương với tinh thần trách nhiệm cao nhất cùng quyết tâm tổ chức một cuộc bầu cử dân chủ, an toàn, đúng luật, thực sự là ngày hội của toàn dân.

Công tác tuyên truyền trực quan góp phần tạo khí thế thi đua sôi nổi để các tổ chức, đoàn thể và Nhân dân hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Quy trình chặt chẽ

Thời gian qua, bám sát các kế hoạch của Hội đồng Bầu cử quốc gia, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Chỉ thị lãnh đạo cuộc bầu cử; thành lập Ban Chỉ đạo bầu cử tỉnh gồm 27 thành viên do Bí thư Tỉnh ủy làm Trưởng ban, đồng thời thành lập các đoàn giám sát do các đồng chí Thường trực và Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy làm trưởng đoàn, trực tiếp giám sát công tác bầu cử tại cơ sở. UBND tỉnh đã thành lập Ủy ban Bầu cử tỉnh với 37 thành viên, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh làm Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh; 148 xã, phường trong tỉnh đã thành lập đầy đủ ban chỉ đạo và ủy ban bầu cử cấp xã.

Đồng chí Bùi Đức Hinh -Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh khẳng định: Công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 là nhiệm vụ chính trị trọng tâm các cấp ủy, chính quyền, Ủy ban bầu cử các cấp và cả hệ thống chính trị tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, sâu sát việc tổ chức thực hiện nghiêm túc Luật Bầu cử cùng các văn bản hướng dẫn thi hành. Chủ động nắm chắc tình hình, giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh, bảo đảm đúng tiến độ, đúng quy trình, đúng pháp luật.

Toàn tỉnh đã thành lập 6 đơn vị bầu cử ĐBQH, được bầu 17 đại biểu; 19 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND tỉnh, được bầu 85 đại biều và 924 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND cấp xã, được bầu 3.062 đại biểu, bảo đảm đúng quy định và tiến độ luật định. Kết quả hội nghị hiệp thương lần thứ ba về bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, có 29 người chính thức đủ tiêu chuẩn ứng cử ĐBQH khóa XVI. Danh sách những người chính thức đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2026 - 2031 gồm 138 người. 148/148 xã, phường đã tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ ba đúng thời gian quy định và thống nhất danh sách chính thức những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND xã gồm 5.074 người. Các khâu tiếp nhận hồ sơ ứng cử, tổ chức hội nghị cử tri nơi công tác, công bố đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu được bầu đều được thực hiện công khai, minh bạch, đúng trình tự pháp luật.

Lãnh đạo xã Đoan Hùng kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại các khu vực bỏ phiếu.

UBND các xã, phường đã ban hành quyết định thành lập 3.705 Tổ bầu cử, tương ứng với 3.705 khu vực bỏ phiếu. Số lượng thành viên tổ bầu cử: 55.558. Các địa phương đã hoàn thành việc lập và niêm yết danh sách cử tri theo đúng quy định. Toàn tỉnh hiện có khoảng hơn 2,8 triệu cử tri. Với sự chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, các xã, phường trên toàn tỉnh đã thể hiện tinh thần trách nhiệm, chủ động trong các nhiệm vụ triển khai cuộc bầu cử. Tại xã Đoan Hùng, toàn xã có 49 khu dân cư, được chia thành 33 khu vực bỏ phiếu, bảo đảm thuận lợi cho 21.419 cử tri tham gia bầu cử.

Đồng chí Đinh Quốc Toàn - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã, Chủ tịch Ủy ban bầu cử xã cho biết: “Xã đã thành lập các đoàn công tác, tiến hành kiểm tra các tổ bầu cử, yêu cầu từng khâu phải được rà soát kỹ, không để xảy ra sai sót. Danh sách cử tri được niêm yết tại trụ sở UBND xã, nhà văn hóa khu dân cư và 1 đơn vị lực lượng vũ trang. Thực hiện các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, xã Đoan Hùng đã chủ động từ sớm, phân công rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm. Đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát để kịp thời tháo gỡ vướng mắc ngay tại cơ sở. Đến thời điểm này các khâu chuẩn bị cho ngày hội toàn dân đã hoàn tất”.

Cử tri xã Xuân Lũng phấn khởi chuẩn bị cho công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Ngày hội của toàn dân

Bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND đã trở thành ngày hội của toàn dân. Với Phú Thọ - vùng đất giàu truyền thống cách mạng, đa dạng về văn hóa, dân tộc, mỗi kỳ bầu cử lại mang ý nghĩa sâu sắc, gắn liền với khát vọng vươn lên mạnh mẽ trong không gian phát triển mới của đất nước. Những ngày này, dọc trên các trục đường chính trung tâm phường, xã và những con đường dẫn vào từng tổ dân phố, thôn bản, không khí chuẩn bị cho ngày bầu cử đang lan tỏa mạnh mẽ. Sắc đỏ rực rỡ của cờ Tổ quốc, băng rôn và khẩu hiệu cổ động được trang hoàng rực rỡ đã làm thay đổi diện mạo các khu dân cư, các bản làng vùng cao. Người dân không chỉ chờ đợi ngày bỏ phiếu, mà còn dõi theo từng bước chuẩn bị, từng danh sách ứng cử viên, từng chương trình hành động. Ông Lưu Bá Ngòi - Trưởng Ban công tác mặt trận phường Xuân Hòa chia sẻ: “Bầu cử không chỉ là trách nhiệm, mà là quyền lợi thiêng liêng của mỗi công dân. Chúng tôi mong muốn Quốc hội và HĐND nhiệm kỳ tới sẽ tiếp tục có những đại biểu thật sự gần dân, hiểu dân, dám nói, dám làm vì lợi ích chung”.

Ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, không khí hướng về bầu cử càng thể hiện rõ nét tinh thần đoàn kết, gắn bó. Nhiều già làng, người có uy tín coi việc tham gia bầu cử là trách nhiệm nêu gương cho con cháu, là cách thiết thực để góp tiếng nói của buôn làng vào những quyết định quan trọng của đất nước. Ông Sùng A Dếnh - người có uy tín ở xã Pà Cò bày tỏ: “Trong những ngày qua, bà con trong bản Thung Mặn hồ hởi, phấn khởi mong đến ngày bầu cử. Qua tuyên truyền người dân trong bản đã nắm được quyền và trách nhiệm của mình để lựa chọn những đại biểu xứng đáng đại diện cho Nhân dân. Chúng tôi mong muốn những đại biểu được bầu sẽ tiếp tục quan tâm đến sự phát triển của vùng đồng bào dân tộc thiểu số”.

Tại Trung đoàn 98, Sư đoàn 316, không khí chuẩn bị cho ngày hội toàn dân đang rất khẩn trương. Trung tá Lương Vĩnh Phúc - Chính ủy Trung đoàn cho biết: “Đơn vị đã chủ động phối hợp với UBND xã Chí Đám trong triển khai các nhiệm vụ cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031. Trung đoàn có 4 khu vực bỏ phiếu, 4 tổ bầu cử, công tác trang trí, tuyên tuyền được triển khai đúng kế hoạch, tạo khí thế phấn khởi trong toàn đơn vị. Trong số 1.850 cử tri của đơn vị có 950 cử tri là chiến sĩ mới, chúng tôi đã quán triệt về trách nhiệm, nghĩa vụ của công dân tham gia bầu cử, nghiên cứu danh sách các ứng cử viên để lựa chọn những người có đủ tiêu chuẩn trở thành đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp”.

Điểm đặc biệt của cuộc bầu cử lần này là diễn ra trong không gian phát triển mới của tỉnh Phú Thọ sau sáp nhập. Trong bối cảnh đó, mỗi lá phiếu gửi đi không chỉ lựa chọn người đại diện cho từng địa phương, mà còn gửi gắm tầm nhìn chung cho một tỉnh Phú Thọ mới - rộng hơn về không gian, lớn hơn về khát vọng và sâu hơn về trách nhiệm phát triển. Bầu đúng người, chọn đúng đại biểu chính là cách để người dân góp phần xây dựng chính quyền gần dân, vì dân và đáp ứng tốt hơn những yêu cầu của sự phát triển trong giai đoạn mới.

Thu Hà