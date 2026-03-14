Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc trong công tác bầu cử

Trước thềm cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội (ÐBQH) khóa XVI và đại biểu HÐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, đồng chí Bùi Văn Luyến - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã chia sẻ về ý nghĩa chính trị - xã hội, những điểm nhấn quan trọng của công tác bầu cử và vai trò trung tâm của MTTQ trong quá trình tổ chức bầu cử, đặc biệt là việc bảo đảm quy trình hiệp thương thực hiện dân chủ, chặt chẽ, đúng luật, đúng hướng ngay từ khâu lựa chọn người ứng cử.

Các đại biểu tham dự Hội nghị hiệp thương lần thứ ba đã thống nhất lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn để ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.

P.V: Đồng chí có thể khái quát vai trò, nhiệm vụ trung tâm của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh trong công tác bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, đặc biệt là trong việc phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc?

Đồng chí Bùi Văn Luyến: Cuộc bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 có ý nghĩa chính trị đặc biệt quan trọng trong bối cảnh hiện nay. Những thay đổi lớn về địa giới hành chính, quy mô dân số, cơ cấu xã hội và tổ chức bộ máy đặt ra yêu cầu rất cao đối với công tác bầu cử, trong đó, vai trò của MTTQ càng trở nên quan trọng và rõ nét.

Nhận thức rõ vị trí và trách nhiệm của mình, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã chủ động vào cuộc sớm; phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền và các tổ chức thành viên triển khai công tác chuẩn bị bầu cử một cách đồng bộ, bài bản, đúng quy trình, bảo đảm dân chủ, công khai, minh bạch. Việc chuẩn bị chu đáo ngay từ đầu được xác định là điều kiện quan trọng để cuộc bầu cử diễn ra thuận lợi, đúng pháp luật, đạt được sự đồng thuận cao trong Nhân dân.

Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp đã phối hợp tham mưu với cấp ủy thành lập Ban Chỉ đạo bầu cử và các tổ chức phụ trách bầu cử theo quy định; ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn triển khai công tác bầu cử trên địa bàn. Ở cấp tỉnh, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tham gia với vai trò là Phó Chủ tịch Ủy ban Bầu cử (UBBC) tỉnh; 2 đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tham gia UBBC tỉnh, đồng thời tham gia Ban Bầu cử ĐBQH, Tiểu ban Nhân sự, giải quyết khiếu nại, tố cáo; lãnh đạo các ban chuyên môn tham gia Tổ giúp việc UBBC tỉnh. Ở cấp xã, 148/148 xã, phường đã thành lập Ban Chỉ đạo bầu cử và UBBC xã theo quy định, đồng chí Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, phường tham gia Phó Chủ tịch UBBC cùng cấp.

Có thể khẳng định rằng, việc phát huy vai trò của MTTQ trong công tác bầu cử không chỉ góp phần bảo đảm thành công của cuộc bầu cử, mà còn có ý nghĩa lâu dài trong việc củng cố niềm tin của Nhân dân, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo nền tảng chính trị - xã hội vững chắc cho sự phát triển của tỉnh trong giai đoạn mới.

P.V: Đồng chí đánh giá như thế nào về ý nghĩa của việc thực hiện nguyên tắc hiệp thương dân chủ trong công tác hiệp thương giới thiệu người ứng cử, nhằm bảo đảm chất lượng đại biểu và sự đồng thuận cao của Nhân dân?

Đồng chí Bùi Văn Luyến: Điều lệ MTTQ Việt Nam quy định: “MTTQ Việt Nam được tổ chức và hoạt động theo nguyên tắc tự nguyện, hiệp thương dân chủ, phối hợp thống nhất hành động. Khi phối hợp và thống nhất hành động, các thành viên tuân theo Điều lệ MTTQ Việt Nam, đồng thời vẫn giữ tính độc lập của tổ chức mình”.

Trong các nguyên tắc hoạt động của MTTQ, hiệp thương dân chủ là nguyên tắc trung tâm, xuyên suốt. Thực hiện tốt nguyên tắc này sẽ góp phần tăng cường đồng thuận xã hội, thực hành dân chủ và xây dựng thành công khối đại đoàn kết dân tộc, phát huy sức mạnh các lực lượng, góp phần vào thành công của cuộc bầu cử trên địa bàn.

Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh giữ vai trò chủ trì hiệp thương, thống nhất cơ cấu, thành phần, số lượng; lập danh sách người ứng cử, đảm bảo chọn được những người tiêu biểu, có đủ tiêu chuẩn, điều kiện để bầu vào các cơ quan quyền lực nhà nước. Để thực hiện tốt công tác này, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp phối hợp với Thường trực HĐND, UBND cùng cấp rà soát, đánh giá hoạt động của HĐND nhiệm kỳ qua, từ đó xây dựng phương án nhiệm kỳ tới với số lượng, cơ cấu, thành phần hợp lý, đảm bảo các ngành, lĩnh vực, dân tộc...

Thông qua 3 vòng hiệp thương, đã thống nhất danh sách chính thức 29 ứng cử viên ĐBQH khóa XVI (8 người do Trung ương giới thiệu, 21 người do tỉnh giới thiệu); 138 ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh và 5.076 ứng cử viên đại biểu HĐND cấp xã, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp phối hợp chặt chẽ với HĐND, UBND, UBBC và các cơ quan liên quan hoàn thiện các thủ tục theo quy định của pháp luật; phối hợp tổ chức tốt các hội nghị tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử, bảo đảm dân chủ, công khai, bình đẳng, đúng quy định.

P.V: Trước yêu cầu ngày càng cao về dân chủ, công khai, minh bạch, MTTQ tỉnh đã triển khai những giải pháp gì trong công tác tuyên truyền, vận động cử tri để nâng cao nhận thức chính trị, ý thức trách nhiệm công dân, bảo đảm cuộc bầu cử thực sự trở thành ngày hội của toàn dân?

Đồng chí Bùi Văn Luyến: Công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia bầu cử được xác định là nhiệm vụ có ý nghĩa quyết định đối với thành công của cuộc bầu cử. Trong điều kiện địa bàn rộng, dân cư đông, phân bố không đồng đều và có sự khác biệt rõ nét về điều kiện kinh tế - xã hội giữa các vùng, công tác tuyên truyền càng phải chủ động, linh hoạt, sát thực tiễn.

Trên cơ sở đó, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã hướng dẫn MTTQ cấp xã và các tổ chức thành viên xây dựng kế hoạch tuyên truyền phù hợp với từng địa bàn, từng nhóm đối tượng. Nội dung tuyên truyền tập trung làm rõ mục đích, ý nghĩa chính trị của cuộc bầu cử; quyền và nghĩa vụ của công dân; tiêu chuẩn ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp; đồng thời nhấn mạnh những điểm mới trong tổ chức chính quyền địa phương theo mô hình 2 cấp, giúp cử tri hiểu rõ, đồng thuận và tích cực tham gia.

Hình thức tuyên truyền được triển khai đa dạng, kết hợp hài hòa giữa phương thức truyền thống và hiện đại. Bên cạnh hệ thống loa truyền thanh cơ sở, sinh hoạt khu dân cư, hội nghị của các đoàn thể, mặt trận và các tổ chức thành viên tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, mạng xã hội và các nền tảng số để mở rộng phạm vi tiếp cận thông tin, nhất là đối với đoàn viên, hội viên, lực lượng thanh niên.

Nhờ đó, nhận thức chính trị và trách nhiệm công dân của cử tri tiếp tục được nâng lên; không khí phấn khởi, tin tưởng và đồng thuận xã hội được củng cố, tạo nền tảng quan trọng để cuộc bầu cử thực sự trở thành ngày hội của toàn dân.

P.V: Đồng chí có thể chia sẻ cách thức MTTQ tỉnh thực hiện vai trò giám sát trong suốt quá trình bầu cử và những kỳ vọng đối với kết quả, hiệu quả công tác này trong nhiệm kỳ tới?

Đồng chí Bùi Văn Luyến: Giám sát việc thực hiện pháp luật về bầu cử là một nhiệm vụ quan trọng, thể hiện rõ vai trò, trách nhiệm của MTTQ trong hệ thống chính trị, góp phần bảo đảm để cuộc bầu cử diễn ra đúng pháp luật, dân chủ, an toàn và công bằng.

Hoạt động giám sát được thực hiện ở tất cả các khâu, các bước trong công tác bầu cử. Thông qua giám sát, những vấn đề phát sinh được kịp thời phát hiện và kiến nghị xử lý, góp phần bảo đảm cuộc bầu cử diễn ra an toàn, đúng pháp luật, giữ ổn định chính trị và trật tự xã hội trên địa bàn.

Giám sát không chỉ nhằm phòng ngừa, phát hiện vi phạm mà còn góp phần nâng cao trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia công tác bầu cử; qua đó củng cố niềm tin của Nhân dân đối với tính nghiêm minh của pháp luật và sự công bằng, minh bạch của cuộc bầu cử.

Với vai trò trung tâm của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các tổ chức chính trị - xã hội vận động đoàn viên, hội viên và Nhân dân tham gia bầu cử đầy đủ, đúng thời gian quy định, góp phần đảm bảo cuộc bầu cử thành công, đáp ứng yêu cầu xây dựng bộ máy chính quyền các cấp vững mạnh trong giai đoạn phát triển mới của tỉnh.

P.V: Trân trọng cảm ơn đồng chí!

Phương Thanh

(Thực hiện)