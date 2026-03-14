Tưng bừng chào đón Ngày hội non sông

Trong không khí hân hoan chào mừng Ngày hội non sông, từ khắp các phố phường đến các bản làng xa xôi, sắc cờ rực rỡ tung bay trong nắng vàng. Trên các tuyến đường, ngập tràn sắc đỏ của pano, áp phích, băng rôn tuyên truyền cổ động cho Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, sự kiện chính trị quan trọng của đất nước. Với tinh thần trách nhiệm cao, cử tri trong tỉnh quan tâm theo dõi, tìm hiểu thông tin ứng viên đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp. Quang cảnh ở các điểm bỏ phiếu được trang trí trang trọng; hòm phiếu, bàn ghi phiếu được chuẩn bị chu đáo... tất cả đã sẵn sàng cho ngày hội lớn.

Sắc cờ rực rỡ tung bay trong nắng vàng.

Sắc cờ ngập tràn những ngõ nhỏ.

Dọc tuyến đường Phù Đổng từ phường Vân Phú đến phường Việt Trì trang trí nhiều cờ, hoa, pano, áp phích chào mừng Ngày hội non sông.

Sắc hoa ngập tràn đường Trần Phú, phường Việt Trì.

Pano đặt tại phường Hòa Bình.

Pano, áp phích được đặt tại các tuyến đường phường Vĩnh Phúc.

Cụm pano, tranh cổ động tuyên truyền về bầu cử của các họa sĩ trong cả nước được đặt ở Quảng trường Hùng Vương.

Trung tâm xã Lạc Sơn đặt nhiều pano, áp phích, tranh cổ động tuyên truyền về ngày bầu cử.

Cử tri xã Yên Lãng xem danh sách cử tri tại bảng niêm yết.

Cử tri xã Thu Cúc tìm hiểu danh sách cử tri được dán tại Nhà văn hóa khu Trung tâm 1.

Hòm phiếu được kiểm tra, dán Quốc huy cẩn thận.

Phương Thanh - Hồng Duyên - Dương Chung


 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng Đại biểu HĐND bầu cử đại biểu Quốc hội đường Trần Phú Cử tri Việt Trì Ngày hội Vĩnh Phúc Tuyên truyền Tranh cổ động Quảng trường
Trách nhiệm với non sông

2026-03-14 07:46:00

baophutho.vn Bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 đang đến gần. Trên địa bàn tỉnh, từ...

Lá phiếu cho tương lai phát triển

2026-03-13 14:38:00

baophutho.vn Ngày 15/3/2026, cử tri cả nước sẽ tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031. Trong...

