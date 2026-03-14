Đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động của hội đồng nhân dân

Với vai trò là cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân, trong nhiệm kỳ 2021 - 2026, Hội đồng nhân dân (HÐND) tỉnh đã không ngừng đổi mới phương thức hoạt động, từng bước nâng cao chất lượng và hiệu quả thực thi nhiệm vụ. Việc kịp thời cụ thể hóa các chủ trương, đường lối của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào điều kiện thực tiễn địa phương đã phát huy hiệu quả rõ nét, góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh, củng cố niềm tin của Nhân dân đối với chính quyền địa phương.

Tại các kỳ họp chuyên đề, nhiều nghị quyết quan trọng về phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh được thông qua.

Từ đầu nhiệm kỳ 2021 - 2026, HĐND đã thực hiện tốt chức năng, thẩm quyền, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị của mỗi địa phương. Sau khi sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, từ 1/7/2025, dưới sự chỉ đạo, hướng dẫn của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, các cơ quan, ban, ngành Trung ương, sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh đã phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm, nhanh chóng kiện toàn tổ chức, bộ máy các cấp theo thẩm quyền, đảm bảo sự chỉ đạo, điều hành thông suốt, liền mạch. HĐND các cấp đã hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ theo luật định, khẳng định vai trò là cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương. Các hoạt động có nhiều đổi mới về nội dung và phương thức thực hiện, nhất là việc kịp thời thể chế hoá các nghị quyết của Đảng thành hệ thống chính sách phát triển kinh tế - xã hội. Trong điều kiện còn nhiều khó khăn, thách thức nhưng HĐND tỉnh trước và sau sắp xếp đã phát huy tính dân chủ, đề cao trách nhiệm của từng đại biểu HĐND trong thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo luật định; tích cực nghiên cứu, tham gia thảo luận, quyết định các vấn đề quan trọng của địa phương đạt nhiều thành tích nổi bật.

HĐND tỉnh đã không ngừng đổi mới phương thức hoạt động, việc chuẩn bị và tổ chức các kỳ họp có nhiều cải tiến sát với tình hình thực tế ở địa phương. Công tác điều hành kỳ họp linh hoạt với tinh thần đổi mới, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số tại các kỳ họp. Trong kỳ họp, HĐND tỉnh dành nhiều thời gian để thảo luận tổ, chất vấn và trả lời chất vấn. Các ý kiến phát biểu của đại biểu có chất lượng, đề xuất được nhiều giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Nội dung đưa ra xem xét, quyết định tại kỳ họp được lựa chọn kỹ lưỡng, cẩn trọng trên cơ sở chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tập trung tháo gỡ những điểm nghẽn, những khó khăn, vướng mắc để khơi thông nguồn lực, tạo đà phát triển cho địa phương. Trong nhiệm kỳ, HĐND tỉnh đã tổ chức thành công 85 kỳ họp. Qua các kỳ họp, HĐND tỉnh ban hành 1.325 nghị quyết. Các nghị quyết được ban hành đã kịp thời cụ thể hóa quy định của Trung ương, chủ trương của Tỉnh ủy và tình hình thực tế của địa phương thành các cơ chế, chính sách cụ thể áp dụng trên địa bàn tỉnh.

Cùng với việc quyết định các vấn đề quan trọng, hoạt động giám sát của HĐND tỉnh có sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan, tổ chức, cá nhân được tăng cường. Nội dung giám sát tập trung vào những vấn đề quan trọng, nhiều nội dung giám sát đã tác động mạnh mẽ, tích cực đến quá trình điều hành, thực hiện nhiệm vụ của UBND tỉnh, các ngành, các cấp trên địa bàn tỉnh. Trong nhiệm kỳ, HĐND tỉnh đã tổ chức khoảng 250 cuộc giám sát, qua đó, góp phần đảm bảo các chủ trương, chính sách, nghị quyết được triển khai nghiêm túc, sát thực tiễn và mang lại hiệu quả thiết thực. Công tác tiếp xúc cử tri, tiếp công dân và tiếp nhận, đôn đốc, giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị chính đáng của công dân có sự đổi mới. HĐND tỉnh tổ chức 58 đợt tiếp xúc cử tri; xem xét giải quyết và trả lời trên 3.000 lượt ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Trong nhiệm kỳ 2021 - 2026, tại các cuộc họp, HĐND tỉnh dành nhiều thời gian để các đại biểu thảo luận tại tổ.

Để nâng cao hơn nữa chất lượng hoạt động của HĐND tỉnh, đồng hành cùng với UBND tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, trong thời gian tới HĐND tỉnh tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động theo hướng quyết liệt, sâu sát hơn; tăng cường phân cấp trên từng lĩnh vực, phù hợp với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Chú trọng nâng cao chất lượng của đại biểu HĐND tỉnh, nhất là đại biểu HĐND hoạt động chuyên trách và đội ngũ cán bộ, công chức tham mưu giúp việc. Tập trung nâng cao chất lượng các kỳ họp thông qua các hoạt động giám sát (giám sát theo chương trình, giám sát tại các kỳ họp và giám sát chuyên đề). Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác thẩm tra, xem xét và quyết định các vấn đề quan trọng của địa phương, bảo đảm các chính sách được ban hành có tính khả thi cao, phát huy hiệu quả các nguồn lực, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, gắn với bảo đảm quốc phòng - an ninh và nâng cao đời sống Nhân dân.

Thu Hà