Điểm tựa của lòng dân

Sau sáp nhập địa giới hành chính, phường Vĩnh Yên trở thành đơn vị hành chính quy mô lớn. Trong bối cảnh bộ máy vừa kiện toàn với nhiều thách thức đan xen, Hội đồng nhân dân (HÐND) phường đã khẳng định vai trò là “điểm tựa” vững chắc, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân để cụ thể hóa vào trong từng quyết sách phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Hạ tầng đô thị phường Vĩnh Yên được đầu tư đồng bộ, hiện đại.

Từ ngày 1/7/2025, phường Vĩnh Yên chính thức đi vào hoạt động trên cơ sở sáp nhập 4 đơn vị (các phường Hội Hợp, Đồng Tâm, Tích Sơn và xã Thanh Trù). Với diện tích 25km2 và hơn 56.000 nhân khẩu, áp lực lên bộ máy chính quyền cơ sở không hề nhỏ. Làm sao để quản lý hiệu quả một địa bàn rộng lớn, giúp người dân an tâm khi thay đổi địa giới.

Kế thừa nền tảng từ giai đoạn 2021 - 2025 với 87 kỳ họp và 631 nghị quyết được ban hành từ 4 đơn vị cũ, HĐND phường Vĩnh Yên nhanh chóng kiện toàn tổ chức. Với 90 đại biểu có trình độ chuyên môn cao, trong hơn nửa năm sau sáp nhập, HĐND phường tổ chức thành công 6 kỳ họp, thông qua 37 nghị quyết then chốt. Những vấn đề cấp bách như kiện toàn tổ chức bộ máy, dự toán ngân sách, chuyển đổi mô hình thôn thành tổ dân phố đã được thực hiện thành công, giúp bộ máy vận hành trơn tru ngay từ những ngày đầu sáp nhập.

Không còn những chồng tài liệu dày cộp trong các kỳ họp của HĐND phường. Giờ đây, mô hình “Họp không giấy tờ” và việc ứng dụng văn bản điện tử đã trở thành việc làm thường xuyên, giúp tiết kiệm thời gian và nâng cao tính chuyên nghiệp. Sự đổi mới không chỉ nằm ở công nghệ mà còn ở tư duy hành động. HĐND phường xác định giám sát phải đi vào thực tế. Các đoàn giám sát đã trực tiếp kiểm tra từng dự án đầu tư công, đánh giá công tác cải cách hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công...

Đồng chí Nguyễn Phú Bình - Phó Chủ tịch HĐND phường chia sẻ: “Chúng tôi thẳng thắn chỉ ra những bất cập trong thủ tục sau sáp nhập, đề nghị UBND phường thay đổi ngay để người dân không phải chờ đợi lâu khi thực hiện hồ sơ pháp lý. Sự quyết liệt trong giám sát chính là thước đo trách nhiệm của đại biểu trước cử tri”.

Qua các cuộc tiếp xúc cử tri đã thu hút gần 1.500 lượt người tham gia sau sáp nhập. Những vấn đề “nóng” như vệ sinh môi trường, trật tự đô thị, chế độ chính sách... được các đại biểu HĐND lắng nghe và tổng hợp đầy đủ. Kết quả, trong số 54 ý kiến của cử tri, có tới 79,6% ý kiến đã được giải quyết dứt điểm.

Cử tri phường Vĩnh Yên tìm hiểu danh sách cử tri được niêm yết tại điểm bỏ phiếu.

Bà Nguyễn Thị Hòa - cử tri tại địa phương phấn khởi cho biết: “Nhiều kiến nghị của cử tri về trật tự đô thị đã được xử lý nhanh chóng, người dân rất tin tưởng”. Đồng quan điểm, ông Trần Văn Minh nhận xét: “Trước đây có việc phản ánh chậm được giải quyết, nhưng gần đây việc trả lời các kiến nghị rõ ràng, cụ thể. HĐND đã thể hiện rõ vai trò giám sát, nhắc nhở các bộ phận chức năng làm đúng trách nhiệm”.

Để hoạt động của HĐND phường đạt hiệu quả hơn nữa trong thời gian tới, Vĩnh Yên đã đưa ra các nhóm giải pháp, trong đó tiếp tục tăng cường đại biểu chuyên trách; số hóa 100% hồ sơ và ứng dụng chữ ký số; đổi mới tiếp xúc cử tri kết hợp hình thức trực tiếp và trực tuyến.

Hành trình từ 4 đơn vị riêng lẻ thành phường Vĩnh Yên lớn mạnh không chỉ là việc cộng gộp các con số, mà là sự hội tụ của ý chí và tinh thần trách nhiệm. Sự đồng thuận, tin tưởng của cử tri chính là động lực để HĐND phường thực sự là “điểm tựa” vững chắc của lòng dân, đưa Vĩnh Yên ngày càng phát triển bền vững.

Ngọc Thắng